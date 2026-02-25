Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
кремль може використати ядерні загрози проти України – ISW

25 лютого 2026, 12:24
кремль може використати ядерні загрози проти України – ISW
Фото: Аналітичний центр ADASTRA
москва може створити радіологічний інцидент для інформаційних маніпуляцій та дискредитації України.

росія може використати ризик радіологічного інциденту на території України для інформаційних маніпуляцій та дискредитації країни. 

Такі висновки містяться у звіті ISW.

"кремль може звинуватити Україну у спричиненому москвою радіологічному інциденті, ймовірно, щоб переконати Захід не підтримувати Україну або знову намагаючись зламати волю українців до опору", – йдеться у звіті.

У документі зазначається, що російські чиновники поширюють безпідставні твердження Служби зовнішньої розвідки рф про нібито спроби Великої Британії та Франції передати Україні «брудну бомбу» або ядерну зброю. Мета – посилити риторику щодо ядерної ескалації та відвернути увагу від річниці війни РФ проти України.

Високопоставлені кремлівські чиновники заявляли, що такі дії Заходу є ескалаційними та створюють загрозу безпеці рф, висловлюючи при цьому прямі ядерні погрози на адресу країн, які очолюють переговори Коаліції охочих щодо гарантій безпеки для післявоєнної України.

Аналітики ISW припускають, що москва може спробувати використати будь-який радіологічний інцидент у власних інформаційних цілях. росія може спричинити або допустити інцидент, а потім звинуватити Україну у використанні ядерної або радіологічної зброї. Мета таких дій – послабити підтримку України з боку західних країн та вплинути на моральний стан українського суспільства.

У звіті наголошується, що російські війська регулярно атакують українську енергетичну інфраструктуру, включно з об’єктами атомної енергетики. Ці удари створюють реальний ризик як навмисних, так і випадкових радіологічних інцидентів.

 
Росіявійнаядерна зброя

