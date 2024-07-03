Старший науковий співробітник і директор Ініціативи стратегії Скоукрофта в Атлантичній Раді США Ендрю А. Міхта, який багато років пропрацював у Німеччині в Центрі безпекових та оборонних досліджень ім. Джорджа Маршалла, опублікував для Німецької ради з питань зовнішньої політики своє бачення відносин Європи та США після американських президентських виборів. Він вважає, що Німеччина та інші європейські союзники повинні зосередитися на переозброєнні й збільшенні своєї військової потуги. Міхта робить не дуже втішні прогнози для України: хто б не переміг на виборах, адміністрація США зосередиться на досягненні припинення вогню і переговорах між Україною та росією. Це може створити напруженість зі Східним флангом НАТО, але Німеччина може поставитися прихильно до такого розвитку подій. Будемо сподіватися, що експерт все ж помиляється.

Німеччина, як провідна економіка Європи і країна, що приймає більшість американських військових об'єктів на континенті, продовжує відставати від союзників на східному фланзі НАТО, коли йдеться про переозброєння. Довгострокові відносини Берліна з Вашингтоном, а також його загальна здатність впливати на напрямок розвитку Європи і майбутнє НАТО в кінцевому підсумку залежатимуть від того, як він відповість на виклик переозброєння.

Сполучені Штати перебувають у розпалі президентської виборчої кампанії, яка на багатьох рівнях кидає виклик попередньому досвіду. Якщо номінантами дійсно стануть президент Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп, американська політика ось-ось переживе щось на кшталт Дня бабака, коли вибори 2020 року будуть повторюватися, але за швидкозмінних і менш стабільних внутрішніх і міжнародних умов.

Сьогодні Сполучені Штати, мабуть, більш поляризовані і розділені, ніж будь-коли з часів закінчення війни у В'єтнамі. Хоча партійні лінії залишаються чітко окресленими, внутрішньопартійні розбіжності та міжусобні сутички вражають обидві партії, починаючи з питань економічної політики, міграції і закінчуючи культурними війнами, вносячи певний ступінь непередбачуваності та неспокою на політичну сцену США, що нагадує кінець 1960-х і початок 1970-х років.

Однак, на відміну від тих десятиліть, сьогодні ми стикаємося з додатковим стресом, пов'язаним з відносним ослабленням позицій США у світі порівняно з Китаєм, а також зі зростанням "осі диктатур" – росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї, які мають намір переглянути і замінити світовий порядок, очолюваний Сполученими Штатами. Крім того, країна продовжує боротися з наслідками стратегічної невдачі в Афганістані та наслідками двадцятирічної глобальної війни з тероризмом. Тим часом Вашингтон дедалі більше розходиться у поглядах на свою стратегію щодо України. Питання стосовно стратегії адміністрації Байдена щодо України – не кажучи вже про популярну школу "Китай понад усе" – сприяють розбіжностям.

Результат цих виборів не змінить набір викликів, що стоять перед Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Історично склалося так, що президентські вибори у США переважно стосуються внутрішньої політики, якщо тільки країна не зазнала прямого нападу або не була втягнута у велику війну. Якщо чинний президент балотується на переобрання, це також є референдумом за останні чотири роки, і питання "чи краще вам живеться сьогодні?" – є головним для кандидата, який балотується проти нього. Отже, значна частина майбутніх дебатів стосуватиметься економіки, південного кордону тощо; однак у ймовірному протистоянні Байдена-Трампа обидва кандидати будуть піддані такому референдуму, оскільки обидва принесуть на стіл свої президентські досягнення.

І хоча більшість європейських аналітиків, здається, головним чином стурбовані перспективою ще одного президентства Трампа, реальність така, що незалежно від того, хто буде приведений до присяги як наступний президент – Джо Байден чи Дональд Трамп, залишиться низка констант, з якими будь-якому з лідерів доведеться боротися, головною з яких є недостатність військової потужності союзників для вирішення проблеми дедалі більш нестабільного безпекового середовища.

По суті, результат цих виборів не змінить набір викликів, що стоять перед Сполученими Штатами та їхніми союзниками, найбільш фундаментально: як повернути НАТО до головної ролі колективного стримування і оборони проти неоімперської росії, звільнивши при цьому ресурси Вашингтона для боротьби зі штормом, що наростає на інших театрах, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні? Інакше кажучи, чи наберуться лідери континенту рішучості активізувати і відновити збройні сили Європи до рівня, який дозволить їм забезпечити основну частину звичайних сил і засобів НАТО, подолавши у такий спосіб нинішню кризу і стабілізувавши східний фланг? Або ж політика нехтування обороною, якою характеризуються останні тридцять років, продовжиться? Те, як Європа відповість на це питання, можливо, важливіше, ніж те, хто займе Білий дім у 2025 році.

Для Німеччини як найбільшої економіки Європи і країни, що приймає більшість військових об'єктів США на континенті, відповідь на це питання визначить курс довгострокових відносин Берліна з Вашингтоном, а також його загальну здатність впливати на напрямок еволюції Європи і майбутнє НАТО. Від того, як Німеччина відповість на виклик переозброєння, залежатиме міцність трансатлантичного зв'язку і те, як Сполучені Штати будуть взаємодіяти з союзниками, найбільш вразливими до російської загрози на східному фланзі Північноатлантичного альянсу.

Європа і наступна адміністрація Байдена. Потрібні зрушення у військовій політиці щодо росії

Адміністрація Байдена надала пріоритет роботі з Брюсселем і Берліном як найбільш бажаному способу взаємодії з Європою. Нещодавній візит канцлера Олафа Шольца до Вашингтона підкреслив тісні робочі відносини між США та Німеччиною, держсекретар Ентоні Блінкен назвав Німеччину "незамінним союзником і незамінним партнером", а міністр закордонних справ Анналена Бербок підкреслила, "наскільки важливою є тісна співпраця".

За кілька місяців до другого вторгнення росії в Україну у 2022 році адміністрація Байдена скасувала санкції щодо компанії, яка будувала газопровід "Північний потік-2" між росією та Німеччиною – крок, який сигналізував про чутливість Вашингтона до енергетичної політики Берліна та передбачувану важливість проєкту для німецької промисловості. Відмова від санкцій передбачала їхнє зняття як з компанії Nord Stream 2 AG, так і з її генерального директора колишнього співробітника східнонімецької розвідки Маттіаса Варніга. Після російського вторгнення в Україну та промови канцлера Шольца у Бундестазі 27 лютого 2022 року, Вашингтон і Берлін здебільшого дотримуються єдиної політики щодо росії, незважаючи на окремі розбіжності, як, наприклад, коли Шольц відмовився відправити танки Leopard 2 в Україну, поки Сполучені Штати не нададуть частину своїх танків Abrams, а також під час нещодавніх дебатів щодо того, чи варто Берліну передавати Києву ракети Taurus.

Під час перебування Крістін Ламбрехт на посаді міністра оборони Берлін не поспішав наполягати на збільшенні оборонних витрат, хоча після призначення її наступника Бориса Пісторіуса він збільшив витрати на оборону і зобов'язався збільшити виробництво боєприпасів, але ще не до того рівня, на якому зобов'язання і можливості Німеччини мали би бути. Що ще важливіше, ФРН слідувала за адміністрацією Байдена, коли йшлося про збалансування обсягів допомоги Україні пов'язаного з побоюваннями щодо ескалації конфлікту. Також Німеччина йшла в унісон зі Сполученими Штатами під час Вільнюського саміту НАТО, відмовившись запропонувати чіткий графік вступу України до Альянсу. Однак нещодавно Берлін збільшив свої зобов'язання щодо допомоги Україні, прийнявши важливе рішення про надання Києву 180 000 артилерійських боєприпасів згідно з планом, розробленим президентом Чехії Петром Павелом, що є значним відходом від традиційного підходу Німеччини до забезпечення пріоритетності оборонних витрат на національну оборонну промисловість.

Для Німеччини питання військового потенціалу, ймовірно, буде ключовим у відносинах зі Сполученими Штатами... особливо в умовах, коли напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні продовжує зростати.

Перемога Байдена в листопаді підніме більш важливе питання про те, чи зможе Берлін вийти за рамки нинішніх повільних, але стабільних інвестицій в підтримку України і надати їй необхідні ресурси та збільшити оборонний бюджет країни для відбудови Бундесверу. У міру погіршення ситуації в Україні наступна адміністрація Байдена, ймовірно, зосередиться на досягненні домовленості про припинення вогню, але, що більш важливо, на тиску на європейських союзників НАТО, щоб вони створили реальні військові можливості, пов'язані з регіональними планами, прийнятими у Вільнюсі лідерами всіх країн Альянсу. Регіональні плани представляють собою чіткі політичні зобов'язання і в цьому відношенні можуть виконувати "примусову функцію", яка, як ми сподіваємось, завершить цикл європейського роззброєння.

