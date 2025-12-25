Третя світова на порозі, але Захід не готовий – CNN

росія готується напасти на НАТО через кілька років, а ситуація з підготовкою до війни на Заході катастрофічна.

Країни Заходу опинилися перед загрозою глобального конфлікту - але вони до нього абсолютно неготові. Гібридна війна вже йде, росія готується напасти на НАТО через кілька років, а ситуація з підготовкою до війни на Заході катастрофічна.

Провідні експерти з оборони, представники армії та розвідки країн Заходу під час закритої зустрічі в Лондоні, яку організував Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), дійшли висновку, що росія готується до активного зіткнення з Європою. Рахунок йде вже не на десятиліття - а на роки.

Кремль може напасти на НАТО, за деякими підрахунками, не пізніше 2029 року. Проте країни Балтії можуть зіткнутися з агресією рф, ще раніше - у 2027, або у 2028 роках. Про майбутній напад росії попередив також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а цинічні заяви російського диктатора путіна демонструють, що рф хоче напасти.