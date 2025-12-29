У Сербії студенти розпочали збір підписів за дострокові парламентські вибори

Президент Вучич наразі відмовляється оголошувати негайні дострокові вибори.

У Сербії студенти університетів розпочали кампанію зі збору підписів за проведення дострокових парламентських виборів, вимагаючи усунення від влади президента Александра Вучича та його уряду.

Про це повідомляє Associated Press.

Акція стартувала у неділю, 28 грудня. Попри холодну погоду, студенти встановили майже 500 стендів у десятках міст і сіл по всій країні. Формально ініціатива не має статусу петиції, однак організатори зазначають, що таким чином перевіряють рівень громадської підтримки та посилюють тиск на чинну владу.

Студенти вже понад рік залишаються ключовою рушійною силою протестного руху в Сербії. Масові акції розпочалися в листопаді 2024 року після трагедії на залізничному вокзалі в Нові-Саді, де внаслідок обвалу даху загинули 16 людей. Багато громадян пов’язують катастрофу з корупцією та безкарністю посадовців.

Президент Вучич наразі відмовляється оголошувати негайні дострокові вибори, хоча не виключає їх проведення наступного року. Згідно з чинним графіком, чергові парламентські та президентські вибори в Сербії мають відбутися у 2027 році.

Попри те що масштабні вуличні протести останнім часом дещо вщухли, рівень невдоволення владою залишається високим. Учасники акцій зазначають, що підтримують студентів, прагнучи гідного майбутнього для себе та своїх дітей.

Аналітики відзначають, що студентські протести минулого року стали найсерйознішим викликом для правління Вучича за 13 років його перебування при владі. Влада у відповідь вдалася до репресій проти протестувальників, що викликало критику з боку міжнародної спільноти.

Сербія офіційно декларує курс на вступ до Європейського Союзу, однак чинний президент підтримує тісні зв’язки з росією та Китаєм. Опозиція, студенти та антикорупційні організації звинувачують Вучича та його оточення в корупції, зв’язках з організованою злочинністю, тиску на опонентів і обмеженні свободи медіа.