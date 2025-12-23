Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Уряд США пропонує мігрантам до $3000 за виїзд з країни – Reuters

23 грудня 2025, 09:18
Уряд США пропонує мігрантам до $3000 за виїзд з країни – Reuters
Фото: EPA-EFE
Цим самим США посилюють боротьбу з нелегальною міграцією.

Адміністрація США посилює політику скорочення кількості нелегальних мігрантів, пропонуючи фінансові стимули тим, хто погодиться добровільно залишити країну до кінця року. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Як зазначає агентство, одним із ключових інструментів нової міграційної стратегії стала оновлена програма так званої самостійної депортації. Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) оголосило, що розмір виплат для мігрантів, які нелегально перебувають у країні та добровільно погодяться на виїзд, збільшено втричі — до 3000 доларів.

Окрім грошової допомоги, програма передбачає надання безкоштовного авіаквитка до країни походження. Скористатися пропозицією зможуть ті, хто оформить добровільний виїзд до завершення поточного року.

У DHS пояснюють, що ініціатива спрямована на скорочення бюджетних витрат. За оцінками відомства, середня вартість арешту, утримання та примусової депортації однієї особи без легального статусу сягає близько 17 тисяч доларів.

Секретарка Міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем заявила, що нелегальні мігранти мають скористатися цією можливістю. За її словами, у разі відмови від добровільного виїзду влада застосує жорсткіші заходи, включно з арештом і примусовою депортацією без права повернення.

Для спрощення процедури в березні було запущено оновлений мобільний сервіс CBP Home, через який мігранти можуть зареєструвати добровільний виїзд. Раніше застосунок CBP One використовувався попередньою адміністрацією для легального в’їзду до США.

Попри критику з боку правозахисників, Білий дім продовжує курс на посилення міграційного контролю. За даними влади, з січня цього року зі США депортували близько 622 тисяч осіб, тоді як задекларована мета адміністрації до 1 мільйона депортацій щороку.

Водночас уряд уже готується до подальшого посилення політики у 2026 році, плануючи збільшення фінансування, наймання тисяч нових агентів, відкриття додаткових центрів утримання та залучення приватних компаній до виявлення нелегальних мігрантів.

 
