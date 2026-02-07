Відключення Starlink паралізувало російські війська на фронті – The Telegraph

На даний момент відключення Starlink вплине на здатність росії використовувати повітряні, наземні та морські безпілотники, які залежать від супутникової інтернет-мережі для зв'язку зі своїми операторами.

Після відключення супутникового інтернет-з'єднання Starlink для російських солдатів на фронті майже 90 відсотків російських підрозділів втратили зв'язок. російські військові блогери повідомляли, що через блокування терміналів Starlink практично на всіх фронтах командування військами стало утрудненим, і "зв'язок у хаосі".

Як пише The Telegraph, Україна уклала з Ілоном Маском і компанією SpaceX угоду, згідно з якою на території країни могли продовжувати працювати тільки термінали Starlink, зареєстровані в Києві. Також було введено обмеження швидкості в 75 км/год, що означає, що будь-які пристрої, встановлені на швидкохідній зброї, будуть виведені з ладу.

Таким чином, контрабандні пристрої, що використовуються російськими військами, більше не будуть функціонувати. Аналітики стверджують, що цей крок може дати українським військам перевагу в найближчі тижні та місяці.

"У довгостроковій перспективі це тимчасова невдача для росії, оскільки у них є альтернативні засоби зв'язку, такі як радіостанції та наземні мережі, і вони можуть використовувати альтернативи Starlink. Однак наразі блокада створює значні збої: російським військам доводиться відновлювати зв'язок по радіо, перезавантажувати стільникові мережі та повторно розгортати Wi-Fi-мости та оптоволоконні мережі – все це набагато вразливіше та нестабільніше. Це безпосередньо перешкоджає їх бойовій активності та операціям з безпілотниками", – сказав The Telegraph голова Українського центру безпеки та співробітництва Серес Кузан.

Хоча неясно, чи призведуть ці перебої до краху російських ліній оборони, це може стати серйозною невдачею для російських загарбників, зазначає видання.

"Найбільш нагальною проблемою є те, що це ускладнить ефективне використання БПЛА і нанесення ударів середньої дальності. У короткостроковій перспективі це, безумовно, матиме корисний вплив", – сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.