Україна мусить вирішити питання щодо мобілізації, щоб майбутній контрнаступ мав успіх – WP

Нестача військових і перевага рф у вогневій потужності означають, що Київ навряд чи може піти в контрнаступ до 2025 року.

Довгоочікуване надходження американської зброї допоможе Україні притупити просування росії в найближчі місяці.

Про це заявили представники адміністрації Джо Байдена після того, як Конгрес США ухвалив великий пакет допомоги, пише The Washington Post.

Оскільки перші поставки зброї від США, які включають артилерійські снаряди, ракети протиповітряної оборони та бронетехніку, починають надходити до України, офіційні особи США заявили – очікують, що нова зброя виграє час для того, щоб Київ поповнив свої військові ряди та зміцнив оборону на полі бою напередодні очікуваного російського наступу.

Хоча росія втратила понад 300 000 військових на війні в Україні, за оцінками США, вона зберігає переваги в живій силі та техніці, оскільки москва продовжує випереджати Захід у виробництві артилерії та іншої зброї, звернувшись до Ірану та Північної Кореї за допомогою в доповненні своїх вітчизняні промислові потужності.

"Ситуація з кадрами є зростальною проблемою. І якщо це не буде виправлено, то цей пакет допомоги не вирішить усіх проблем України", – сказав колишній морський піхотинець США, який нині працює в Дослідницькому інституті зовнішньої політики Роб Лі.

Водночас, як пише Washington Post, американський чиновник заявив, що адміністрація Байдена усвідомлює делікатність своїх розмов із колегами в Києві про кадровий дефіцит військових в Україні.

"Хто ми такі, щоб говорити: "Вам просто потрібно набрати більше людей для боротьби". Але водночас це реальна проблема. Закони, які вони ухвалили за останні пару тижнів, допоможуть їм, але їм потрібно мобілізувати більше сил і знайти спосіб надихнути більше українських чоловіків вийти на передову", – сказав чиновник.

Генерал-майор та аташе з питань оборони Польщі у Вашингтоні Кшиштоф Нольберт, сказав, що оновлення українських сил і придбання обіцяної зброї, ймовірно, призведе до успіху, "враховуючи виснажений стан і погано навчені військ рф".

Він додав, що Україні прийшов час відновити війська: "Це, мабуть, найважливіший фактор, який визначатиме, чи будуть вони успішними чи ні" .

Як зазначають експерти, Україні варто прискорити мобілізаційний процес ще й тому, що спочатку необхідно буде витратити час на навчання новобранців, якщо Київ сподівається уникнути проблем, з якими він зіткнувся під час невдалого минулорічного контрнаступу.

"Усе це потребує часу, і тому що довше це триває без виправлення ситуації з живою силою та мобілізацією, то менш імовірним стає великомасштабний наступ 2025 року", – зазначає WP.