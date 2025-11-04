Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На 85-му році життя помер колишній віцепрезидент США Дік Чейні

04 листопада 2025, 16:02
На 85-му році життя помер колишній віцепрезидент США Дік Чейні
Фото: UNSPLASH
Про смерть політика повідомила його родина.

Колишній віцепрезидент США Дік Чейні один із найвпливовіших американських політиків кінця ХХ – початку ХХІ століття помер у віці 84 років.  

Про це повідомив телеканал  CNN  із посиланням на заяву сім’ї.

Причину смерті не розголошують. Відомо, що у 2012 році Чейні переніс операцію з пересадки серця після п’яти серцевих нападів.

Дік Чейні обіймав посаду віцепрезидента в адміністрації Джорджа Буша-молодшого з 2001 по 2009 рік, відіграючи ключову роль у формуванні зовнішньої політики США після терактів 11 вересня, зокрема у рішеннях про вторгнення в Афганістан та Ірак.

До цього він був міністром оборони США за президента Джорджа Буша-старшого (1989–1993), під час якого керував операцією "Буря в пустелі" у Перській затоці. Раніше, у 1975–1977 роках, Чейні очолював адміністрацію президента Джеральда Форда.

Чейні був членом Республіканської партії, однак у пізні роки став одним із найгостріших її критиків у зв’язку з впливом Дональда Трампа. Він відкрито називав Трампа "боягузом і найбільшою загрозою для американської республіки". На президентських виборах 2024 року політик підтримав кандидатку від демократів Камалу Гарріс.

 

смертьДік Чейні

Останні матеріали

Кульмінаційні моменти: Ваґнер і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Політика
Кульмінаційні моменти: Ваґнер і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється