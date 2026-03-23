Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Молдова заявила про готовність приєднатися до коаліції рішучих для підтримки України

23 березня 2026, 21:32
Фото: з вільних джерел
Президентка підкреслила, що Молдова вже надає практичну допомогу Україні.

Молдова заявила про готовність долучитися до міжнародної коаліції рішучих, створеної для підтримки України.

Відповідну заяву 23 березня зробила президентка країни Мая Санду після засідання Національної ради безпеки.

За її словами, Кишинів уже повідомив партнерів про намір приєднатися до ініціативи, однак остаточне рішення залежатиме від учасників коаліції. Санду наголосила, що наразі йдеться саме про готовність, а не про повноправну участь.

Президентка підкреслила, що Молдова вже надає практичну допомогу Україні, зокрема займається підготовкою саперів. Саме цей напрям може стати основним внеском країни у разі приєднання до коаліції. За її словами, молдовські фахівці здатні брати участь у розмінуванні, особливо після завершення бойових дій.

Санду також зазначила, що потенційна участь у коаліції рішучих не суперечить Конституції Молдови. Вона додала, що країна прагне бути частиною міжнародних зусиль, спрямованих на підтримку України.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон привітав намір Молдови долучитися до ініціативи. Водночас запит Кишинева ще мають розглянути інші держави-учасниці коаліції.

коаліції рішучихМая СандуМолдова

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється