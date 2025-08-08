Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN

Можлива зустріч Трампа з путіним знову актуалізує питання про майбутнє російсько-української війни. Експерти розглядають п'ять основних сценаріїв розвитку подій – від безумовного припинення вогню до катастрофічних наслідків для України або, навпаки, для росії. Жоден із цих варіантів не гарантує справедливого миру для України, а найкращий результат можливий лише за умови продовження міжнародної підтримки.

Зустріч Трампа з путіним обговорювалася обома сторонами протягом деякого часу. Чому ж кожна зі сторін може захотіти, щоб це сталося зараз? Як зазначає CNN, президент США Дональд Трамп прагне застосувати силу своєї особистості для укладення угоди, вірячи, що шестимісячну непоступливість москви можна подолати зустріччю з кремлем віч-на-віч. Здається, він досі вважає, що кремль можна вмовити припинити війну, попри те, що його російський колега нещодавно висловив максималістську позицію, що російський та український народи – це один народ, і де ступить російський солдат, там росія.

На думку CNN, російський лідер хоче виграти час, уже відхиливши європейську, американську та українську пропозицію безумовного припинення вогню в травні, запропонувавши натомість дві односторонні, короткі та несуттєві паузи. російські сили просуваються вперед на лінії фронту в літньому наступі, який може наблизити його до своїх цілей настільки, що переговори восени відбуватимуться за зовсім іншого статус-кво у війні.

Якщо президенти США та росії зустрінуться, зауважує медіа, однією з очевидних американських цілей є тристоронній саміт з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення завершення війни – саме той формат саміту, який росія відхилила в Стамбулі в травні. російська мета, ймовірно, полягає в тому, щоб дозволити путіну затягнути Трампа назад в орбіту московського наративу.

Тим не менш, саміт може відбутися цього разу, і це підіймає питання про те, як може закінчитися війна. Ось п'ять можливих сценаріїв від CNN:

1. путін погоджується на безумовне припинення вогню

Цей сценарій, на думку CNN, є вкрай малоймовірним. Навряд чи путін погодиться на припинення вогню, за якого лінії фронту залишаться такими, як є станом на зараз – Сполучені Штати, Європа та Україна вже вимагали такої паузи в травні під загрозою санкцій, і росія відхилила це. Трамп відступив від санкцій, віддаючи перевагу переговорам низького рівня в Стамбулі, які нікуди не привели. 30-денне припинення вогню на початку цього року щодо енергетичної інфраструктури мало обмежене дотримання або успіх.

кремль наразі перетворює поступові здобутки на лінії фронту на стратегічні переваги і не бачить сенсу зупиняти цей прогрес зараз, коли він досягає свого піку. Навіть загроза вторинних санкцій проти Китаю та Індії, які, здається, чинять опір тиску США – не змінить цих безпосередніх військових розрахунків на решту літа. Принаймні до жовтня путін захоче воювати, бо він перемагає.

2. Прагматизм і більше переговорів

Як зазначає медіа, під час цих переговорів можуть домовитися про більше переговорів пізніше, які закріпили б російські здобутки, коли настане зима, заморозивши лінії фронту військово і буквально приблизно в жовтні. До того часу путін, можливо, захопить східні міста Покровськ, Костянтинівку та Куп'янськ, що дасть йому міцну позицію, щоб пересидіти зиму та перегрупуватися. У такому разі росія зможе знову воювати в 2026 році або використати дипломатію, щоб зробити ці здобутки постійними. путін також може підняти питання виборів в Україні – відкладених через війну і коротко обговорюваних Трампом, щоб поставити під сумнів легітимність Зеленського і навіть усунути його заради більш проросійського кандидата.

3. Україна якось переживає наступні два роки

У цьому сценарії американська та європейська військова допомога Україні дає змогу їй мінімізувати поступки на лінії фронту в найближчі місяці і примушує путіна шукати переговорів, оскільки його військові знову не змогли досягти результату. Покровськ може впасти, та й іншим східноукраїнським твердиням може загрожувати небезпека, але Україна могла б побачити, як російський наступ сповільнюється, як це було раніше, і кремль навіть міг би відчути вплив санкцій та економіки, що перегрівається.

Європейські держави вже сформулювали розвинуті плани "сил заспокоєння", які будуть розгорнуті в Україні як частина гарантій безпеки. Ці десятки тисяч європейських військових НАТО могли б розташуватися навколо Києва та інших великих міст, надаючи логістичну та розвідувальну допомогу Україні під час відновлення, і створити достатнє стримування, щоб москва вирішила залишити лінії фронту як є. Це найкраще, на що може сподіватися Україна, вважає CNN.

4. Катастрофа для України та НАТО

На думку видання, путін міг би побачити тріщини в західній єдності після саміту з Трампом, який покращує американо-російські відносини, але залишає Україну захищатися самостійно. Європа могла б докласти всіх зусиль для підтримки Києва, але не змогла б схилити баланс без американської підтримки. путін міг би побачити, як невеликі здобутки на сході України перетворюються на повільний відступ українських сил на рівнинній, відкритій місцевості між Донбасом і центральними містами Дніпро, Запоріжжя та столицею. Українська оборона могла б виявитися слабкою, а криза людських ресурсів українських військових перетворилася б на політичну катастрофу, коли Зеленський вимагатиме ширшої мобілізації для підтримки оборони країни.

Безпека Києва знову виглядає під загрозою. Сили путіна рухаються вперед. Європейські держави оцінюють, що краще було б воювати з росією в Україні, ніж пізніше на території самого ЄС. Але європейські лідери зрештою не мають політичного мандата приєднатися до війни за землю всередині України. путін рухається вперед. НАТО не може забезпечити єдину відповідь. Це кошмар Європи і кінець суверенної України.

5. Катастрофа для путіна: повторення кампанії в Афганістані

росія могла б продовжувати витрачати тисячі життів солдатів на тиждень на відносно невеликі здобутки, і бачачи, як санкції підривають її союз із Китаєм та доходи від Індії. Фінансові резерви суверенного фонду москви могли б виснажуватися, а її доходи падати. Незгода серед московської еліти могла б зрости щодо того, як кремль відкинув дипломатичні виходи у своїй війні за вибором на користь військової наполегливості та нестійкого проксіконфлікту з НАТО. Трамп стає "кульгавою качкою", і увага США після проміжних виборів повертається до традиційних норм зовнішньої політики протистояння москві та її покровителю Пекіну.

У цьому сценарії кремль міг би зустріти момент, коли його опір банальним незручностям реальності та економічним труднощам свого народу стає токсичним. Подібні погані політичні розрахунки підтримували зрештою безплідну окупацію Афганістану совєцькими військами в іншій війні за вибором. Подібні моменти неочікуваної кремлівської слабкості вже з'являлися в українській війні, як коли довірена особа путіна Євгєній Прігожин, здається, випадково очолив короткочасний бунт на столицю.

путін сильний на поверхні, поки не здається слабким, а тоді він може бути викритий як критично слабкий. Це вже траплялося і з експансіоністською совєцькою росією, і з путіним. Проблема з цим сценарієм полягає в тому, що він залишається найкращою надією західних стратегів, які не можуть ані прийняти повне входження НАТО у війну, щоб допомогти Україні перемогти, ані посилити здатність Києва відкинути москву військовим шляхом.

Висновок

Жоден із варіантів не є вигідним для України. Тільки один із них означає фактичну поразку росії як військової держави й загрози європейській безпеці. І жоден із них не може бути результатом зустрічі Трампа з путіним без подальшого залучення України до будь-якої угоди.

Джерело: CNN