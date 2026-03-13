13 березня 2026, 16:09
Послаблення санкцій США принесе рф $10 млрд – Зеленський
facebook.com/KeirStarmer
За його словами, рішення США щодо російської нафти точно не допомагає миру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення США тимчасово дозволити продаж російської нафти та нафтопродуктів, які вже завантажені на танкери, може принести росії близько 10 мільярдів доларів.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у Парижі. 

За його словами, рішення про часткове послаблення санкцій щодо російської нафти, яка наразі перебуває на танкерах у морі, фактично дозволить москві отримати значні додаткові доходи.

"Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати росії на війну суму близько 10 млрд доларів", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що такі кроки "точно не допомагають миру".

Зазначимо, що сьогодні Зеленський прибув на переговори з Макроном

 
РосіяСШАвійнасанкції

