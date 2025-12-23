Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Економіка рф може зазнати краху у 20226 році – WP

23 грудня 2025, 08:51
Економіка рф може зазнати краху у 20226 році – WP
Фото: з вільних джерел
Країна має проблеми в нафтовому секторі, можлива банківська криза, а також споживчі негаразди.

Економічні перспективи росії стрімко погіршуються, а війна проти України може призвести до глибокої фінансової кризи вже у 2026 році. 

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на західних і російських економістів.

За оцінками експертів, РФ нині перебуває у найслабшій економічній позиції за весь час повномасштабної війни. Причиною стали масштабні витрати фінансових резервів і активне залучення запозичень для фінансування військових потреб. Додатковий тиск створюють нові санкції США проти російського нафтового сектору, які ще більше скорочують надходження до бюджету.

Попри заяви президента США Дональда Трампа про нібито перевагу рф у війні, економісти вважають, що позиція Кремля ослабла як ніколи. Вичерпання резервів і обмежені можливості для нових позик підвищують ризики банківської кризи й навіть дефолту у найближчі роки, незалежно від того, чи наполягатиме Володимир путін на своїх вимогах у можливих мирних переговорах.

Експерти зазначають, що ймовірність фінансової кризи зростає. Один із російських чиновників на умовах анонімності підтвердив WP, що ці ризики є реальними, застерігши водночас від подальшої ескалації війни.

У жовтні Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти найбільших нафтових компаній рф - "Роснефті" і "Лукойлу", що посилило тиск на бюджет і енергетичний сектор. Експерт Центру російських та євразійських досліджень Гарвардського університету Крейг Кеннеді зазначає, що криза в нафтогазовій галузі вже розгортається, а останні обмеження лише прискорюють цей процес.

Водночас, за даними видання, більшість представників російської еліти поки не очікують масштабних соціальних протестів або різкої зміни політичного курсу кремля. Проте навіть наближені до влади аналітики визнають: 2026 рік може стати одним із найважчих для російської економіки за весь період війни.

 
економікавійнаРосія

Останні матеріали

Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 07:59
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється