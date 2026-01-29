Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Каллас: російська делегація в Абу-Дабі не має мандату на мир

29 січня 2026, 11:03
Каллас Естонія
За її словами, делегація РФ в Абу-Дабі складається з військових без повноважень приймати рішення

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що переважно військовий склад делегації росії на мирних переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ), яка не має мандату приймати рішення, свідчить про несерйозний підхід рф до встановлення миру в Україні.

"Якщо ми подивимося на ці переговори, рф представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього", - сказала Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.

Вона наголосила, що натомість рф продовжує бомбардування України, намагаючись змусити її до капітуляції. Каллас також відзначила критичну ситуацію з енергетикою та гуманітарною допомогою для українців:

''Зима дуже важка, і українці справді страждають. Насувається гуманітарна катастрофа''.

Головна дипломатка ЄС підкреслила, що росія лише імітує участь у мирних переговорах. За інформацією видання, президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку ще однієї зустрічі переговорних команд України, США та росії, попередньо запланованої на неділю, 1 лютого.

Також ми писали, що новий раунд мирних переговорів буде двостороннім.

 

