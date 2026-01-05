Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

москва обходить санкції на СПГ за допомогою криголама – Bloomberg

05 січня 2026, 14:09
москва обходить санкції на СПГ за допомогою криголама – Bloomberg
Криголам "Капітан Бєлоусов" Фото: Українська Правда
рф використовує судно для доставки газу до Китаю.

росія продовжує обходити санкції США щодо експорту зрідженого природного газу (СПГ), використовуючи Арктику та один криголам для доставки продукції.

Про це інформує агенція Bloomberg

У понеділок, 5 січня підсанкційний танкер Christophe De Margerie пришвартувався до термінала заводу Arctic LNG 2, який перебуває під обмеженнями США з часів президентства Джо Байдена.

Christophe De Margerie – єдиний танкер російського флоту, здатний цілорічно плавати в умовах важкого льоду. Взимку лід навколо заводу Arctic LNG 2 стає занадто товстим для звичайних суден: у грудні 2025 року один з них не зміг навіть дістатися терміналу.

Танкер доставив дві партії газу до сховища Saam у Мурманській області, звідки їх перевезуть звичайні судна-газовози до Китаю – єдиного відомого покупця російського підсанкційного СПГ.

Як зазначає Bloomberg, така схема експорту триватиме до відкриття коротшого східного морського шляху влітку, коли лід розтане. Наявність танкера Christophe De Margerie дозволяє Arctic LNG 2 працювати лише на 25% потужності.

Наразі росія доправляє з Далекого Сходу ще один танкер льодового класу для перевезення СПГ – Олексій Косигін, побудований у росії. Ця стратегія дозволяє москві підтримувати поставки газу на тлі посилення західних санкцій та втрати Європи як основного покупця.

 
РосіясанкціїСПГкриголам

Останні матеріали

Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється