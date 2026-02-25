Підтримка Орбана падає перед виборами – Bloomberg

Партія Тиса випереджає силу прем’єра Віктор Орбан на 20 пунктів серед виборців, які визначилися, свідчить опитування

Рейтинг прем’єра Угорщини Віктор Орбан знизився менш ніж за сім тижнів до парламентських виборів.

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на результати нового соцопитування.

За даними дослідження інституту Median, оприлюдненого 25 лютого, опозиційна партія Тиса на чолі з Петер Мадяр збільшила відрив до 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися з вибором. У середині січня ця перевага становила 12 пунктів.

Серед тих, хто заявляє про намір обов’язково взяти участь у голосуванні, «Тиса» набирає 55% проти 35% у партії Фідес, яку очолює Орбан.

Мадяр назвав цей розрив найбільшим серед зафіксованих незалежними соціологами та заявив, що такі показники наближають його політичну силу до отримання більшості в парламенті.

Після публікації результатів опитування угорський форинт на початку торгів у середу зміцнився на 0,3% до євро, продемонструвавши найкращу динаміку серед валют Східної Європи.

Валюта торгується поблизу дворічного максимуму на тлі очікувань, що потенційна перемога Мадяра може сприяти розблокуванню понад 20 млрд доларів заморожених коштів ЄС і запуску процесу переходу країни на євро.

Понад 20 мільярдів доларів фінансування ЄС для Угорщини залишаються замороженими через занепокоєння щодо верховенства права та корупції.