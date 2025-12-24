Долар прямує до рекордного річного падіння – Reuters

Водночас євро та фунт стерлінгів оновили тримісячні максимуми.

У середу, 24 грудня, долар США продовжив зниження та наближається до найбільшого річного падіння з 2017 року на тлі очікувань подальшого пом’якшення монетарної політики Федеральної резервної системи. Дані щодо ВВП США не змінили настроїв інвесторів, які закладають у прогнози ще близько двох знижень ставки ФРС у 2026 році.

Про це повідомляє Reuters.

За словами головного економіста Goldman Sachs у США Девіда Мерікла, уповільнення інфляції дає змогу ФРС продовжити цикл зниження ставок, хоча ризики такого сценарію останнім часом дещо зросли.

На цьому тлі індекс долара опустився до мінімуму за 2,5 місяця — 97,767. З початку року американська валюта втратила майже 9,8%, що може стати найрізкішим падінням з 2003 року, якщо слабкість збережеться до кінця грудня.

Водночас євро та фунт стерлінгів оновили тримісячні максимуми. Єдина європейська валюта зросла більш ніж на 14% з початку року, демонструючи найкращу динаміку також із 2003 року. Ринки позитивно відреагували на рішення Європейського центрального банку залишити ставки без змін і переглянути прогнози зростання та інфляції в бік підвищення, що фактично зменшило шанси на подальше пом’якшення політики.

Зміцнення показали й австралійський та новозеландський долари, які отримали підтримку через очікування підвищення ставок відповідно Резервним банком Австралії та Резервним банком Нової Зеландії. Австралійський долар додав 8,4% з початку року, а новозеландський досяг максимуму за 2,5 місяця.

Окрему увагу інвестори приділяють японській єні, яка залишається вразливою до різких коливань. Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма заявила, що Токіо має повну свободу дій для реагування на надмірні рухи валютного курсу. Ринок сприйняв це як найжорсткіше попередження про можливу інтервенцію.

Після заяви долар знизився до 155,83 єни, частково зупинивши ослаблення японської валюти. Водночас інвесторів розчарували м’які коментарі Банку Японії після нещодавнього підвищення ставки, що знову чинить тиск на єну. Аналітики зазначають, що низька ліквідність наприкінці року може створити сприятливі умови для валютних інтервенцій.

Упродовж 2025 року долар перебуває під тиском через нестабільну торговельну політику США та побоювання щодо незалежності ФРС. Політичні заяви й тарифні рішення адміністрації Дональда Трампа раніше призвели до кризи довіри до американських активів.

На цьому фоні золото оновлює історичні максимуми, випереджаючи більшість світових валют. Серед лідерів року також опинилися європейські валюти з низьким рівнем боргу, зокрема норвезька та шведська крони.