Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?

Дзвінок президента США воєнному злочинцю путіну викликав шок та гостру критику з боку європейських лідерів, посадовців та експертів. Washington Post та CNN спробували по гарячих слідах розібратися в тому, що сталося і чого очікувати від домовленостей Трампа з путіним. Багато експертів та посадовців в Європі також обурені цим кроком президента Сполучених Штатів. Втім, колишній заступник держсекретаря США Деніел Фрід вважає, що поки нічого поганого не сталося.

Дзвінок Трампа путіну стривожив Європу і шокував Україну. У повідомленні про цю телефонну розмову не було жодної згадки про Європу або про роль України, що посилило побоювання, що їхні інтереси будуть відсунуті на другий план. Так розпочала свою статтю американська Washington Post.

Видання підкреслило, що телефонний дзвінок Трампа путіну глибоко вразив Київ і його європейських партнерів, викликавши давні побоювання, що Україна може бути виключена з мирних переговорів, які визначають її власне майбутнє і безпеку, а також безпеку решти континенту.

WP зауважила, що Трамп, який зателефонував президенту України Володимиру Зеленському після розмови з путіним, повідомив, що він і його російський колега незабаром спробують зустрітися в Саудівській Аравії без українського лідера.

CNN у своєму матеріалі наголосило, що протягом трьох років Зеленський був центром "міжнародної кімнати", але зараз, можливо, не впевнений, чи знаходиться він у правильній кімнаті. На думку видання, путін чекав цього моменту три роки.

WP підкреслила, що телефонний дзвінок Трампа путіну, в якому не було жодної згадки про Європу, і очікувана зустріч двох лідерів посилюють побоювання європейців, що їхні оборонні інтереси будуть відсунуті на другий план, якщо Трамп проведе прямі переговори з росією. Видання також наводить слова речника кремля Дмітрія Пєскова, що обговорювати роль Європи у будь-яких перемовинах "передчасно".

Зеленський давно наполягає на тому, що переговори про припинення війни повинні включати Україну, а європейські лідери заявляють, що вони також мають включати і Європу. Крім того, Зеленський наполягає на наданні Україні або членства в НАТО, або еквівалентних гарантій безпеки. Втім, як заявив напередодні міністр оборони США Піт Геґсет, повернення до кордонів України, які існували до 2014 року, є нереальним, членство в НАТО не повинно бути на порядку денному, а американські війська в Україні не будуть частиною жодних гарантій безпеки.

В Україні та Європі такі заяви були сприйняті як такі, що послаблюють позицію Києва за столом переговорів ще до початку перемовин, оскільки публічно демонструють, від чого Україна має відмовитися, не уточнюючи, в чому росія може бути змушена поступитися.

Як пише CNN, замість зустрічі з Трампом, який припускав, що може зустрітися із Зеленським, останньому довелося зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом ­– американським мільярдером, який передав українському президенту угоду стосовно корисних копалин, і яку Зеленський не підписав.

Агентство вважає, що для Зеленського це були 48 годин гарячкових снів, малярійного нічного поту і тремтіння. Європейські лідери щодня їхали хитким потягом, щоб сфотографуватися з ним, а тепер він другий у списку Трампа після путіна – людини, якій Міжнародний кримінальний суд пред'явив звинувачення у військових злочинах проти України і яка отруює власний народ.

Незважаючи на те, що Геґсет запевняв у відданості США НАТО, європейські чиновники були заскочені зненацька дзвінком Трампа путіну, а також тим, що він відбувся одразу після різких заяв Геґсета щодо поступок України.

Як зауважує американське видання, однією з найбільш різких реакцій була реакція глави зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас, яка поставила під сумнів, чому адміністрація США дає росії все, що вона просить, ще до переговорів. "Це умиротворення. Це ніколи не працювало, – сказала вона. – Зрозуміло, що будь-яка угода за нашою спиною не спрацює. Будь-яка угода потребуватиме участі України та Європи".

СNN наголошує, що деталі розмови Трампа і путіна невідомі. Але можна бути впевненим, що глава кремля протягом трьох років з нетерпінням чекав цього моменту – часу, коли його гротескна толерантність до сотень щоденних російських смертей може перетворитися на тріщину в єдності Заходу, або коли європейські члени НАТО отримають від свого американського гаранта повідомлення, що вони самі по собі.

Трамп і путін, схоже, задали тон, а Зеленський отримав постскриптум. Трамп навіть позловтішався, що путін використав його передвиборче гасло про "здоровий глузд", припускаючи, що глава кремля продовжує ретельно вивчати свого супротивника, щоб підлеститися. Свій другий допис про телефонну розмову із Зеленським Трамп завершив вигуком: "Боже, благослови народи росії та України!"

Зі свого боку WP зауважує, що Зеленський спочатку відреагував на новину про дзвінок, намагаючись заспокоїти тривогу, що Україну відсунули на другий план, і похвалив свою розмову з Трампом як "довгу" і "детальну". Однак у четвер, коли в країні наростало обурення, він заявив журналістам, що "нічого про Україну не може бути вирішено без України". Український президент сказав, що спочатку має відбутися зустріч, щоб вирішити, як зупинити путіна, і лише потім "я думаю, що було б чесно розмовляти з росіянами". Крім того, він наполіг, що європейці також повинні бути за столом переговорів.

Американське видання інформує, що лідери континенту зібралися за одну ніч, щоб наполягти на тому, що не повинно бути ніяких переговорів ні без України, ні без європейців. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що європейці мають брати участь у таких переговорах, оскільки вони є важливою частиною нового порядку і не повинні сидіти за "дитячим столом" (заяву групи європейських країн Weimar+ читайте нижче – iPress).

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок наголосила, що цей дзвінок пролунав як грім серед ясного неба. "Це не те, як інші ведуть зовнішню політику, але зараз це реальність", – сказала вона в інтерв'ю німецькому громадському радіо. Політикиня додала, що будь-які переговори не повинні "йти через голови українців". Також йдеться про європейський мир, тому європейці повинні бути залучені.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну заявив, що, хоча адміністрація Трампа вже поділилася деякими своїми позиціями в останні місяці, це "справжній момент політичної істини". Він попередив, що "мир через слабкість" може мати "драматичні" наслідки для безпеки в регіоні.

WP також нагадує, що напередодні телефонної розмови, а потім і після неї, путін говорив про необхідність розібратися з "корінням" конфлікту. Європейські чиновники вважають, що він хоче переглянути ландшафт безпеки на континенті.

"Все, що нам потрібно – це мир. Справедливий мир", – написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на Х. – Україна, Європа і США повинні працювати над цим разом. Разом".

А міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив: "Давайте не забувати, що росія залишається загрозою далеко за межами України".

Український аналітик, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков сказав, що його "лякає" те, що команда Трампа, схоже, намагається "зробити все в плані врегулювання ціною України, її безпеки, добробуту і всього іншого". Незважаючи на розмови про поступки з боку росії, "ми тільки зараз розуміємо, що можуть попросити пожертвувати Україну".

"росія покладе все до кишені, а потім порушить всі обіцянки", – пояснив він, додавши, що такий план не буде сприйнятий широкою громадськістю в Україні. "Я просто не можу зрозуміти, що люди хочуть повторити ту саму помилку – умиротворення росії за наш рахунок. ... Це не спрацювало багато разів. Чому це спрацює цього разу? Тріумф стратегічної короткозорості ціною України. Жахливо".

Інші висловили обережний оптимізм щодо того, що процес тільки починається і все ще залишається місце для участі України.

CNN нагадало, що в середу в Києві обговорювали рідкоземельні корисні копалини, хоча це не обов'язково чудова новина, виходячи з прецеденту з Афганістаном. Коли Трампа ненадовго спокусили підтримати Афганістан у 2017 році через його корисні копалини на трильйон доларів, він, попри це, підписав угоду з талібами, яка дозволила їм захопити владу трохи більше ніж через два роки.

Агентство сподівається, що підхід Трампа ґрунтується на більш непорушних принципах і витонченій підготовці. Він і його команда, як вважає видання, провели конфіденційні обговорення і, схоже, формулюють план, який Келлог оголошував деякий час тому. Це вимагає певної дисципліни. Але це також вимагає застосування, хитрості й терпіння, щоб довести його до кінця. У путіна є все це, наголошує CNN, і перемога в Україні визначатиме як його особисте виживання, спадщину, так і баланс сил у світі на десятиліття. Для Трампа війна в Україні – це те, що він думав, що зможе виправити за 24 години після приходу до влади, і що ніколи б не почалося, якби він був на посаді 2022 року. Це не є його пріоритетом.

