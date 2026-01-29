Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Новий раунд мирних переговорів буде двостороннім – Рубіо

29 січня 2026, 08:43
Новий раунд мирних переговорів буде двостороннім – Рубіо
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Ключовою і поки що єдиною невирішеною темою залишається територіальне питання.

Наступний раунд переговорів щодо мирного врегулювання війни між Україною та росією відбуватиметься у двосторонньому форматі між Києвом і москвою, з можливою участю представників США. Єдиним невирішеним питанням наразі залишається територіальне. 

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в Комітеті Сенату з питань міжнародних відносин, передає телеканал CBS News.

За словами Рубіо, сторони змогли звузити коло розбіжностей до одного ключового пункту — територіальних претензій, зокрема щодо Донецької області. Він нагадав, що Москва раніше неодноразово вимагала від України виведення військ з Донбасу.

"Триває активна робота, щоб з’ясувати, чи можливо узгодити бачення обох сторін із цього питання. Це все ще міст, який ми не перейшли, і серйозний розрив залишається. Водночас нам вдалося зосередитися на одному центральному, хоча й надзвичайно складному питанні", - зазначив держсекретар США.

Рубіо також повідомив, що наступні переговори, які мають відбутися в Об’єднаних Арабських Еміратах, також будуть зосереджені саме на територіальному питанні. За його словами, цього разу перемовини проходитимуть у двосторонньому форматі між Україною та росією. Участь американських представників не виключається, однак спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер у них участі не братимуть.

Він нагадав, що попередні зустрічі, які відбулися 23–24 січня в Абу-Дабі, були тристоронніми, за участі США і саме тоді до переговорів залучалися Віткофф та Кушнер.

Крім того, Рубіо підкреслив, що Україні та росії простіше демонструвати гнучкість у чутливих питаннях, якщо вони не перебувають під постійним публічним обговоренням, адже це створює значний внутрішньополітичний тиск у обох країнах.

"В Україні сама ідея обговорення територіальних змін після всього, що сталося під час війни, є надзвичайно складною. У росії ж протягом двох з половиною років населенню кажуть, що країна впевнено перемагає. Тому там виникає питання: навіщо віддавати землю, якщо ми нібито перемагаємо?" - пояснив він.

Нагадаємо, що цими вихідними у столиці ОАЕ Абу-Дабі завершилися тристоронні мирні переговори між делегаціями росії, України та Сполучених Штатів, які тривали дві дні.

 

