москва обходить санкції на СПГ за допомогою криголама – Bloomberg

рф використовує судно для доставки газу до Китаю.

росія продовжує обходити санкції США щодо експорту зрідженого природного газу (СПГ), використовуючи Арктику та один криголам для доставки продукції.

Про це інформує агенція Bloomberg.

У понеділок, 5 січня підсанкційний танкер Christophe De Margerie пришвартувався до термінала заводу Arctic LNG 2, який перебуває під обмеженнями США з часів президентства Джо Байдена.

Christophe De Margerie – єдиний танкер російського флоту, здатний цілорічно плавати в умовах важкого льоду. Взимку лід навколо заводу Arctic LNG 2 стає занадто товстим для звичайних суден: у грудні 2025 року один з них не зміг навіть дістатися терміналу.

Танкер доставив дві партії газу до сховища Saam у Мурманській області, звідки їх перевезуть звичайні судна-газовози до Китаю – єдиного відомого покупця російського підсанкційного СПГ.

Як зазначає Bloomberg, така схема експорту триватиме до відкриття коротшого східного морського шляху влітку, коли лід розтане. Наявність танкера Christophe De Margerie дозволяє Arctic LNG 2 працювати лише на 25% потужності.

Наразі росія доправляє з Далекого Сходу ще один танкер льодового класу для перевезення СПГ – Олексій Косигін, побудований у росії. Ця стратегія дозволяє москві підтримувати поставки газу на тлі посилення західних санкцій та втрати Європи як основного покупця.