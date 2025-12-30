Сербія повертає обов'язкову військову службу та ліквідує наметові містечка в Белграді

Громадяни, які відмовляться від служби зі зброєю з моральних чи ідеологічних причин, зможуть обрати альтернативну цивільну службу тривалістю понад 150 днів.

Сербія оголосила про масштабні зміни у військовій політиці: влада розпочала демонтаж наметових містечок у центрі Белграда та анонсувала відновлення обов’язкової військової служби для чоловіків із 2026 року.

Про це повідомляє РТС.

Демонтаж відбувається після студентських протестів у столиці. Президент Сербії Александр Вучич запевнив, що ці заходи не становлять загрози для громадян і спрямовані на відновлення порядку в місті.

Відновлення обов’язкової служби

З 2026 року чоловіки віком від 19 до 27 років проходитимуть 75-денну обов’язкову військову службу, яка включатиме два місяці інтенсивної підготовки та два тижні польових навчань. Для жінок служба залишатиметься добровільною. Вучич підкреслив, що програма формує у молоді почуття відповідальності та можливість зробити внесок у країну.

Громадяни, які відмовляться від служби зі зброєю з моральних чи ідеологічних причин, зможуть обрати альтернативну цивільну службу тривалістю понад 150 днів — вдвічі довше, ніж військова програма.

Причини повернення призову

Відновлення обов’язкової служби пояснюється необхідністю зміцнення обороноздатності Сербії на тлі глобальної нестабільності, попри офіційну військову нейтральність країни.

Нагадаємо, що Литва також анонсувала масштабні реформи у системі оборони та запуск річного призову для формування резерву і підвищення боєготовності.