Для Німеччини питання військового потенціалу, ймовірно, буде ключовим у відносинах зі Сполученими Штатами і наступною адміністрацією Байдена, особливо на тлі подальшого зростання напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тісні і відносно гладкі відносини під час першого терміну Байдена можуть погіршитися, якщо Берлін продовжуватиме відставати в питанні переозброєння. З іншого боку, наступна адміністрація Байдена, найімовірніше, матиме спільну позицію з Берліном щодо кліматичної політики та енергетичного переходу Європи, і можна очікувати, що вона позиціонуватиме свою торговельну та інвестиційну політику щодо Китаю в межах діапазону "зниження ризиків", якому віддають перевагу Берлін і Брюссель. І останнє, але не менш важливе: навряд чи зміниться характер відносин, оскільки офіційні та неофіційні канали працюватимуть так, як звикли і Вашингтон, і Берлін.

Європа і наступне президентство Трампа. Політика щодо України – найбільша невідома для прогнозування

Перспектива ще одного президентства Дональда Трампа залишається одним із найбільш обговорюваних сценаріїв у великих європейських столицях з ознаками зростаючого занепокоєння, оскільки передвиборча риторика кандидата Трампа продовжує турбувати політичну спільноту по обидва боки Атлантики. Судячи з його попереднього президентства, другий термін, ймовірно, принесе в трансатлантичні відносини певний ступінь непередбачуваності в поєднанні з неортодоксальним стилем прямої взаємодії, можливо, навіть більший, якщо порівнювати з його першим терміном. Значною мірою тривалість відносин залежатиме від того, кого президент Трамп призначить на ключові посади в Державному департаменті та Міністерстві оборони, а також хто стане наступним радником президента з питань національної безпеки. Ключове питання для європейців полягає в тому, чи буде новий президент приділяти зовнішній політиці стільки ж уваги, скільки вона приділяла адміністрації Байдена.

Незважаючи на це, можна припустити, що значна частина "зеленої угоди" Байдена буде скасована, а буріння нафтових і газових свердловин посяде центральне місце в енергетичній політиці США. Така зміна енергетичної політики загалом пов'язана з тим, як Республіканська партія ставиться до видобутку енергоресурсів, адже під час праймеріз і Дональд Трамп, і Ніккі Гейлі стверджували, що екологічна політика адміністрації Байдена стримує внутрішній видобуток, критикували послужний список Байдена в нафтогазовій галузі та обіцяли, що в разі обрання вони запровадять політику, яка сприятиме збільшенню видобутку.

Двома найбільшими невідомими чинниками в наступному президентстві Трампа будуть політика США щодо України та ступінь тиску на європейських союзників по НАТО, особливо на Німеччину, щодо значного збільшення витрат на оборону та надання основної частини звичайних збройних сил Альянсу. Щодо першого, то нещодавні заяви кандидата Трампа про те, що він "врегулює війну за 24 години", свідчать про те, що його адміністрація надаватиме пріоритет завершенню війни шляхом переговорів; щодо другого, то наступна адміністрація Трампа, ймовірно, чинитиме значний тиск на наших європейських союзників, щоб вони витрачали більше коштів на оборону. Повідомляється, що в разі обрання президентом Дональд Трамп запропонує путіну угоду про припинення війни в обмін на територію – перспективу, яку президент України Володимир Зеленський поки що відкидає як таку, що не має шансів на успіх. Незалежно від того, чи буде Трамп проводити таку політику, цілком імовірно, що, незважаючи на конкретні деталі такої пропозиції, вона збігатиметься з поглядами Берліна щодо того, чого можна досягти в цьому конфлікті, і може створити можливість для німецького уряду співпрацювати в цьому питанні з республіканською адміністрацією у 2025 році, хоча це може водночас посилити тертя між Німеччиною та іншими союзниками по НАТО на східному фланзі.

Однак загальний характер відносин може стати випробуванням через залишкову проблему недостатнього рівня оборонних витрат Німеччини. Варто також пам'ятати, що влітку 2020 року адміністрація Трампа оголосила, що виведе 12 000 військовослужбовців з ФРН, передислокувавши половину з них на інші бази в Європі – можливо, в Балтії та Чорноморському регіоні – через невиконання Берліном своїх зобов'язань щодо оборонних витрат. Передвиборча риторика Дональда Трампа свідчить про те, що він, ймовірно, займе жорстку позицію щодо неспроможності європейських союзників по НАТО витрачати достатні кошти на оборону.

