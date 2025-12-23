рф масовано атакує енергетику України: в областях введені аварійні відключення світла

По всій країні оголошено повітряну тривогу.

Армія рф здійснює чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого в низці областей запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Про це Міністерство енергетики України написало на Facebook-сторінці.

"росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей України застосовані аварійні відключення електроенергії", – йдеться в повідомленні.

У Міненерго зазначили, що щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків ударів, аби якнайшвидше відновити електропостачання в постраждалих регіонах.

Аварійні відключення скасують після стабілізації роботи енергосистеми.

У відомстві закликали громадян зберігати спокій, дотримуватися рекомендацій енергетиків та стежити за офіційними повідомленнями.