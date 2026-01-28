Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Глава МЗС Іспанії закликав Європу створити власну армію

28 січня 2026, 21:59
Глава МЗС Іспанії закликав Європу створити власну армію
Фото: з вільного доступу
Альбарес вважає, що Європа має протистояти примусу.

Через зміну динаміки у трансатлантичних відносинах Європа має створити свою єдину армію, вважає міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Зараз, на його думку, як ніколи важливо мати сили стримування.

Про це пише Financial Times.

Коментарі глави іспанського МЗС зʼявились на тлі погроз президента США Дональда Трампа у сторону Гренландії, яка є частиною Данії. За словами дипломата, загроза застосування сили не є "інструментом зовнішньої політики". 

"Цілком очевидно, що американська адміністрація має нове бачення трансатлантичної безпеки... Тому зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми мали в руках сили стримування. Ми повинні перейти до європейської армії. Я чудово розумію, що це не робиться з дня на день, але якщо ми створюємо коаліцію охочих, коли йдеться про безпеку зовнішніх загроз Європі, ми цілком можемо зробити це для себе, для наших [сил] стримування", — заявив Альбарес. 

Раніше генсек НАТО Марк Рютте стверджував, що Європа не здатна себе захистити без підтримки США. Проте Альбарес вважає, що необхідно забезпечити, щоб Європа могла протистояти примусу. За його словами, континент є великою економічною силою, і тому треба "зробити, так щоб стати також політичною силою". 

"Не перетворювати нашу силу на агресивність... а мати в руках усілякі стримувальні фактори – економічні, політичні, безпекові", — заявив дипломат.

ІспаніяарміяЄвросоюз

Останні матеріали

Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється