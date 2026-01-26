Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Китаї розслідують справу проти найближчого до Сі Цзіньпіна генерала через шпигунство та корупцію

26 січня 2026, 15:36
Китайська DF-17, фото: Xinua/EPA
Розслідування може мати серйозні наслідки для боєздатності китайської армії.

Найвищого за рангом генерала Народно-визвольної армії Китаю та найближчого військового соратника лідера країни Сі Цзіньпіна Чжана Юся звинувачують у передачі Сполученим Штатам секретної інформації про ядерну зброю КНР та масштабній корупції. Розслідування може мати серйозні наслідки для боєздатності китайської армії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із закритим брифінгом для вищого військового керівництва Китаю.

За словами співрозммовників видання, генерал Чжан Юся перебуває під слідством за низкою тяжких звинувачень. Серед них — витік ключових технічних даних про ядерну програму КНР на користь США, створення політичних кланів у збройних силах і зловживання владою в Центральній військовій раді.

Крім того, Чжан підозрюється в отриманні великих хабарів за кадрові призначення, зокрема за сприяння просуванню офіцерів у системі оборонних закупівель і повторному призначенню колишнього міністра оборони Лі Шанфу, якого раніше усунули за корупцію.

Частина доказів, за інформацією WSJ, походить зі справи колишнього керівника Китайської національної ядерної корпорації Гу Цзюня, якого також розслідують за серйозні порушення партійної дисципліни. Саме його справа нібито вивела слідчих на можливий витік даних у ядерному секторі.

Розслідування щодо Чжана стало одним із найгучніших у рамках антикорупційної кампанії голови КНР Сі Цзіньпіна і, за оцінками аналітиків, є безпрецедентним за масштабами з часів Мао Цзедуна. Чжан вважався одним із найближчих союзників Сі та належав до так званих «принців» — нащадків революційної еліти.

Експерти попереджають, що масові чистки у вищому військовому командуванні можуть послабити оперативну готовність НВАК у коротко- та середньостроковій перспективі, зокрема на тлі напруженості навколо Тайваню. За останні два з половиною роки в Китаї усунули або відсторонили понад 50 високопоставлених військових і керівників оборонної промисловості.

Більше публікацій

