Економіка рф може зазнати краху у 20226 році – WP

Країна має проблеми в нафтовому секторі, можлива банківська криза, а також споживчі негаразди.

Економічні перспективи росії стрімко погіршуються, а війна проти України може призвести до глибокої фінансової кризи вже у 2026 році.

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на західних і російських економістів.

За оцінками експертів, РФ нині перебуває у найслабшій економічній позиції за весь час повномасштабної війни. Причиною стали масштабні витрати фінансових резервів і активне залучення запозичень для фінансування військових потреб. Додатковий тиск створюють нові санкції США проти російського нафтового сектору, які ще більше скорочують надходження до бюджету.

Попри заяви президента США Дональда Трампа про нібито перевагу рф у війні, економісти вважають, що позиція Кремля ослабла як ніколи. Вичерпання резервів і обмежені можливості для нових позик підвищують ризики банківської кризи й навіть дефолту у найближчі роки, незалежно від того, чи наполягатиме Володимир путін на своїх вимогах у можливих мирних переговорах.

Експерти зазначають, що ймовірність фінансової кризи зростає. Один із російських чиновників на умовах анонімності підтвердив WP, що ці ризики є реальними, застерігши водночас від подальшої ескалації війни.

У жовтні Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти найбільших нафтових компаній рф - "Роснефті" і "Лукойлу", що посилило тиск на бюджет і енергетичний сектор. Експерт Центру російських та євразійських досліджень Гарвардського університету Крейг Кеннеді зазначає, що криза в нафтогазовій галузі вже розгортається, а останні обмеження лише прискорюють цей процес.

Водночас, за даними видання, більшість представників російської еліти поки не очікують масштабних соціальних протестів або різкої зміни політичного курсу кремля. Проте навіть наближені до влади аналітики визнають: 2026 рік може стати одним із найважчих для російської економіки за весь період війни.