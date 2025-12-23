Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Пентагон фіксує ядерне нарощування Китаю і підготовку до війни за Тайвань

23 грудня 2025, 08:27
Пентагон фіксує ядерне нарощування Китаю і підготовку до війни за Тайвань
Фото: АFP
Пекін розгорнув понад сотню міжконтинентальних ракет і не веде переговорів щодо контролю над озброєннями.

Китай розмістив понад 100 нових міжконтинентальних балістичних ракет у шахтних пускових установках та продовжує швидке нарощування ядерного потенціалу, паралельно готуючи військові сценарії захоплення Тайваню.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на новий звіт Міністерства оборони США.

Згідно з документом, Пекін розгорнув понад 100 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 у нових шахтах поблизу кордону з Монголією. Раніше Пентагон уже інформував про будівництво цих об’єктів, однак вперше розкрив кількість розміщених у них ракет.

У звіті зазначається, що станом на 2024 рік ядерний арсенал Китаю налічував близько 600 боєголовок. Хоча темпи виробництва дещо сповільнилися, загальна тенденція до зростання зберігається. Американські військові прогнозують, що до 2030 року Китай може мати понад 1000 ядерних боєголовок.

Некомерційна організація Bulletin of the Atomic Scientists також підтверджує, що Китай нині модернізує та розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава.

У Пентагоні наголошують, що Пекін не демонструє готовності до діалогу щодо контролю над озброєннями. У звіті прямо зазначено: «Ми й надалі спостерігаємо відсутність бажання Китаю вживати заходів або брати участь у всеохопних переговорах з контролю над озброєннями».

Окремий розділ документа присвячений Тайваню. Аналітики Міноборони США вважають, що Китай планує бути готовим до війни з островом і здобуття перемоги до кінця 2027 року. Один із можливих сценаріїв передбачає масовані ракетні удари з відстані 1500–2000 морських миль, що може суттєво ускладнити або підірвати військову присутність США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Посольство Китаю у Вашингтоні відкинуло звинувачення, заявивши, що КНР дотримується «оборонної ядерної стратегії», підтримує свої сили ''на мінімально необхідному рівні'' та виконує зобов’язання щодо мораторію на ядерні випробування.

 
