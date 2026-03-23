Молдова заявила про готовність приєднатися до коаліції рішучих для підтримки України

Молдова заявила про готовність долучитися до міжнародної коаліції рішучих, створеної для підтримки України.

Відповідну заяву 23 березня зробила президентка країни Мая Санду після засідання Національної ради безпеки.

За її словами, Кишинів уже повідомив партнерів про намір приєднатися до ініціативи, однак остаточне рішення залежатиме від учасників коаліції. Санду наголосила, що наразі йдеться саме про готовність, а не про повноправну участь.

Президентка підкреслила, що Молдова вже надає практичну допомогу Україні, зокрема займається підготовкою саперів. Саме цей напрям може стати основним внеском країни у разі приєднання до коаліції. За її словами, молдовські фахівці здатні брати участь у розмінуванні, особливо після завершення бойових дій.

Санду також зазначила, що потенційна участь у коаліції рішучих не суперечить Конституції Молдови. Вона додала, що країна прагне бути частиною міжнародних зусиль, спрямованих на підтримку України.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон привітав намір Молдови долучитися до ініціативи. Водночас запит Кишинева ще мають розглянути інші держави-учасниці коаліції.