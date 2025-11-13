Відносини між Японією та Китаєм різко загострилися через заяву нової прем'єрки Японії Санає Такаїчі про те, що китайська атака на Тайвань може спровокувати воєнну реакцію Токіо. Її слова викликали бурхливу реакцію Пекіна: китайський дипломат відкрито погрожував стратою, а державні ЗМІ розпалили хвилю обурення. Конфлікт нагадав про агресивну дипломатію "войовничих вовків", яку Китай, здавалося, вже залишив у минулому. Напруга між двома країнами наростає на тлі болючої історичної спадщини та суперечок довкола Тайваню.

Лише два тижні тому нова прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі тиснула руку китайському лідеру Сі Цзіньпіну. Зараз відносини між двома азійськими країнами різко погіршилися, в Китаї посилюється націоналістична риторика, а один з китайських дипломатів навіть відкрито погрожує стратою. Зрештою, медового місяця й не було, іронізує CNN.

Такаїчі, яка минулого місяця була обрана першою жінкою прем'єр-міністром Японії, втягнулася у зростаючий конфлікт з Пекіном щодо Тайваню – демократичного острова, який правляча Комуністична партія Китаю вважає своєю територією і червоною лінією. КПК постійно застерігає інші країни не перетинати цю червону лінію.

За інформацією CNN, скандал розпочався, коли 7 листопада Такаїчі виступила в японському парламенті із заявою, що китайська атака на Тайвань, який розташований лише за 100 кілометрів від японської території, буде вважатися "загрозою для виживання Японії" і може спровокувати військову реакцію з боку Токіо.

Як відомо, Пекін не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом і в останні роки збільшив частоту та складність своїх військових навчань навколо Тайваню.

CNN зазначає, що попередні японські лідери уникали обговорення Тайваню в контексті воєнної реакції. А Вашингтон навмисно залишається нечітким щодо того, як він реагуватиме на гіпотетичне вторгнення, що є політикою, відомою як "стратегічна неоднозначність".

Втручання у складне питання оборони Тайваню вже раніше ставило інших світових лідерів у скрутне становище перед Пекіном. Колишній президент США Джо Байден викликав дипломатичну паніку, коли неодноразово заявляв, що США будуть готові втрутитися воєнним шляхом, якщо Китай нападе на Тайвань. Це змушувало Білий дім неодноразово відмовлятися від його коментарів і щоразу викликало гнів у Пекіні.

Заяви Такаїчі, наголошує CNN, викликали ще бурхливішу реакцію.

"Тому, хто сунеться не в свою справу, необхідно відрубати голову", – написав генеральний консул Китаю в Осаці Сюе Цзянь у дописі на X, який згодом був видалений.

Відтоді ситуація загострилася: Японія розкритикувала "вкрай недоречний" допис Сюе, а Тайвань висловив занепокоєння через "загрозливі" заяви Сюе, як повідомив Reuters.

Тим часом, зазначає CNN, Пекін захищає свою позицію та коментарі Сюе. У понеділок представник міністерства закордонних справ Китаю звинуватив Японію в "грубому втручанні у внутрішні справи Китаю", заявивши, що допис Сюе був просто відповіддю на "помилкові та небезпечні зауваження" Такаїчі.

Для декого ця суперечка нагадує китайську дипломатію "войовничих вовків" – агресивний стиль зовнішньої політики, що з'явився на початку 2020-х років, коли китайські чиновники часто використовували соцмережі, щоб різко, почасти в жорстких виразах, – відповідати на будь-яку критику Китаю, але з того часу ця політика була пом'якшена, оскільки Пекін прагнув повернути втрачену прихильність західних країн.

Втім, зауважує CNN, в Китаї, де вже існує значна хвиля антияпонських настроїв, державні ЗМІ та інші впливові голоси цього тижня ще більше розпалили обурення заявою Такаїчі. Офіційне видання Комуністичної партії "Женьмінь жибао" засудило Такаїчі за "безрозсудне висловлювання" і попередило: "Ніхто не повинен плекати ілюзій, що можна перейти межу в питанні Тайваню, не заплативши за це ціну".

А пов’язаний із державним мовником CCTV акаунт у соцмережах запитав: "Її що по голові віслюк вдарив?". Китайський експерт і колишній головний редактор державної газети Global Times Ху Сіцзінь, висловив більш жорстке попередження, повторивши погрози дипломата Сюе. "Китайський бойовий меч для відтинання голів загарбникам вкрай нагострений. Якщо японський мілітаризм прагне прийти в Тайванську протоку і покласти свої голови на наше лезо, ми залюбки виконаємо їхнє бажання", – написав він у вівторок у своєму дописі.

