Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Сербії студенти розпочали збір підписів за дострокові парламентські вибори

29 грудня 2025, 15:33
У Сербії студенти розпочали збір підписів за дострокові парламентські вибори
Фото: AFP, ANDREJ ISAKOVIC
Президент Вучич наразі відмовляється оголошувати негайні дострокові вибори.

У Сербії студенти університетів розпочали кампанію зі збору підписів за проведення дострокових парламентських виборів, вимагаючи усунення від влади президента Александра Вучича та його уряду.

Про це повідомляє Associated Press.

Акція стартувала у неділю, 28 грудня. Попри холодну погоду, студенти встановили майже 500 стендів у десятках міст і сіл по всій країні. Формально ініціатива не має статусу петиції, однак організатори зазначають, що таким чином перевіряють рівень громадської підтримки та посилюють тиск на чинну владу.

Студенти вже понад рік залишаються ключовою рушійною силою протестного руху в Сербії. Масові акції розпочалися в листопаді 2024 року після трагедії на залізничному вокзалі в Нові-Саді, де внаслідок обвалу даху загинули 16 людей. Багато громадян пов’язують катастрофу з корупцією та безкарністю посадовців.

Президент Вучич наразі відмовляється оголошувати негайні дострокові вибори, хоча не виключає їх проведення наступного року. Згідно з чинним графіком, чергові парламентські та президентські вибори в Сербії мають відбутися у 2027 році.

Попри те що масштабні вуличні протести останнім часом дещо вщухли, рівень невдоволення владою залишається високим. Учасники акцій зазначають, що підтримують студентів, прагнучи гідного майбутнього для себе та своїх дітей.

Аналітики відзначають, що студентські протести минулого року стали найсерйознішим викликом для правління Вучича за 13 років його перебування при владі. Влада у відповідь вдалася до репресій проти протестувальників, що викликало критику з боку міжнародної спільноти.

Сербія офіційно декларує курс на вступ до Європейського Союзу, однак чинний президент підтримує тісні зв’язки з росією та Китаєм. Опозиція, студенти та антикорупційні організації звинувачують Вучича та його оточення в корупції, зв’язках з організованою злочинністю, тиску на опонентів і обмеженні свободи медіа.

вибориСербіястудентиАлександр Вучіч

Останні матеріали

Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється