Україна передала МКС матеріали про атаки рф на енергетику

25 лютого 2026, 13:09
Фото: з вільного доступу
Російські атаки забрали життя 11 цивільних та поранили 68 людей.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) інформаційне повідомлення про атаки росії на об’єкти енергетики України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Про це він написав на Facebook-сторінці

"Офіс прокурора МКС поінформовано про хронологію атак, їхні наслідки, потенційно причетні підрозділи Збройних сил рф і представників військово-політичного керівництва, які могли віддавати накази", - повідомив Кравченко. 

За його словами, удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом рф, були спрямовані на всі види енергетичних об’єктів у більшості регіонів України. 

Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування. Інтенсивність цих атак перевищила сумарну кількість попередніх кампаній з жовтня 2022 року по березень 2023-го та з березня 2024 року по березень 2025-го.

Було уражено весь технологічний ланцюг енергосистеми: від генерації до магістральної передачі та розподілу. Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ та розподільчі мережі. Кумулятивний ефект атак з урахуванням погодних умов зробив цю кампанію більш системною та руйнівною, ніж попередні.

Внаслідок ракетних ударів загинуло 11 цивільних осіб, ще 68 були поранені.

Матеріали скеровано до МКС для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо посадових осіб РФ, які вже перебувають у фокусі розслідування, а також для встановлення інших осіб, причетних до злочинів, що підпадають під юрисдикцію суду.

Кравченко підкреслив, що робота зі збору та систематизації доказів триває.

 

РосіяМКСенергетика

