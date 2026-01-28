Глава МЗС Іспанії закликав Європу створити власну армію

Альбарес вважає, що Європа має протистояти примусу.

Через зміну динаміки у трансатлантичних відносинах Європа має створити свою єдину армію, вважає міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Зараз, на його думку, як ніколи важливо мати сили стримування.

Про це пише Financial Times.

Коментарі глави іспанського МЗС зʼявились на тлі погроз президента США Дональда Трампа у сторону Гренландії, яка є частиною Данії. За словами дипломата, загроза застосування сили не є "інструментом зовнішньої політики".

"Цілком очевидно, що американська адміністрація має нове бачення трансатлантичної безпеки... Тому зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми мали в руках сили стримування. Ми повинні перейти до європейської армії. Я чудово розумію, що це не робиться з дня на день, але якщо ми створюємо коаліцію охочих, коли йдеться про безпеку зовнішніх загроз Європі, ми цілком можемо зробити це для себе, для наших [сил] стримування", — заявив Альбарес.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте стверджував, що Європа не здатна себе захистити без підтримки США. Проте Альбарес вважає, що необхідно забезпечити, щоб Європа могла протистояти примусу. За його словами, континент є великою економічною силою, і тому треба "зробити, так щоб стати також політичною силою".

"Не перетворювати нашу силу на агресивність... а мати в руках усілякі стримувальні фактори – економічні, політичні, безпекові", — заявив дипломат.