Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?

Пряма військова залученість США, Британії та інших союзників України у захисті Ізраїлю від нещодавніх повітряних і ракетних атак Ірану викликала певні питання не тільки в українців, але й у західних експертів та військових, які активно підтримують Україну у війні проти росії. Головний лейтмотив – чому західні союзники не можуть задіяти власні повітряні сили для захисту принаймі критичної інфраструктури та цивільних об'єктів на території України. Тож пропонуємо низку заяв та коментарів західних експертів з цього приводу.

Бен Годжес, екскомандувач ЗС США в Європі. Міністре оборони США, чому ми робимо це для Ізраїлю з його величезними можливостями протиповітряної/протиракетної оборони, але не для українських міст і цивільного населення, яке майже не захищене? Організуймося для перемоги: мобілізуймо політичну волю та індустріальний потенціал, щоб перемогти росію першою та ізолювати Іран, що дорівнюватиме стриманню Китаю.

Люк Коффі, старший співробітник американського Hudson Institute. Коли ви залишаєте таких партнерів, як Україна, без підтримки, ви підбадьорюєте наших супротивників, таких як Іран.

Як і росія, Тегеран хоче побачити, як багато йому може зійти з рук. Китай теж спостерігає.

США повинні негайно відновити сили стримування в Європі, на Близькому Сході та у Східній Азії.

Едвард Хантер Крісті, старший дослідник Фінського інституту міжнародних відносин та експосадовець НАТО. Західні союзники щойно стали безпосередньо на шляху нападу іранської держави на Ізраїль.

Спектр можливих втручань, спрямованих на зрив російських атак на Україну, далеко не вичерпаний. Але відмовляючись поки що навіть розглядати будь-які законні і оборонні кінетичні дії в небі над Україною, ми постійно транслюємо небезпечно високий рівень страху безпосередньо в кремль, а також залишаємо Україну у все більш програшній битві, яка буде переслідувати нас усіх.

Ми повинні, як мінімум, ротувати через Україну батареї ППО з операторами.

Так, вони нам знадобляться в разі більш широкої війни. Але відповідальність за розв'язання такої війни завжди лежатиме на москві. І якщо ми віритимемо в наше стримування, москва не наважиться. А якщо це хибне припущення, то ширша війна неминуча.

Але поки Україна стоїть, європейській колективній безпеці краще піти на ризик зараз, а не після того, як Україні буде завдано безнадійної шкоди.

Це питання рішучості та розумного і законного прийняття ризику. Це також наш стратегічний інтерес.

росія має зазнати поразки, Україна має перемогти.

Контраст між активним захистом території і життя ізраїльтян з боку США та інших союзників і блокуванням допомоги Україні та панічною відмовою допомогти захистити українське небо став дуже болючим шоком для багатьох європейців.

Жодна порядна людина не заперечує проти допомоги у захисті Ізраїлю. Але кожна порядна людина хоче бачити такі ж зусилля із захисту України.

Такої думки дотримується переважна більшість незалежних коментаторів у Європі, зокрема, але аж ніяк не виключно у східній половині Європи, а також у всьому регіоні, від Арктики до Чорного моря.

З європейської точки зору, важливо, щоб Америка прокинулася, відновила свої моральні сили і зробила правильну річ: підтримала Україну належним чином, мужньо і негайно – разом з підтримкою Ізраїлю і Тайваню.

Тим часом ми також бачимо огидних політиків MAGA, таких як Мерджорі Грін, Метт Ґаєц, Джей Ді Венс та інші, які борються, як божевільні, щоб продовжувати завдавати ударів у спину Україні.

Ці люди викликають ненависть серед адекватно освічених і морально порядних людей будь-якої національності. Але, мабуть, найбільше обурення їхня діяльність викликає в Східній Європі, де люди гостріше і глибше розуміють, що ці люди безпосередньо борються за масове знищення невинних життів в Україні.

Марк Гертлінг, екскомандувач ЗС США в Європі. Найважливіший урок останніх 24 годин? Передайте пакет допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню!

Ендрю Міхта, директор Стратегічної ініціативи Скоукрофта в Атлантичній раді. Спостерігаючи за нападом Ірану на Ізраїль, стає зрозуміло, що ми все менше здатні стримувати наших супротивників. росія, ХАМАС, хусити, а тепер ще й Іран. Настав час запитати себе, чому ревізіоністські державні і недержавні актори вважають, що вони можуть нападати і їм це зійде з рук.

Риторика, не підкріплена діями, є лише балаканиною. Чи може бути так, що за останні три десятиліття "дивідендів миру" ми забули основи жорсткої сили? Чи може бути так, що кожен раз, коли йдеться про стримування агресії, ми лише заохочуємо наших супротивників?

Ми помилково вважаємо, що наші вороги є "раціональними акторами", частково через те, що ми все менше розуміємо інші культури і, здається, зациклені на власних нормативних банальностях. Але те, що ми вважаємо раціональним управлінням ескалацією, наші супротивники вважають боягузтвом.

Підхід до міжнародних відносин за принципом "говорити тихо і носити велику палицю" атрофувався на Заході. Ми пережили три десятиліття "тріумфу інституціоналістів", які розповідали нам, що правильно створені інституції можуть трансформувати культури, будувати демократії/нації.

Коли справа доходить до війни, ми забуваємо, що жодна стратегічна витонченість не може компенсувати чисельність і масу, а найбільше – стратегічну далекоглядність і хоробрість. Тому ми стріляли по стрілах, а не по стрільцях, сигналізуючи ворогам, що не хочемо або не можемо наполягати на своєму.

Якщо ви запитаєте себе, чому стримування не спрацьовує на кількох регіональних театрах, принаймні подумайте про те, що справа не лише в можливостях, але й у намірах і чистій рішучості, недвозначно доведених до нашого супротивника – не на словах, а за допомогою жорсткої сили і дій.

Андерс Ослунд, відомий економіст, старший науковий співробітник Стокгольмського форуму вільного світу. Коли терористична держава Іран бомбардує Ізраїль, США та Велика Британія збивають його ракети. Коли терористична держава росія бомбардує Україну, Захід більше не постачає навіть обладнання для протиповітряної оборони.

Як Захід може пояснити свою пасивність щодо агресії росії проти України?

Ніколя Тензер, французький професор та експерт Центру аналізу європейської політики, автор книги "Наша війна. Злочин і забуття". Якщо завтра США, Франція та Велика Британія не діятимуть проти російських ракет, навмисно спрямованих на вбивство українців та руйнування інфраструктури, так само, як вони справедливо зупинили ракети, випущені Іраном по Ізраїлю, їм доведеться відповісти за злочини, спричинені їхньою бездіяльністю.

Гаррі Каспаров, багаторічний критик росії путіна. Іран і росія знаходяться на одній стороні глобальної війни. Ізраїль та Україна – з іншого боку. Де послідовність Європи, США, решти вільного світу в їх підтримці?

Якуб Янда, Директор центр безпекової політики "Європейські цінності" в Празі. Тільки уявіть, скільки українців не загинуло б, якби Сполучені Штати захищали українське небо так само, як вони це роблять для Ізраїлю.

Мік Райан, австралійський генерал-майор у відставці та дослідник війни. Нагадуємо, що, незважаючи на нинішню увагу до Ізраїлю та Ірану, ми не повинні відволікати увагу від підтримки України, яка щодня зазнає атак безпілотників і ракет, а також численних російських наземних атак, що тривають.

Ерік Крос, колишній керівник розвідки Естонії. Коли Іран атакує Ізраїль безпілотниками і ракетами, США допомагають збивати їх. Коли росія атакує Україну безпілотниками і ракетами, США просять Україну не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Крісті Райк, заступниця директора Естонського Міжнародного центру оборони та безпеки. Підхід США до Ізраїлю та України справді важко назвати чимось іншим, окрім подвійних стандартів.

Окрім цього моралізаторського поняття, яким так часто зловживають, шкода, яку США завдають своїм інтересам і владі, провалюючи належну допомогу Україні, зростає з кожним днем. Супротивники спостерігають.