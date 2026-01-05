Іранський лідер розробив план втечі до москви у разі ескалації протестів

Він разом із родиною та близьким оточенням втече, якщо безпекові структури не зможуть придушити протести.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї нібито має намір втекти до москви, якщо протести в країні посиляться і армія або служба безпеки перестануть виконувати його розпорядження.

Про це повідомляє газета The Times.

За даними видання, 86-річний Хаменеї планує залишити Тегеран у вузькому колі помічників (до 20 осіб) та родини, включно з сином і номінованим спадкоємцем Моджтабою Хаменеї, якщо безпекові структури перейдуть на інший бік або відмовляться придушувати протести.

Джерело в розвідці описало це як «план Б» для Хаменеї та його найближчого оточення. Експерт ізраїльської розвідки Бені Сабті, який раніше служив в Ізраїлі після втечі з Ірану, вважає, що Хаменеї обере москву, оскільки "для нього немає іншого місця".

Він також відзначає, що Хаменеї захоплюється Володимиром путіним, а іранська культура за його словами більше перегукується з російською.

За даними джерел, план втечі Хаменеї частково базується на досвіді його союзника, поваленого сирійського президента Башара Асада, який вилетів з Дамаска до москви у грудні 2024 року, щоб об’єднатися з родиною перед наступом опозиційних сил.

Видання додає, що підготовка Хаменеї включає збір активів, майна за кордоном і готівки для забезпечення безпечного переміщення та проживання.