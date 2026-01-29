Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Каллас: ЄС не потребує окремої армії

29 січня 2026, 13:59
Фото: з відкритих джерел
Пріоритет, за її словами, слід віддавати інтеграції вже наявних національних армій.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що створення окремої європейської армії є недоцільним, оскільки це може ускладнити командну структуру та порушити ясність у ланцюгах управління.

Про це вона сказала журналістам перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

"Кожна європейська країна має власну армію, а армії 23 країн також інтегровані у структури НАТО, тому я не можу уявити, що країни створять окрему європейську армію", - зазначила Каллас.

Вона наголосила, що мова має йти про використання вже існуючих національних армій у європейському контексті.

"Ми ще побачимо, як це працюватиме на практиці. Для мене зрозуміло, що у військовій справі має бути дуже чіткий і зрозумілий ланцюжок командування. Якщо створювати паралельні структури, це просто розмиє картину, і у критичні моменти накази можуть загубитися", - додала високий представник ЄС.

Раніше вона також заявила, що російська делегація в Абу-Дабі не має мандату на мир.

 

