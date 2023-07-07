Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі російська розвідка злила в ЗМІ інформацію про зустріч із Лавровим і Ко своїх проросійських активів у США – всіх добре відомих широкому загалу прокремлівських "ескпертів", які закликали до переговорів і компромісу з росією за рахунок втрати Україною своєї території. Шокуючу для багатьох у світі (окрім вочевидь України) інформацію опублікувало американське видання NBC News. iPress зібрав також коментарі щодо цієї статті відомих аналітиків, які висловили щире обурення ситуацією. Так, колишній очільник естонської розвідки Ерік Крос зазначив, що в його країні ці "зустрічанти" вже давно б сиділи за ґратами. Натомість у США Білий дім був проінформований про плани та зміст таких зустрічей.

Група колишніх високопоставлених чиновників національної безпеки США провела таємні переговори з відомими росіянами, які вважаються близькими до кремля – і, принаймні, в одному випадку з головним дипломатом країни – з метою закласти основу для потенційних перемовин про припинення війни в Україні, розповіли NBC News півдюжини людей, знайомих зі ситуацією.

Як приклад кулуарної дипломатії високого рівня, що відбувається за лаштунками: міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров зустрівся з членами групи на кілька годин у квітні в Нью-Йорку, розповіли NBC News четверо колишніх і двоє нинішніх посадовців.

На порядку денному квітневої зустрічі нібито були деякі з найгостріших питань війни в Україні, такі як доля утримуваних росією територій, які Україна, можливо, ніколи не зможе звільнити, і пошук невловимого дипломатичного "рішення", яке могло би бути прийнятним для обох сторін.

За словами нинішніх і колишніх посадовців, з Лавровим зустрічався Річард Хаас, ексдипломат і президент Ради з міжнародних відносин, який залишає свій пост у цій організації. До групи також входили експерт з питань Європи Чарльз Купчан і експерт з питань росії Томас Грем, обидва – ексспівробітники Білого дому і Державного департаменту, які є стипендіатами Ради з міжнародних відносин.

NBC News зазначає, що згадані колишні американські посадовці, які брали участь у переговорах, не відповіли на запити редакції, або відмовилися давати коментарі під запис. Усі джерела відмовилися назвати свої імена.

За їхніми словами, метою перемовин було зберегти канали зв'язку з росією відкритими, де це можливо, і визначити, де може бути місце для майбутніх переговорів, компромісів і дипломатії для припинення війни.

Два джерела повідомили NBC News, що обговорення відбувалися з відома адміністрації Байдена, але не за її вказівкою, а колишні чиновники, які брали участь у зустрічі з Лавровим, згодом проінформували Раду національної безпеки Білого дому про те, що відбулося.

Дипломатичною мовою ці дискусії відомі як "дипломатія другого рівня" – форма неофіційної взаємодії за участю приватних осіб, які наразі не є членами уряду або, у випадку зустрічі з Лавровим – "трек 1,5". Це означає, що з одного боку в розмові беруть участь колишні посадовці, а з іншого – офіційні представники влади. Вони з'явилися, оскільки офіційних дипломатичних контактів на високому рівні між урядами США та росії щодо України було небагато і вони відбувалися вкрай рідко.

Неясно, зазначає NBC News, як часто відбуваються негласні дискусії, і чи є вони частиною єдиних, організованих зусиль. Втім, на думку видання, з американського боку в них брали участь деякі колишні чиновники Пентагону, в тому числі Мері Бет Лонг, колишня помічниця міністра оборони США з великим досвідом роботи у питаннях НАТО.

За словами двох співрозмовників NBC News, у рамках цих зусиль щонайменше один колишній американський чиновник відвідав росію для участі у перемовинах щодо війни в Україні.

Крім Лаврова з російської сторони в дискусіях брали участь науковці, керівники великих аналітичних центрів і дослідницьких інститутів та інші представники російської зовнішньополітичної сфери, які, за словами співрозмовників NBC News, мають зв'язок з президентом путіним або перебувають на постійному зв'язку з особами, які приймають рішення в кремлі. Ці особи відмовилися назвати російських учасників поіменно, посилаючись на побоювання за їхню безпеку.

Представник офісу президента Володимира Зеленського заявив, що вони не коментуватимуть конкретні повідомлення, засновані на неназваних джерелах, але їхня загальна позиція залишається незмінною: доля України не може вирішуватися без України.

На думку NBC News, переговори відбуваються на тлі зростаючих ознак того, що США та їхні союзники прагнуть, щоб москва і Київ перейшли до мирних переговорів восени після завершення триваючого контрнаступу України.

Видання нагадує, що приблизно в той же час Хаас і Купчан написали розлогу статтю в журналі Foreign Affairs, який видається Радою з міжнародних відносин, виклавши те, що вони назвали "планом переходу з поля бою за стіл переговорів".

Джерело: NBC News

Абсурдно і ганебно. Що думають аналітики про зустрічі з росіянами експертів з компромісу і торгівлі українським територіями

Люк Коффі, старший співробітник Hudson Institute:

Що за марна трата часу? Замість того, щоб вести переговори з росіянами по "задньому каналу", вони могли б краще використати свій час, приєднавшись до всіх нас на Капітолійському пагорбі, щоб обґрунтувати необхідність збільшення допомоги Україні з боку США.

Філліпс О'Брайен, історик та дослідник війни:

Американці поводяться так, ніби вони можуть розробити мирні угоди для України, що є типовим для мислення, яке привело зовнішню політику США до катастрофічних наслідків.

Говорив це раніше, але скажу ще раз. США можуть допомогти Україні або не допомогти – це вибір США. Але саме Україна бореться і вмирає в цій війні, і саме Україна повинна вирішувати свою долю.

Бенджамін Талліс, старший науковий співробітник Центру Альфреда фон Оппенгейма за майбутнє Європи Німецької ради з міжнародних відносин:

Важливо нагадати собі, звідки походить Купчан – і що він, Хаас і Ко мають на меті. Вони намагаються продати нас усіх за безцінь, і їх треба зупинити.

Ерік Крос, колишній очільник естонської розвідки:

Якби стало відомо, що колишні естонські чиновники зустрічалися і вели переговори з російськими чиновниками (під санкціями), вони були б зараз за ґратами, а кожен, хто дозволив це, був би зганьблений, звільнений і чекав би на судовий розгляд.

Гаррі Каспаров, російський опозиціонер, противник путіна, який мешкає в США:

Змова з ворогом Сполучених Штатів, хіба що є ще більш сильне слово для цього...

Ольга Лаутман, старша співробітниця CEPA, співведуча подкасту @kremlinfile:

Абсурдно і ганебно. Чи просили вони росію припинити геноцид?

Пол Массаро, експерт з питань зовнішньої політики:

Вкрай ганебний і звичайний американський Russlandversteher (щось на кшталт путінферштеєри). Єдиний шлях до миру – українська перемога.

Доктор Ян Гарнер, історик та дослідник російської культури та пропаганди війни:

Для всіх, хто веде переговори з росією, головне питання полягає в тому, чи можуть вони переконати москву відмовитися від своєї мети знищити Україну та українську ідентичність?

Олександр Ланошка, доцент кафедри в Університеті Ватерлоо, співробітник Ради з геостратегії:

Те, що Річард Хаас, Чарльз Купчан і Томас Грем будуть вести таємні переговори з російськими дипломатами у квітні про якусь "мирну угоду" з Україною, свідчить як про їхню пиху, так і про відсутність будь-яких моральних орієнтирів. Ганьба.

Майкл Вайс, старший кореспондент Yahoo News:

Отже, президент аналітичного центру, який отримує гроші від Лена Блаватніка, і колишній керуючий директор Kissinger Associates зустрічаються з російським військовим злочинцем, щоб вирішити долю України. Як вам така американська винятковість?