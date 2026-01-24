Учасники переговорів зосередилися на параметрах закінчення війни – Зеленський

Учасники Тристоронніх переговорів між делегаціями України, Сполучених Штатів та росії в Абу-Дабі зосередилися на можливих параметрах закінчення війни.

“Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки. Американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин”, – підкреслив президент.

За підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки.

Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч.

За умови готовності рухатись далі (а Україна готова, підкреслив Зеленський) відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня.

У столиці ОАЕ Абу-Дабі завершилися тристоронні мирні переговори між делегаціями росії, України та Сполучених Штатів, які тривали дві дні.