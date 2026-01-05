Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Підсанкційний завод "Газпрому" в Сербії відновить роботу

05 січня 2026, 11:03
Підсанкційний завод
Фото: blic.rs
Роботу він зможе запустити виробництво 17–18 січня після отримання тимчасової ліцензії.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що нафтопереробний завод NIS, частиною якого володіє російський "Газпром", зможе відновити роботу одразу після отримання тимчасової ліцензії США. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

За словами Вучича, завод, що перебував під санкціями США та був закритий на 36 днів, може почати роботу 17 або 18 січня, а виробництво нафтопродуктів розпочнеться 25 або 26 січня. Він також зазначив, що перші 85 000 тонн сирої нафти прибудуть до 15 січня.

У середу Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США надало NIS тимчасову ліцензію на діяльність до 23 січня, що дозволяє заводу відновити виробництво. Окрім того, США дали компанії час до 24 березня для проведення переговорів про продаж частки російських власників.

Як повідомляє видання, Газпром володіє 11,3% акцій NIS, а його підрозділ "Газпром нафта" - 44,9%. Уряд Сербії контролює 29,9%, решта акцій належить дрібним акціонерам і співробітникам. Сербський уряд веде переговори щодо продажу російських часток угорській компанії MOL.

Нагадуємо, що у жовтні 2025 року США ввели санкції проти NIS у рамках більш широких заходів проти енергетичного сектору росії.

Через санкції було припинено поставки нафти через хорватський нафтопровід JANAF, що спричинило закриття заводу в північному місті Панчево. Нещодавно JANAF отримав ліцензію, яка дозволяє продовжити експорт нафти до NIS.

 

СербіязаводГазпром

Останні матеріали

Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється