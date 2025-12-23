Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо конфліктують щодо підходів до завершення війни в Україні. За інформацією американської телекомпанії NBC News, Віткофф намагається вести переговори напряму, оминаючи Рубіо, і просуває мирний план, який критики вважають надто вигідним для росії. Окреме занепокоєння посадовців, за даними NBC News, викликає його ставлення до безпеки зв'язку під час поїздок до Москви. Цей конфлікт між двома ключовими фігурами адміністрації Трампа може вплинути і на перебіг переговорів, і на те, як США сприйматимуть союзники.

Весільна церемонія мала розпочатися о 15:00 на розкішній садибі площею 56 акрів у Вінстон-Салемі в штаті Північна Кароліна. Того листопадового дня серед гостей був високоповажний гість, держсекретар Марко Рубіо, який, можливо, думав про інші справи, розповідає американська телекомпанія NBC News.

Як стверджує NBC News, протягом останніх 48 годин Марко Рубіо намагався загасити дипломатичну кризу, що набирала обертів після витоку інформації про мирний план, підтриманий США. Цей план просував посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф, і, на думку багатьох, він був надто вигідним для росії та невигідним для України.

Тепер Рубіо, який був серед гостей на урочистому заході, де його дві дочки були дружками нареченої, мав справу з іншою проблемою, спричиненою тим самим чоловіком.

За інформацією видання, Рубіо мав взяти участь у мирних переговорах з українськими посадовцями у Швейцарії, але Віткофф вирушив туди раніше, що, на думку деяких американських чиновників, могло бути спробою випередити його. Віткофф не повідомив про свої плани поїздки Рубіо та іншим посадовцям Державного департаменту, як стверджують три джерела, щоб мати змогу вести переговори з Україною так, як він вважав за потрібне.

Зрештою, зауважує NBC News, Рубіо прибув до Женеви, фактично унеможлививши зустріч Віткоффа з українськими посадовцями без його участі.

Як наголошує NBC News, це був не перший випадок, коли американські посадовці розцінили дії Віткоффа як спробу обійти Рубіо. Цей епізод, про який раніше не повідомлялося, став останнім прикладом тривалої розбіжності між двома високопоставленими фігурами в адміністрації Трампа, які мають кардинально різні погляди на те, як закінчити війну в Україні і наскільки США повинні довіряти обіцянкам росії.

"Схоже, вони грають за різними нотами", – зазначив Олександр Вершбоу, колишній кар'єрний дипломат, який був послом при НАТО. "А якщо ви не маєте спільного розуміння проблем і свого супротивника в переговорах, це погано", – додав він.

Прагнучи швидко укласти угоду, як того вимагав Трамп, Віткофф наполягав на пропозиціях, які змушують Україну піти на поступки – відмовитися від території та прийняти ризики для її майбутньої безпеки. Рубіо та деякі інші посадовці в адміністрації виступають за посилення економічного та військового тиску на росію, щоб змусити російського президента путіна піти на поступки та забезпечити безпечне майбутнє для України. Цю позицію, як пише NBC News, поділяють і європейські союзники США.

NBC News зауважує, що ця інформація базується на інтерв'ю з більш ніж десятком нинішніх і колишніх американських та європейських посадовців, які висловилися на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні питання.

Втім, речник Державного департаменту Томмі Піготт відкинув припущення, що Рубіо і Віткофф не були на одній хвилі. "Між ними немає розбіжностей і ніколи не було. Секретар Рубіо і спеціальний посланник Віткофф мають тісні робочі стосунки і є особистими друзями. Вони обоє повністю підтримують цілі президента і кожен з них реалізує бачення президента Трампа щодо того, як закінчити війну і досягти миру в повній співпраці", – заявив Піготт.

Сам Рубіо висловив подібну думку на прес-конференції в п'ятницю. "Ніхто не діє самостійно, – сказав він. – Все це ретельно координується". Він описав Віткоффа як "феноменальну людину, дуже розумну, дуже талановиту", яка "не отримує зарплату за цю роботу".

Проте деякі нинішні та колишні американські посадовці мають претензії до Віткоффа не лише через його переговорну лінію. П'ять співрозмовників NBC News кажуть, що він недбало ставиться до питань безпеки, а це підсилює побоювання, що він може користуватися незахищеними каналами зв'язку і ставати вразливим для іноземного прослуховування.

Віткофф переадресував запитання NBC News до Білого дому. "Спеціальний посланник Віткофф протягом тижня здійснює численні захищені дзвінки у координації з Радою національної безпеки та Білим домом", – заявила речниця Анна Келлі. За її словами, його телефон, резиденцію та автомобілі регулярно перевіряє Служба дипломатичної безпеки.

У NBC News вважають, що перебіг цього протистояння може вплинути і на те, як завершуватиметься війна в Україні, і на те, як США сприйматимуть союзники та опоненти.

69-річний Віткофф, мільярдер і магнат у сфері нерухомості, порушив усталені правила, виступаючи в ролі неформального дипломата і посередника. Він літає власним літаком до росії, щоб зустрічатися з путіним, і на Близький Схід – на зустрічі з високопоставленими арабськими діячами.

Як наголошує видання, нині Віткофф має на своєму боці ще одного впливового союзника – зятя Трампа Джареда Кушнера, який супроводжував його під час недавньої поїздки до Москви. Хоча Кушнер не займає офіційної урядової посади, він має великий вплив на Трампа і, за словами нинішніх і колишніх чиновників, відіграв помітну роль у досягненні угоди про припинення вогню в Газі між Ізраїлем та Хамасом.

Для Трампа Віткофф є особистим другом і досвідченим переговорником, "чудовою людиною", яка може розв'язати будь-який спір. У вівторок Трамп високо оцінив роль Віткоффа в досягненні угоди про припинення вогню в Газі. "Стів – чудовий переговорник", – сказав він.

Але для критиків у Конгресі та Європі, а також скептиків всередині адміністрації Віткофф є аматором у дипломатичній сфері, який занадто охоче приймає твердження росії за чисту монету. "Він – подарунок для росіян", – заявив один представник Конгресу.

Зустріч з Макроном

NBC News з посиланням на колишніх посадовців зауважує, що конкуруючі фракції та боротьба за владу – звичне явище для президентських адміністрацій. Але ситуація, коли держсекретар відступає на другий план перед дипломатичним новачком у питанні, яке є одним з найскладніших викликів зовнішньої політики США, виглядає вкрай незвично і викликає занепокоєння.

Ілюстративним є епізод, що стався у Франції.

У квітні Рубіо мав летіти до Парижа для переговорів щодо України. Але перед відльотом його команда дізналася, що Віткофф домовився про особисту зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це розповіли високопоставлений посадовець адміністрації, американський посадовець та колишній французький чиновник.

Рубіо попросив долучитися до зустрічі, але французьке міністерство закордонних справ заявило, що Віткофф повинен погодити цю зміну. Це стало принизливим поворотом для Рубіо: його помічники певний час намагалися зв'язатися з Віткоффом. Зрештою Рубіо все-таки знайшов Віткоффа, і той погодився дозволити держсекретареві приєднатися до зустрічі, за словами двох джерел в адміністрації США.

Згідно з його публічним графіком, Рубіо все-таки зустрівся з Макроном віч-на-віч під час поїздки.

Речник Державного департаменту Піготт заявив, що "будь-які натяки на те, що спеціальний посланник Віткофф перешкоджав держсекретареві взяти участь у зустрічі в Парижі, є абсурдними".

За його словами, численні зустрічі держсекретаря в Парижі, як із спеціальним посланником, так і без нього, а також їхня тісна співпраця до, під час і після цього говорять самі за себе.

Наприкінці минулого місяця, через кілька днів після переговорів у Женеві, зауважує NBC News, Віткофф організував зустріч з українськими посадовцями у Флориді. Рубіо дізнався про заплановану зустріч лише тоді, коли українці запитали про неї його команду, за словами американського посадовця та особи, обізнаної з інцидентом.

Високопоставлений посадовець адміністрації заявив: "Цілком очевидно, що Рубіо усунули від цього процесу. А він мав би керувати всім цим".

Колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив: "Віткофф розуміє, що Рубіо має зовсім інше бачення росії, ніж він сам. І, будучи дуже конкурентною людиною та давнім наближеним Трампа, він вважає, що може домогтися свого".

Питання безпеки

Крім розбіжностей щодо мирних зусиль в Україні, Віткофф конфліктує з Рубіо та представниками Державного департаменту й через те, як він підходить до питань безпеки – особливо під час поїздок до росії.

Як зауважує NBC News, від початку роботи адміністрації Віткофф та представники Державного департаменту сперечаються про те, як забезпечити безпеку зв'язку на його приватному літаку та охорону самого борту. Про це розповіли два американські чиновники та високопоставлений представник адміністрації.

За словами трьох американських посадовців, деякі представники адміністрації приватно ставили під сумнів доцільність використання Віткоффом власного літака, коли для дипломатів, які відряджаються за кордон, доступний урядовий авіапарк.

Відсутність безпечного зв'язку на борту літака Віткоффа викликала занепокоєння в Державному департаменті. У травні це призвело до перевірки на високому рівні та спільних дій, щоб посилити безпеку поїздок. У результаті, за словами джерел в адміністрації, Державний департамент надав Віткоффу захищену систему мобільного зв'язку для використання на його літаку.

Однак, за словами американського чиновника та джерела, обізнаного з ситуацією, все ще існують побоювання, що Віткофф не завжди використовує безпечну урядову систему зв'язку.

Скотт Стюарт, який протягом 10 років був спеціальним агентом Державного департаменту, а зараз є віцепрезидентом з питань розвідки охоронної фірми TorchStone Global, заявив, що багато іноземних служб і гравців були б зацікавлені в доступі до комунікацій Віткоффа.

"Він – величезна мішень для росіян, але, звісно, і для майже всіх інших у світі, хто хоче знати, що відбувається довкола цих переговорів. А таких людей багато", – зазначив Стюарт.

Речниця Білого дому Келлі запевнила, що Віткофф "дотримується всіх вказівок, наданих Службою дипломатичної безпеки та Службою інформаційних технологій Білого дому". "Він від самого початку мав захищені засоби зв'язку у своєму літаку", – додала вона.

Наслідки мирного плану

Питання щодо безпеки електронних комунікацій Віткоффа посилилися після недавнього витоку стенограми телефонної розмови між ним і помічником путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

У жовтневій телефонній розмові, про яку повідомило агентство Bloomberg, Віткофф дає поради щодо того, як організувати розмову між Трампом і путіним, пропонуючи їм поговорити безпосередньо перед запланованим візитом до Білого дому президента України Володимира Зеленського.

Незрозуміло, зауважує видання, хто стоїть за витоком інформації і як вони отримали доступ до телефонної розмови між Віткоффом і російськими чиновниками. В інтерв'ю російській газеті "Коммерсант" наприкінці минулого місяця помічник путіна Ушаков сказав, що він регулярно контактував з Віткоффом "через захищений канал зв'язку" і через WhatsApp, комерційний Мирний план США, спочатку розроблений Віткоффом, був суттєво переглянутий після втручання Рубіо та низки обговорень з українською стороною. Найбільш тривожні для України та європейських урядів положення вилучили або змінили, зокрема заборону розміщення американських винищувачів у Польщі та вимогу істотно скоротити чисельність Збройних сил України.

Через три тижні після поїздки Рубіо і Віткоффа до Женеви мирна пропозиція залишається предметом обговорення, хоча росія різко розкритикувала зміни і вимагала повернення переговорів до початкового плану, розробленого Віткоффом.

У вихідні американська делегація провела окремі зустрічі в Маямі з українськими та російськими чиновниками. "До складу американської делегації входили спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер та співробітник Білого дому Джош Грюнбаум", – написав Віткофф у неділю в соціальних мережах після обговорення з росіянами. Про Рубіо не згадувалося.

Джерело: NBC News