Учасники переговорів зосередилися на параметрах закінчення війни – Зеленський

24 січня 2026, 17:15
Учасники переговорів зосередилися на параметрах закінчення війни – Зеленський
Володимир Зеленський
Визначено перелік питань на наступну зустріч, яка може відбутися вже наступного тижня.
Учасники Тристоронніх переговорів між делегаціями України, Сполучених Штатів та росії в Абу-Дабі зосередилися на можливих параметрах закінчення війни.
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
 
Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки. Американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин”, – підкреслив президент.
 
За підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки.
 
Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч.
 
За умови готовності рухатись далі (а Україна готова, підкреслив Зеленський) відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня.
 
У столиці ОАЕ Абу-Дабі завершилися тристоронні мирні переговори між делегаціями росії, України та Сполучених Штатів, які тривали дві дні.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

