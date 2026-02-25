Дрони атакували хімзавод у росії: є загиблі і поранені
У ніч на середу в місті Дорогобуж дрони атакували хімічний завод ПАТ Дорогобуж.
Про це пишуть Телеграм-канали.
Завод виготовляє аміачну селітру — компонент, який використовується як у цивільній, так і у військовій промисловості.
"Все сталося близько 6:00 ранку в Дорогобузькому районі. Загинуло четверо людей, троє з них — рятувальники. Ще четверо госпіталізовані з тяжкими травмами. На місці тривають роботи з гасіння пожежі", - повідомив Телеграм-канал Mash.
За даними аналізу, на території заводу зафіксовано масштабну пожежу.
Знімки з місця події, опубліковані місцевими Telegram-каналами, зроблені приблизно за 1,3 км від об’єктів.
Наразі офіційних заяв від влади Смоленської області про атаку не надходило.