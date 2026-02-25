Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дрони атакували хімзавод у росії: є загиблі і поранені

25 лютого 2026, 12:51
Фото: firtka.if.ua
У ніч на середу у Дорогобужі Смоленської області рф сталася атака на завод ПАТ Дорогобуж, на місці зафіксована пожежа та людські втрати.

У ніч на середу в місті Дорогобуж дрони атакували хімічний завод ПАТ Дорогобуж. 

Про це пишуть Телеграм-канали. 

Завод виготовляє аміачну селітру — компонент, який використовується як у цивільній, так і у військовій промисловості.

"Все сталося близько 6:00 ранку в Дорогобузькому районі. Загинуло четверо людей, троє з них — рятувальники. Ще четверо госпіталізовані з тяжкими травмами. На місці тривають роботи з гасіння пожежі", - повідомив Телеграм-канал Mash.

За даними аналізу, на території заводу зафіксовано масштабну пожежу. 

Знімки з місця події, опубліковані місцевими Telegram-каналами, зроблені приблизно за 1,3 км від об’єктів.

Наразі офіційних заяв від влади Смоленської області про атаку не надходило.

 
