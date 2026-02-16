Помер відомий український психіатр і колишній політв'язень Семен Глузман

Семена Глузмана вважають одним із моральних авторитетів сучасної України.

Про його смерть повідомили екснародний депутат Борислав Береза та народний депутат Микола Княжицький. Інформацію також підтвердили близькі Глузмана, зокрема Мирослав Маринович, який добре знав правозахисника.

"У нього був важкий і категоричний характер та легка і чиста совість. Відійшов Семен Глузман. У радянські часи він стверджував, що генерал Григоренко був психічно здоровим і піддавався репресивній психіатрії. Сам Глузман був ув'язненим і відбував "покарання" разом з Мирославом Мариновичем та іншими героями – в'язнями сумління", – написав Княжицький.

Семена Глузмана вважають одним із моральних авторитетів сучасної України. До в'язниці він потрапив у 1970-х роках, коли йому було лише 25. У період брежнєвської епохи він відкрито виступив проти зловживань радянської системи – і заплатив за це свободою.

У 1971 році, щойно закінчивши Київський медичний інститут, Глузман підготував незалежну заочну судово-психіатричну експертизу у справі Петра Григоренка – радянського генерала і правозахисника, якого переслідували за підтримку кримських татар. У своїй експертизі молодий психіатр довів, що Григоренко є психічно здоровим, фактично викривши практику каральної психіатрії в СРСР.

Цей крок визначив усе подальше життя Глузмана – роки ув'язнення, табори та постійна правозахисна діяльність уже в незалежній Україні.