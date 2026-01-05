Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іранський лідер розробив план втечі до москви у разі ескалації протестів

05 січня 2026, 11:23
Хаменеї
Він разом із родиною та близьким оточенням втече, якщо безпекові структури не зможуть придушити протести.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї нібито має намір втекти до москви, якщо протести в країні посиляться і армія або служба безпеки перестануть виконувати його розпорядження. 

Про це повідомляє газета The Times.

За даними видання, 86-річний Хаменеї планує залишити Тегеран у вузькому колі помічників (до 20 осіб) та родини, включно з сином і номінованим спадкоємцем Моджтабою Хаменеї, якщо безпекові структури перейдуть на інший бік або відмовляться придушувати протести.

Джерело в розвідці описало це як «план Б» для Хаменеї та його найближчого оточення. Експерт ізраїльської розвідки Бені Сабті, який раніше служив в Ізраїлі після втечі з Ірану, вважає, що Хаменеї обере москву, оскільки "для нього немає іншого місця". 

Він також відзначає, що Хаменеї захоплюється Володимиром путіним, а іранська культура за його словами більше перегукується з російською.

За даними джерел, план втечі Хаменеї частково базується на досвіді його союзника, поваленого сирійського президента Башара Асада, який вилетів з Дамаска до москви у грудні 2024 року, щоб об’єднатися з родиною перед наступом опозиційних сил.

Видання додає, що підготовка Хаменеї включає збір активів, майна за кордоном і готівки для забезпечення безпечного переміщення та проживання.

 

РосіяІранМоскваАлі Хаменеї

