"Лукойл" отримав тимчасове послаблення санкцій США

05 грудня 2025, 09:48
Фото: uapress.info
Вашингтон дозволив роботі роздрібних АЗС компанії за межами росії, водночас обмеживши прямі фінансові перекази до рф.

У Вашингтоні повідомили, що адміністрація президента Дональда Трампа вжила заходів для "пом’якшення шкоди споживачів і постачальників", які прагнуть здійснювати звичайні транзакції з роздрібними АЗС компанії "Лукойл".

Про це інформує агенція Reuters.

Рішення дозволяє укладати угоди з близько 2000 АЗС у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці до 29 квітня 2026 року, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США. 

Таким чином АЗС під брендом "Лукойл" можуть продовжувати роботу за кордоном, водночас запобігаючи прямому перетоку коштів у РФ.

Санкції проти "Лукойлу" були впроваджені у жовтні минулого року і торкнулися також компанії "Роснефть". 

Вони стали першими прямими обмеженнями США проти російських нафтових компаній у другий термін Трампа і зачепили зарубіжні активи компаній на суму близько 22 млрд доларів.

Минулого місяця Міністерство фінансів США дозволило вести переговори з "Лукойлом" щодо купівлі зарубіжних активів до 13 грудня, проте для укладення конкретних угод необхідне окреме схвалення американських органів.

 
СШАсанкціїЛукойл

