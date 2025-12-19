Сербський міністр закликав покарати Хорватію втратою територій, провівши паралель з Україною

У МЗС України відповіли.

Міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна заявив, що Хорватія, подібно до України,"має розплатитися територією за свою поведінку" в минулому.

Про це він розповів в інтерв’ю сербському таблоїду Informer.

Спершу Братіна, розмірковуючи про ставлення Хорватії до власної історії, зазначив, що "хорвати, якби вони могли врятувати свої душі, то зазирнули б у себе".

"Я знаю, що це страшна картина — зазирнути всередину себе, бо навіть найзвичайнішим людям важко це зробити, не кажучи вже про цілу націю, бо вони мали б що побачити", — сказав урядовець.