Фіцо критикує стратегію коаліції в Парижі та пропонує двосторонню співпрацю з Україною

За його словами, якщо група країн хоче надіслати своїх солдатів на територію України, Словаччина не може їм у цьому завадити.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував нещодавню зустріч так званої "коаліції рішучих" у Парижі, проте заявив, що Словаччина може брати участь у моніторингу мирної угоди в Україні, якщо вона буде укладена.

За словами Фіцо, Словаччина не надсилатиме своїх солдатів до України як частину багатонаціональних військових сил, але готова долучитися до цивільного спостереження за перемир’ям чи мирною угодою. Він наголосив на важливості двосторонньої співпраці з Україною у сферах енергетики, транспорту, гуманітарної допомоги та розмінування.

"Я тимчасово представляю іншу думку про війну в Україні ніж Німеччина чи Велика Британія і не вірю в їхню стратегію. Вона веде лише до подальшого кровопролиття", — підкреслив прем’єр Словаччини.