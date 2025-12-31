Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Скандал у німецькому елітному полку: Бундесвер готує заходи

31 грудня 2025, 13:19
Скандал у німецькому елітному полку: Бундесвер готує заходи
Фото: Getty
Бундесвер розробляє план дій для Fallschirmjägerregiment 26 після виявлення численних порушень дисципліни.

У Німеччині Бундесвер розробляє план дій для парашутно-десантного полку Fallschirmjägerregiment 26, дислокованого в Цвайбрюккені, після виявлення серйозних порушень службової дисципліни. 

Про це повідомляє медіакомпанія DW.

За словами представника Бундесверу, мета плану - сформувати нову культуру керівництва в полку та запобігти подібним інцидентам у майбутньому, приділяючи увагу питанням лідерства, освіти, профілактики та стійкості особового складу.

У межах розслідування троє солдатів були звільнені, 19 відсторонені від служби, а загалом 55 осіб перевіряються через підозри у різних неправомірних діях.

Прокуратура Цвайбрюккена повідомила, що веде розслідування щодо 19 членів полку за підозрою у злочинній діяльності. Раніше стало відомо, що щонайменше 30 солдатів брали участь у понад 200 випадках ультраправої або антисемітської поведінки.

За повідомленнями, у казармах полку відбувалися нацистські вітання та вечірки на нацистську тематику. Також фіксувалися випадки сексистських висловлювань і ексгібіціонізму щодо жінок-солдатів, а також зловживання наркотиками.

Полк налічує близько 1700 солдатів і розташований на базі неподалік від французького кордону, поблизу міста Страсбург.

 
бундесверарміяскандал

