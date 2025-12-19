Сербський міністр закликав покарати Хорватію втратою територій, провівши паралель з Україною
У МЗС України відповіли.
Міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна заявив, що Хорватія, подібно до України,"має розплатитися територією за свою поведінку" в минулому.
Про це він розповів в інтерв’ю сербському таблоїду Informer.
Спершу Братіна, розмірковуючи про ставлення Хорватії до власної історії, зазначив, що "хорвати, якби вони могли врятувати свої душі, то зазирнули б у себе".
"Я знаю, що це страшна картина — зазирнути всередину себе, бо навіть найзвичайнішим людям важко це зробити, не кажучи вже про цілу націю, бо вони мали б що побачити", — сказав урядовець.
Потім Братіна заявив, що Хорватія нібито «боїться великого покарання», додавши, що "навіть маленька дитина очікує покарання, коли робить щось погане".
Далі в етері показали без звуку виступ хорватського депутата Європарламенту Тоніно Піцули, а ведуча сказала, що хорватський політик, якщо перефразувати його слова, буцімто вимагає від Сербії "відмовитися від усього сербського".
Братіна відреагував на це тим, що хорвати, "як і українці, мають розплатитися територією", бо "немає іншого покарання".
"Звичайно, ніхто не має наміру вбивати хорватів лише тому, що вони хорвати. Це нісенітниця. Але Хорватію потрібно якимось чином покарати за її жахливу участь як у Першій світовій війні, так і особливо у Другій світовій війні, і особливо за дії на початку 1990-х", — сказав урядовець.
На заяву сербського міністра відреагував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він запропонував Братіні "використовувати територію своєї країни для своїх нерозумних словесних вправ".
"Як говорить українське прислів’я: у закритий рот муха не влізе", — додав Тихий.