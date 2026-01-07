Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Фіцо критикує стратегію коаліції в Парижі та пропонує двосторонню співпрацю з Україною

07 січня 2026, 19:42
Фіцо критикує стратегію коаліції в Парижі та пропонує двосторонню співпрацю з Україною
Фото: news.yahoo.com
За його словами, якщо група країн хоче надіслати своїх солдатів на територію України, Словаччина не може їм у цьому завадити.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував нещодавню зустріч так званої "коаліції рішучих" у Парижі, проте заявив, що Словаччина може брати участь у моніторингу мирної угоди в Україні, якщо вона буде укладена.

За словами Фіцо, Словаччина не надсилатиме своїх солдатів до України як частину багатонаціональних військових сил, але готова долучитися до цивільного спостереження за перемир’ям чи мирною угодою. Він наголосив на важливості двосторонньої співпраці з Україною у сферах енергетики, транспорту, гуманітарної допомоги та розмінування.

"Я тимчасово представляю іншу думку про війну в Україні ніж Німеччина чи Велика Британія і не вірю в їхню стратегію. Вона веде лише до подальшого кровопролиття", — підкреслив прем’єр Словаччини.

СловаччинаРоберт Фіцокоаліції рішучих

Останні матеріали

Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється