Про смерть політика повідомила його родина.

Колишній віцепрезидент США Дік Чейні один із найвпливовіших американських політиків кінця ХХ – початку ХХІ століття помер у віці 84 років.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на заяву сім’ї.

Причину смерті не розголошують. Відомо, що у 2012 році Чейні переніс операцію з пересадки серця після п’яти серцевих нападів.

Дік Чейні обіймав посаду віцепрезидента в адміністрації Джорджа Буша-молодшого з 2001 по 2009 рік, відіграючи ключову роль у формуванні зовнішньої політики США після терактів 11 вересня, зокрема у рішеннях про вторгнення в Афганістан та Ірак.

До цього він був міністром оборони США за президента Джорджа Буша-старшого (1989–1993), під час якого керував операцією "Буря в пустелі" у Перській затоці. Раніше, у 1975–1977 роках, Чейні очолював адміністрацію президента Джеральда Форда.

Чейні був членом Республіканської партії, однак у пізні роки став одним із найгостріших її критиків у зв’язку з впливом Дональда Трампа. Він відкрито називав Трампа "боягузом і найбільшою загрозою для американської республіки". На президентських виборах 2024 року політик підтримав кандидатку від демократів Камалу Гарріс.