Заява Веймар+ (Франція, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія, Велика Британія, Україна, Високий представник ЄС, Європейська Комісія) від 12 лютого 2025 року. Ми готові посилити нашу підтримку України. Ми віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед обличчям агресивної війни росії. Ми поділяємо мету продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого, всеосяжного і тривалого миру. Миру, який гарантуватиме інтереси України та наші власні. Ми з нетерпінням чекаємо на обговорення подальших кроків разом з нашими американськими союзниками. Нашою спільною метою має бути зміцнення позиції України. Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий і тривалий мир в Україні є необхідною умовою для міцної трансатлантичної безпеки. Ми пам'ятаємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми працюємо разом над зміцненням нашої колективної обороноздатності.

А ось, що думають з цього приводу інші політики та експерти.

Джеймс Клеверлі, ексміністр закордонних справ Великої Британії:

Починати переговори з того, що одна сторона повинна поступитися, не є сильним кроком. Створювати враження, що вторгнення окупається, не є сильним кроком. Режими уважно спостерігають. Давайте дамо зрозуміти, що насильство і агресія не перемагають.

Я стою з Україною.

Ґабріелюс Ландсберґіс, колишній міністр закордонних справ Литви:

Без членства в НАТО, без чобіт на землі? Звучить як відмова від України. Делегати летять до Мюнхена не для переговорів, а для того, щоб доставити Зеленському погані новини. Якщо ця угода призведе до папірця, який гарантуватиме мир на наш час, ми повинні назвати її Мюнхен-2.

Джеймс Гіппі, колишній міністр збройних сил Великої Британії (2020-24), міністр оборонних закупівель (2019-20):

Не помиліться, це вирішальний день у цьому столітті. Відсторонення України від переговорів, відмова США від інвестицій у європейську безпеку, перекроювання великими державами кордонів менших. Перед Європою постала нова реальність, яка вимагає термінових інвестицій в оборону і безпеку.

Марко Міхкельсон, голова комітету у закордонних справах парламенту Естонії:

Сьогоднішній день може увійти в історію як темний день для Європи. Тепер від європейських лідерів залежить, чи визнають вони, нарешті, що ми повинні взяти свою долю у власні руки – просто зараз.

Томас К. Тайнер, військовий експерт:

Трамп здав путіну Україну і ЦРУ. Коли через два роки росія нападе на Естонію, Латвію і Литву, він також віддасть їх путіну. А коли Китай через три роки нападе на Тайвань, він віддасть його Сі.

Європі краще почати витрачати 8% на оборону прямо зараз!

Довіле Шакалієне, міністерка оборони Литви:

Європа повинна негайно взяти на себе відповідальність!

Ми повинні подивитися в очі реальності та сказати нашим суспільствам, наскільки близька небезпека – це послання міністри оборони Євросоюзу почули сьогодні від міністра оборони США Піта Геґсета на зустрічі у форматі "Рамштайн".

Ми можемо і повинні інвестувати більше в нашу безпеку. Парадоксально, що США сприймає загрози для Європи чіткіше, ніж дехто з нас в ЄС.

Проте є кілька беззаперечних правил, якщо ми хочемо зберегти світовий порядок, заснований на правилах. Ми повинні поважати принцип непорушності кордонів. Кожна країна обирає оборонні союзи, частиною яких вона хоче бути. Якщо ми хочемо справжнього миру, він має бути досягнутий силою.

Якщо війна в Україні припиниться без довгострокових гарантій безпеки, наш годинник почне відлік часу негайно.

Деніел Фрід, почесний співробітник Атлантичної ради та колишній помічник держсекретаря США з питань Європи:

Що очікувати з розгортанням стратегії Трампа щодо України?

