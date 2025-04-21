Ватикан оголосив офіційну причину смерті Франциска

Смерть Папи Римського настала о 7:35 ранку в його помешканні у Ватикані.

В понеділок, 21 квітня, Папа Римський Франциск помер від інсульту.

Про це мовиться в офіційній заяві Святого Престолу.

Головний лікар Ватикану Андреа Арканджелі встановив, що понтифік зазнав інсульту, який призвів до коми і серцевої недостатності.

Здоровʼя понтифіка було підірване хронічними захворюваннями, серед яких гостра дихальна недостатністю після пневмонії, артеріальна гіпертензія і цукровий діабет.

Смерть Франциска настала о 7:35 ранку в його помешканні у Ватикані, йдеться в заяві Святого Престолу.

Зранку стало відомо, що у Ватикані помер Папа Римський Франциск.