Такаїчі заявила в понеділок, що її коментарі були "гіпотетичними", і пообіцяла більше не робити подібних заяв у парламенті. Але прем'єр-міністерка балансує на межі, як і кожен японський лідер до неї.

Китай залишається найбільшим торговельним партнером Японії, і Такаїчі успадкувала країну, яка зіштовхується з наростаючими економічними проблемами. Водночас Такаїчі відома своїми жорсткими консервативними поглядами, як і її наставник, колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе. Вона наполягала на посиленні оборонного потенціалу Японії і критикувала зростаючу військову присутність Пекіна в регіоні.

Ці напружені відносини проявилися, коли Такаїчі зустрілася з Сі на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) наприкінці жовтня. Двоє лідерів домовилися про побудову "стратегічних взаємовигідних відносин", як заявила Такаїчі після зустрічі. Однак вона також порушила перед Сі гостре питання діяльності Китаю в Східно-Китайському морі, зокрема навколо островів, на які претендують обидві країни.

Ще до вступу на посаду, наголошує CNN, позиція Такаїчі щодо Тайваню була чіткою. Раніше цього року вона відвідала острів і закликала до співпраці у сфері "викликів в галузі оборони". Пекін засудив ці висловлювання. Під час саміту АТЕК вона також зустрілася з представником Тайваню, що знову викликало гнів Китаю.

Нинішній конфлікт відбувається в рік, зауважує видання, коли відносини між Японією і Китаєм і без того напружені, частково через колоніальне минуле і воєнний досвід Токіо. У вересні виповнилося 80 років зі дня завершення Другої світової війни, яке Пекін відзначив масштабним військовим парадом. Між двома країнами існує давня історична ворожнеча: Китай був важливим партнером союзників, який боровся проти повномасштабного вторгнення Японії, що закінчилося лише офіційною капітуляцією Токіо в 1945 році.

Шрами тієї епохи глибокі, наголошує CNN. Японські імперські війська вбили понад 200 000 беззбройних чоловіків і цивільних осіб, а також зґвалтували і катували десятки тисяч жінок і дівчат у ході так званої Нанкінської різанини – одного з найвідоміших військових злочинів ХХ століття.

Напередодні параду китайські чиновники посилили свою риторику і звинуватили Японію в приховуванні історії. Додавши масла у вогонь, Китай також випустив цього року щонайменше чотири фільми про Другу світову війну, в тому числі про Нанкінську різанину та затоплення японського корабля.

Побоюючись спалаху антияпонських настроїв напередодні параду, японське посольство в Пекіні попередило своїх громадян, щоб вони були обережними і уникали голосно розмовляти японською мовою в громадських місцях – мабуть, через те, що в останні роки в Китаї відбулася низка насильницьких нападів на японських громадян.

Ця складна історія стосується і Тайваню, зауважує СNN. Острів колись був японською колонією, яку Імперський Китай передав Імперській Японії. Після поразки Японії у Другій світовій війні, правлячі націоналісти Китаю взяли під контроль Тайвань, а кілька років по тому, після програшу у кровопролитній громадянській війні Комуністичній партії Китаю, втекли на острів і перенесли туди свою столицю.

Сьогодні КПК вважає самокерований острів своєю територією, попри те, що ніколи не контролювала його, і пообіцяла захопити його силою, якщо це буде необхідно. Лідери партії та державні ЗМІ неодноразово заявляли, що кінець Другої світової війни ознаменував повернення острова під китайське правління та звільнення від японської окупації – на це натякнули китайські чиновники цього тижня, коли вони критикували Такаїчі.

"Японія несе історичну відповідальність перед китайським народом в питанні Тайваню, оскільки протягом 50 років колоніального правління над Тайванем вчинила страшні злочини", – заявив у середу речник Управління у справах Тайваню КНР Чень Бінхуа, відповідаючи на запитання про коментарі Такаїчі. "Вісімдесят років тому ми перемогли японських агресорів, відновили Тайвань і поклали край їхній окупації та грабунку. Якщо хтось знову спробує кинути виклик основним інтересам Китаю або перешкодити возз'єднанню з Тайванем, Пекін ніколи цього не прийме і не потерпить", – попередив Чень.