Додатковим елементом потенційних розбіжностей можуть стати розбіжності в енергетичній політиці, якщо адміністрація Трампа значно розширить розвідку і використання викопного палива, рухаючи країну в напрямку, протилежному "зеленій угоді", яку просувають Берлін і Брюссель. Крім того, цілком імовірно, що за наступної адміністрації Трампа політика Вашингтона щодо Китаю надаватиме пріоритет "роз'єднанню" (економік – iPress), а не "зменшенню ризиків", що створить додаткові сфери розбіжностей з Берліном. Якщо до цього дійде, Німеччині доведеться довго і ретельно обмірковувати відносну вагу своїх економічних пріоритетів порівняно з імперативом стати на бік Вашингтона в цьому ключовому для національної безпеки питанні.

Іншою змінною, яка може стати найскладнішим для прогнозування чинником у трансатлантичних відносинах у разі приходу до влади другої адміністрації Трампа, є плани Євросоюзу щодо перегляду Договору про Європейський Союз, включаючи можливу військову та оборонну політику ЄС, комісара з питань оборони та можливу європейську армію. Військові та оборонні аспекти перегляду Договору про ЄС, ймовірно, призведуть до напруження у відносинах між Вашингтоном і Берліном, але для другої адміністрації Трампа розмови про армію Євросоюзу, ймовірно, розглядатимуться як гра з нульовою сумою, в якій ресурси, що мали б бути спрямовані на переозброєння європейського НАТО, перенаправляються на військовий проєкт ЄС. Отже, як і в питанні оборонних витрат європейських союзників по НАТО, особливо Німеччини, інституційна реформа, яка відводить розмову від переозброєння Альянсу до окремого проєкту створення збройних сил ЄС, може стати значним яблуком розбрату в трансатлантичних відносинах.

Оборона: ключ до збереження трансатлантичних відносин. Проблеми для обох президентів залишаться ті самі

Хоча спекуляції та емоції щодо результатів наступних президентських виборів у США не вщухають, реальність залишається такою, що незалежно від того, хто стане наступним президентом Америки – Джо Байден чи Дональд Трамп, – глобальне безпекове середовище, що швидко змінюється, і конкуренція за обмежені американські військові ресурси залишатимуться головною проблемою для наступної американської адміністрації. Чинний Закон про асигнування на національну оборону (NDAA) встановив оборонні витрати США на рівні 3,1% ВВП, тоді як номінальна чисельність Об'єднаних збройних сил становить 1,3 мільйона військовослужбовців.

Для порівняння, під час Холодної війни чисельність збройних сил США ніколи не опускалася нижче 2 мільйонів, а витрати на оборону в середньому становили близько 5-6 відсотків ВВП (у 1967 році, в розпал війни у В'єтнамі, вони наближалися до 10 відсотків ВВП за чисельності збройних сил 3,5 мільйона військовослужбовців). На той час Сполучені Штати протистояли одній наддержаві на одному головному театрі воєнних дій, проте американська позиція була побудована для двох головних театрів воєнних дій, плюс ще одного другорядного. Сьогодні США стикаються з двома головними супротивниками на двох театрах – росією в Європі і Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також з Іраном і Північною Кореєю, готовими "розширити фронт", якщо випаде така можливість. Сьогодні американські збройні сили відформатовані лише для одного головного і одного другорядного театру бойових дій.

Це має чіткі наслідки для європейських союзників по НАТО. Незважаючи на атмосферу, яка, безумовно, буде різною залежно від того, хто з кандидатів переможе в листопаді, сувора реальність поглиблення системної нестабільності у світі і пов'язаних з нею зобов'язань США у сфері безпеки полягає в тому, що відносини між Сполученими Штатами та Європою, і Вашингтоном і Берліном зокрема, будуть поліпшуватися або погіршуватися залежно від того, що союзники в Європі робитимуть для зміцнення своїх збройних сил, щоб забезпечити не "розподіл тягаря", а "перекладання тягаря", коли йдеться про звичайні сили та засоби стримування і оборони в рамках НАТО. Якщо Німеччина в стислі терміни значно розширить свою оборонно-промислову базу і перебудує Бундесвер, вона матиме всі шанси побудувати міцні робочі відносини з наступною адміністрацією США, незалежно від того, який кандидат переможе на виборах. Але для цього Берліну необхідно прийняти рішення щодо витрат на оборону вже сьогодні, не хеджуючи свої ставки на результат виборів у США.

Джерело: DGAP