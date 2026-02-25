Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Тиск на Орбана під час виборів може ускладнити кредит для України – Politico

25 лютого 2026, 11:12
Фото: з вільного доступу
ЄС й далі шукає спосіб подолати блокаду Віктор Орбан кредиту Україні на 90 млрд євро.

У Європейському Союзі шукають спосіб подолати блокаду угорським прем’єром Віктор Орбан кредиту для України на 90 млрд євро. Водночас дипломати попереджають, що надмірний тиск на Орбана під час виборчої кампанії може бути ризикованим.

Про це пише медіа організація Politico.

Угорщина намагається перетворити питання кредиту та ширше протистояння з ЄС на політичну пастку для опозиції напередодні парламентських виборів 12 квітня. Один з посадовців ЄС на умовах анонімності зазначив, що Орбан діє обструктивно, "зважаючи на вибори".

Переговори щодо кредиту тривають у Єврокомісії та між столицями й продовжаться у середу на черговій зустрічі послів ЄС. Проте шлях до згоди залишається невизначеним.

"Є газопровід, вибори в Угорщині та нагальна потреба України в кредиті… На цьому етапі важко передбачити, як розвиватимуться події", - повідомив один із дипломатів. 

Інший додав, що Угорщина стала ще більш непередбачуваною, ніж зазвичай.

Дипломатів турбує, що Орбан рідко відмовляється від остаточної угоди, коли вона вже укладена. У листі до голови Євроради Антоніу Кошта на початку тижня Орбан назвав себе "одним з найбільш дисциплінованих і послідовних членів Ради". 

У Брюсселі визнають у цьому частку правди, але з наближенням виборів його поведінка може змінитися.

ЄС має обмежений простір для маневру.

"Тиснути на нього під час передвиборчої кампанії може бути не найрозумнішим кроком", - зазначив неназваний дипломат.

Варіанти ЄС включають застосування статті 7, яка дозволяє призупинити право голосу держави-члена, або призупинення фінансування та процедур порушення. Проте обидва шляхи займають час, якого Україні бракує.

Зазначимо, що на початку тижня Угорщина заблокувала кредит ЄС на €90 мільярдів для України.

 

вибориУгорщинаЄвросоюз

