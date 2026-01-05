Підсанкційний завод "Газпрому" в Сербії відновить роботу

Роботу він зможе запустити виробництво 17–18 січня після отримання тимчасової ліцензії.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що нафтопереробний завод NIS, частиною якого володіє російський "Газпром", зможе відновити роботу одразу після отримання тимчасової ліцензії США.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За словами Вучича, завод, що перебував під санкціями США та був закритий на 36 днів, може почати роботу 17 або 18 січня, а виробництво нафтопродуктів розпочнеться 25 або 26 січня. Він також зазначив, що перші 85 000 тонн сирої нафти прибудуть до 15 січня.

У середу Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США надало NIS тимчасову ліцензію на діяльність до 23 січня, що дозволяє заводу відновити виробництво. Окрім того, США дали компанії час до 24 березня для проведення переговорів про продаж частки російських власників.

Як повідомляє видання, Газпром володіє 11,3% акцій NIS, а його підрозділ "Газпром нафта" - 44,9%. Уряд Сербії контролює 29,9%, решта акцій належить дрібним акціонерам і співробітникам. Сербський уряд веде переговори щодо продажу російських часток угорській компанії MOL.

Нагадуємо, що у жовтні 2025 року США ввели санкції проти NIS у рамках більш широких заходів проти енергетичного сектору росії.

Через санкції було припинено поставки нафти через хорватський нафтопровід JANAF, що спричинило закриття заводу в північному місті Панчево. Нещодавно JANAF отримав ліцензію, яка дозволяє продовжити експорт нафти до NIS.