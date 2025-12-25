Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Третя світова на порозі, але Захід не готовий – CNN

25 грудня 2025, 17:57
Третя світова на порозі, але Захід не готовий – CNN
росія готується напасти на НАТО через кілька років, а ситуація з підготовкою до війни на Заході катастрофічна.
Країни Заходу опинилися перед загрозою глобального конфлікту - але вони до нього абсолютно неготові. Гібридна війна вже йде, росія готується напасти на НАТО через кілька років, а ситуація з підготовкою до війни на Заході катастрофічна.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Провідні експерти з оборони, представники армії та розвідки країн Заходу під час закритої зустрічі в Лондоні, яку організував Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), дійшли висновку, що росія готується до активного зіткнення з Європою. Рахунок йде вже не на десятиліття - а на роки.
 
Кремль може напасти на НАТО, за деякими підрахунками, не пізніше 2029 року. Проте країни Балтії можуть зіткнутися з агресією рф, ще раніше - у 2027, або у 2028 роках. Про майбутній напад росії попередив також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а цинічні заяви російського диктатора путіна демонструють, що рф хоче напасти.
 
Вже зараз російський режим розгорнув гібридну війну проти Європи. рф проводить численні диверсії, запускає в повітряний простір НАТО дрони, глушить сигнали GPS.
 
"Ми бачимо дрони біля аеропортів, і, я думаю, зростає відчуття, що це, ймовірно, лише питання часу, коли один із цих дронів зіб’є пасажирський літак", - сказав один з експертів.
 
Тим часом реакція країн Заходу слабка. Плани країн НАТО не відповідають існуючим реаліям. І навіть ті плани, що є, не реалізуються так, як було б потрібно. Наприклад, Британія буде готова до війни в кращому випадку років через 10 - але в запасі є максимум 3-5 років.
 
Видання зазначає, що Європа десятиліттями перебувала у мирі, скорочуючи витрати на армію - розвиваючи замість цього соціальні програми. Але цей період вже завершено: відтепер громадян Європи закликають готуватися до найгіршого. У Фінляндії та Швеції вже розповсюдили інструкції з виживання, Франція готується до жертв на війні. Часи, коли можна було заспокоювати громадян, завершилися назавжди.

 

війна в Україніросія окупантиНАТО