Після місяців сигналів і спекуляцій, 12 лютого адміністрація Трампа почала розгортати свою стратегію щодо припинення війни росії в Україні. Це включало телефонну розмову президента США Дональда Трампа з путіним, телефонну розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, а також важливу заяву міністра оборони США Піта Геґсета на засіданні контактної групи з питань України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Критики засудили телефонну розмову Трампа з путіним, яка мала не виправданий війною росії проти України пафосний тон та тиск і саботаж москви проти Сполучених Штатів і їхніх союзників. Те, що розмова з путіним передувала розмові із Зеленським, свідчить про певну прихильність адміністрації Трампа до росії. Але стиль Трампа зазвичай включає теплий тон, спрямований на партнерів, особливо авторитарних. Це може швидко змінитися. І розмова із Зеленським також видалася теплою, принаймні в українському прочитанні. Обидва дзвінки сигналізували про початок переговорів, але не про їхню суть. Будемо сподіватися, що будь-яка зустріч Трампа з противником путіним відбудеться лише разом із паралельною зустріччю із другом Зеленським.

Ми дізнаємося більше в найближчі дні, коли вищі посадові особи адміністрації, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо, прибудуть на Мюнхенську без пекову конференцію. За запланованою зустріччю Венса із Зеленським уважно стежитимуть. Але коментарі Геґсета своїм колегам на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі були показовими.

Геґсет зробив три суттєві заяви, які викликали негайні заперечення з боку українців та багатьох друзів України. Він:

назвав "нереалістичним" відновлення міжнародно визнаних кордонів України, встановлених у 1991 році;

стверджував, що членство України в НАТО не є "реалістичним результатом переговорного врегулювання"; і

заявив, що хоча надійні післявоєнні гарантії безпеки для України необхідні, вони мають бути забезпечені європейськими та (не вказано) неєвропейськими військами, а не американськими, розгорнутими в Україні, і не частиною місії НАТО.

Критики, зокрема українці, швидко засудили заяви Геґсета як незаслужені односторонні поступки росії, які підривають переговорні важелі США ще до початку будь-яких перемовин. Ці занепокоєння зрозумілі, але більш уважне прочитання висловлювань Геґсета свідчить на користь більш тонкого і, можливо, більш рішучого підходу адміністрації Трампа.

Відновлення кордонів України станом на 1991 рік фактично не може бути досягнуто військовим шляхом у найближчій перспективі. Це визнають і українські лідери, і більшість друзів України. Здавалося, новий очільник Пентагону натякав на те, що найближчою метою США є припинення вогню, і це було зрозуміло вже давно. На щастя, Геґсет не підштовхував Україну до поступки територій. Він також не припустив, що Сполучені Штати готові визнати окупацію росією близько 20 відсотків території країни. Це не дуже приємне повідомлення, але якщо воно означає просто визнання необхідності припинення вогню, а не капітуляцію перед вимогами росії, то це відповідає розумному припиненню вогню для припинення бойових дій.

По-друге, не існує всесвіту, в якому росія погодиться на членство України в НАТО шляхом переговорів. Це те, що сказав Геґсет, і це не те саме, що сказати, що Україна ніколи не стане членом Альянсу. Закриття дверей для членства України в НАТО було б нерозділеною поступкою росії, що послабило б позицію США без жодної вагомої причини. Але це ще не позиція адміністрації і, сподіваємось, не стане її позицією.

Нова стратегія адміністрації щодо України все ще може стати основою для гідного результату, якщо США протистоятимуть визнанню російської незаконної агресії проти України, якщо вони залишатимуть питання членства України в НАТО на столі та відмовляться вести переговори про це з росією, і якщо Сполучені Штати і Європа зможуть розробити військовий план для підтримки резервних сил всередині України. Міцне припинення вогню, яке збереже вільну Україну, незалежну від російської окупації, сучасну версію Західної Німеччини, може стати стратегічною поразкою для путіна і успіхом для України, Європи і вільного світу.

Геґсет говорив про необхідність бути реалістами. Відновлення Україною своїх окупованих росією територій може бути нереальним у короткостроковій перспективі. Так само протягом багатьох років було нереально уявити, що країни Балтії відновлять свою незалежність від москви, об'єднання Німеччини чи кінець залізної завіси. Але все це сталося. Так само може відбутися і відновлення України, якщо друзі України залишатимуться відданими та наполегливими.

Розгортання стратегії команди Трампа щодо України мало свої недоліки, але все не так погано, як дехто побоюється. Принаймні поки що.