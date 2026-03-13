Послаблення санкцій США принесе рф $10 млрд – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення США тимчасово дозволити продаж російської нафти та нафтопродуктів, які вже завантажені на танкери, може принести росії близько 10 мільярдів доларів.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у Парижі.

За його словами, рішення про часткове послаблення санкцій щодо російської нафти, яка наразі перебуває на танкерах у морі, фактично дозволить москві отримати значні додаткові доходи.

"Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати росії на війну суму близько 10 млрд доларів", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що такі кроки "точно не допомагають миру".

Зазначимо, що сьогодні Зеленський прибув на переговори з Макроном.