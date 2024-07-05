Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер у своєму нещодавньому огляді стверджує, що Україна починає готуватися до активніших дій проти рашистських сил. На його думку, українцям варто концентрувати удари не задля захоплення певних міст чи територій, а для знищення тих чи інших російських підрозділів. Коли це буде зроблено, варто навіть відступити і вдарити десь в іншому місці – у такий спосіб знекровлюючи рашистські сили, зламати їхню волю битися.

Щоб повернути вкрадені москвою землі, Україна має вирішити проблему ведення наступальних операцій в мережеву епоху. Коли все, що бачать, вбивають, а наступати важко.

Що стосується України, то американські президентські дебати мало що розкрили по суті. Я не дивлюся ці безглузді ритуали, оскільки можна дізнатися набагато більше, прочитавши репортажі про них постфактум, не витрачаючи на це цілих дев'яносто хвилин свого життя. І риторика на цих заходах настільки зрежисована (або сильно спотворена), що в ній мало інтелектуальної цінності.

Принаймні, коли путін пише фальшиву історію, стверджуючи, що України не існує, а вступ України до НАТО – це все одно, що застосувати зброю масового знищення проти бідної пригнобленої росії, ви отримуєте відчуття того, що він хоче, щоб ви думали. Американські виборчі ритуали – це чистий театр. Вони мають значення лише тоді, коли хтось облажається в історичний спосіб.

Байден дотримувався своєї звичної риторики про те, що путін не повинен нападати на НАТО, що досить розумно, хоча я сумніваюся, що він пам'ятає, що Естонія, Латвія і Литва є членами Альянсу, або що він дійсно воював би за них. Трамп продовжив свою маленьку гру, вдаючи, що він якимось чином закінчить війну до того, як вступить на посаду, що зручно знімає з нього відповідальність за те, що він не зміг цього зробити. І, як завжди, він подбав про те, щоб приманити тих демократів, які піклуються про Україну і путіна лише тому, що думають, що це питання, які вони можуть використати, щоб виставити Трампа в поганому світлі і зробити його невиборним.

Неопуританські американці мають позитивну одержимість ідеєю, що якщо вони кричатимуть "Погана людина бреше!" достатньо часто, то це дійсно матиме значення. На жаль, наявні дані свідчать про те, що пересічний американський виборець радше сприйме грубого хулігана як свого захисника у страшному світі, аніж незграбну фальшиву люб'язність старезного олігарха-послідовника з такою ж непроникною і непідзвітною, як у путіна, сім'єю та найближчим оточенням. Занадто багато найзапекліших опонентів Трампа є його мимовільними союзниками.

Але спочатку про боротьбу, яка дійсно має значення зараз: боротьба України за відсіч російському загарбнику. І завдяки допомозі, яка знову починає надходити в достатній кількості – хоча її темпи все ще повільні – Україна починає виснажувати бойову міць москви швидше, ніж вона може поповнюватися. Ознаки напруження зростають, і є реальна надія, що до 2025 року з'являться розломи.

Огляд фронтів. Співвідношення втрат в Україні становить 6:1

Я завжди ціную щоденні оновлення Центру оборонних стратегій, оскільки вони містять багато інформації з українських джерел з більшим контекстом, ніж стандартні новини. Статистика, опублікована минулого тижня, привернула мою увагу: за повідомленнями, російські підрозділи на передовій отримують лише 75% нового особового складу, необхідного для покриття втрат. Це значно відрізняється від більш ніж 100% рівня заміни до того, як Україна почала отримувати 155-мм артилерійські снаряди в червні завдяки ініціативі, яку очолила Чехія.

Ці дані добре узгоджуються з моїм твердженням, що якщо москва мобілізує 30 000 військовослужбовців щомісяця і втрачає стільки ж або більше на полі бою, то чистим ефектом є постійна деградація її ефективної бойової сили. Невидимі втрати від дезертирства, хвороб і бойових поранень, які Україна не в змозі безпосередньо оцінити, ймовірно, суттєво додаються до російських втрат.

Останнім часом співвідношення втрат в Україні становить 6:1, тоді як взимку воно було більше схоже на 4:1. Це свідчить про перехід від приблизно рівного з москвою співвідношення втрат національного бойового потенціалу до помітного рашистського занепаду. Прогрес не швидкий і не завжди помітний, але росія програє, навіть якщо вона просувається вперед по квадратному кілометру за раз.

Стратегічні бомбардування України продовжують завдавати ударів вглиб росії, вражаючи кілька промислових об'єктів, пов'язаних з військовим виробництвом. Нафтопереробні заводи і паливні склади продовжують зазнавати атак, хоча цього тижня їх було менше, ніж попереднього. Якщо москва посилює протиповітряну оборону для захисту цих об'єктів, це, ймовірно, означає, що навколо інших відкриваються прогалини. Оскільки Україна зараз масово виробляє безпілотники дальнього радіусу дії, географія рф перетворюється на серйозний недолік. Є причина, чому росія зазвичай виграє лише оборонні війни, де ландшафт працює на її користь.

москва своєю чергою робить все можливе, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Києву обіцяні кілька нових батарей Patriot, які ще не задіяні, і москва намагається вивести з ладу все, що може, поки має час. Завдяки тому, що Україна стає все більш інтегрованою в європейську енергетичну інфраструктуру, наслідки, найімовірніше, не будуть жахливими. Однак атаки не можуть не призвести до виснаження ресурсів, а їхні наслідки коштують дорого – все це частина війни путіна проти ЄС.

Для мене, як людини, яка багато досліджувала ландшафти сталої енергетики, відповідь здається очевидною: децентралізовані енергосистеми, що належать громадам, які вони обслуговують, – це означає багато сонячних панелей, оскільки їх швидше встановити. Приріст енергії на цих широтах невеликий, але навіть кілька годин світла взимку краще, ніж нічого.

У будь-якому разі, краща протиповітряна оборона – це рішення, поки місця виробництва енергії не будуть децентралізовані, щоб атаки не мали сенсу. Удари по російських базах в межах 300 км від кордону за допомогою ATACMS допомогли б, але літаки можуть літати набагато далі, тому здатні переміщатися і розосереджуватися, щоб обмежити вплив цих атак. Звісно, спочатку це має зробити москва, тож Україна, якщо пощастить, може отримати пару десятків фланкерів одночасно. А росія ледве може будувати по десять на рік, якщо взагалі може.

У найближчі місяці в Україну має прибути ще більше Patriot, а перші п'ятдесят техніків з обслуговування F-16 вже закінчили навчання в Данії. Якщо припустити, що ще пів сотні прибудуть з Арізони разом із пілотами, які там навчаються (наземний і повітряний екіпажі повинні працювати в команді), то на даний момент Україна повинна мати мініатюрну ескадрилью F-16, що діє на заході країни. Не дивно, що Москва продовжує завдавати ударів по аеродромах, як тільки може. Коли українські F-16 почнуть влаштовувати засідки на орківські "Сушки", що несуть планерні бомби, це швидко змусить росію прийняти більш обережну тактику. Вони і так неточні, тож якщо їхні прильоти стануть рідшими, українські війська отримають деяку передишку.

За останні кілька тижнів з'явилися повідомлення про те, що до кінця року в Україні буде сорок підготовлених пілотів F-16, чого достатньо для повноцінної ескадрильї НАТО, розділеної на два або три менших загони. Схоже на те, що в країні також буде близько двохсот спеціалістів з технічного обслуговування. Половина кожної групи, вірогідно, буде готова до вересня, а чверть буде готова до дій з дня на день.

На жаль, не було жодних повідомлень про посилення підготовки українських пілотів, хоча Франція до кінця року матиме щонайменше двадцять шість, які матимуть право на підвищення кваліфікації, що теоретично вказує на те, що 2025 року може випустити вдвічі більше пілотів, ніж у США. Однак їм потрібне місце для підвищення кваліфікації, оскільки у Сполучених Штатах є місце лише для дюжини пілотів протягом року, а об'єкт в Румунії за розмірами розрахований лише на два-три десятки.

На морі москва все ще перебуває в режимі чистої оборони, лише залишки Чорноморського флоту поки розгорнуті у власне Чорному морі, переважно підводні човни. Решта зараз більше схожа на Азовську флотилію, доступ якої до Керченської протоки обмежений баржами та іншими оборонними спорудами для захисту від українських морських безпілотників. Вони починають нести невеликі ракети класу "земля-повітря", що робить їх смертоносними проти гелікоптерів, які росія використовує для полювання на них. Вони також отримують невелику зброю класу "земля-земля", таку як ракети і протитанкові ракети. Укріплення узбережжя Криму, навіть відтіснення російських військ на кілометр вглиб материка, є цілком можливим.

Зрозуміло, що облога Криму повільно посилюється. Удари ATACMS наносяться майже довільно, росія збиває лише частину з них, а іноді вбиває випадкових перехожих. На одному жахливому відео, знятому під час удару півтора тижні тому, видно, як десятки мирних жителів Криму ледь не загинули від бомб, що вилетіли зі знищеної ракети, коли уламки перехоплювача ППО приземлилися серед них. Порада від професіонала: не їдьте у відпустку в зону бойових дій. І ласкаво просимо до життя в Харкові до того, як Україна нарешті отримала дозвіл стріляти ракетами HIMARS через міжнародний кордон. Або у будь-якому іншому місці в Україні, куди пролітають ракети орків.

У якийсь момент Україна почне регулярно комбінувати атаки Storm Shadow і ATACMS – москва нещодавно розгорнула свій новітній ЗРК С-500 у південно-східному Криму, тож я очікую, що це буде основною ціллю. Стверджується, що він може збивати літаки на відстані 500 км – якщо працюватиме відповідно до специфікації. Але С-400, на базі якого він був розроблений, безумовно, має великі "сліпі зони". Виявляється, для полювання на них не потрібні літаки-невидимки, тож забудьте про F-35 – балістичні ракети цілком справляються з цим завданням. Невеликі безпілотники теж становлять серйозну загрозу, і Україна може здійснити атаку сотнею.

На місцях події минулого тижня були схожі на попередні, з однією суттєвою відмінністю: Україна почала проводити локальні контратаки з помітним успіхом. Я зосереджуся на цьому та деяких змінах у командуванні в наступному розділі, але варто згадати про них, щоб надати додатковий контекст останнім успіхам орків у Покровську. путінські війська просуваються вперед і продовжують наступати на Торецьк і Часів Яр, але повільно, і майже напевно зазнають серйозних втрат. За повідомленнями, українські контратаки вибили більшу частину або всіх орків з району Каналу в Часовому Яру, хоча відповідальні підрозділи не оголосили цю територію звільненою і, ймовірно, не зроблять цього одразу. Це створює гарну пастку.

Цього тижня Зеленський відвідав Покровськ, а це зазвичай є ознакою того, що в цьому районі точаться запеклі бої. Він згадав, зокрема, 47-му і 110-ту механізовані бригади, маючи на увазі, що вони взяли на себе основний тягар московських атак. Але вони не самотні – вони просто притупили деякі з найбільш інтенсивних атак. москва продовжує боротися, щоб витіснити Україну через річку Вовча, в той час як українські бригади повільно відступають, змушуючи орків боротися за кожен сантиметр.

Загальна ситуація на Покровському фронті, 1 липня 2024 року. Сектори українських бригад оцінені за допомогою контрольної карти Project Owl Ukraine. Лінії топокарти важко помітити, але вони дають уявлення про рельєф місцевості.

Україна утримує деякі позиції на схід від Вовчої, щоб сповільнити просування орків, даючи більше часу на будівництво оборонних укріплень і не дозволяючи москві нарощувати темпи на широкому фронті. Кожна атака російських штурмових військ відбивається безпілотниками та артилерією, а Україна починає локальні контратаки, щоб відвоювати залишені позиції, коли ворог ослабне. Коли стає надто гаряче, вони здають одну-дві лісосмуги назавжди, і все повторюється знову.

Те, чого москва сподівається досягти у такий спосіб, досі залишається предметом дискусій. Одні вважають, що вона не намагатиметься просуватися на північ до Костянтинівки, тому що це зробить її лінії постачання вразливими для атаки з боку Торецька. Інша стверджує, що це якраз і є метою москви, оскільки марш на Покровськ змусить її ще більше віддалитися від своїх плацдармів в окупованій Авдіївці, просуваючись в гору через іншу водну лінію. росії знадобилися місяці, щоб просунутися так далеко, і темпи просування не прискорилися, незважаючи на тактичний прорив в Очеретиному. У міру того, як Україна відступатиме до Покровська, її шляхи постачання також ставатимуть коротшими.

Тому я все ще очікую, що москва поверне на північ, хоча, можливо, вона не прагнутиме великого оточення Торецька, а спробує створити кишеню і штурмувати його безпосередньо, в стилі Авдіївки. москва принаймні створює враження, що це може бути її планом, але хоча орки перетнули сіру зону, щоб наблизитися до головної лінії оборони України, фактичне проникнення у забудований район буде надзвичайно болючим, якщо вони спробують зробити саме це.

А на даний момент саме в завданні болю і полягає сенс всієї війни. москва припинить спроби завоювати Україну лише тоді, коли її лідери зрозуміють, що всі зусилля будуть марними. Їхнє дріб'язкове, фальшиве бачення історії, де московія є продовженням Руської держави, є такою ж брехнею, як і арійська маячня нацистів. Це виправдання для завоювань, грабунків і вбивств, і нічого більше.

Ця правда є джерелом стратегії України для перемоги у цій війні. Йдеться не про територію, а про грубу силу. путін робить ставку на те, що у нього достатньо сил, щоб пережити і розгромити будь-який спротив. Україна робить ставку на те, що рашистська армія стече кров'ю задовго до того, як це станеться. Ставка путіна, схоже, пов'язана з ідеєю, що вибори Трампа матимуть значення. За іронією долі, багато хто з колишніх ворогів путіна, здається, сповнені рішучості погодитися з цим.

У цілком реальному сенсі, агресивні війни закінчуються лише тоді, коли винуватці відмовляються від ілюзії, що вони можуть підкорити собі населення, яке не бажає цього, силою. Ті, хто забуває цей урок, приречені на те, що він буде викладений їм. Моральною стороною реальності не можна нехтувати, але вона має значення лише тоді, коли задоволені матеріальні потреби. І коли одна група людей вирішує вбивати, щоб домогтися свого, ті, хто стоїть на їхньому шляху, мають матеріальну потребу в сирій вогнепальній силі. Якщо ви хочете посперечатися з цим, будь ласка, відвідайте лінію фронту.

Пробні контратаки України. Та остання надія путіна

Україна опинилася в ситуації, коли вона повинна впровадити новий метод поєднання різних частин військової головоломки у потрібному масштабі і темпі, щоб зруйнувати військову систему орків. Якщо Китай зосереджується на концепції війни на знищення систем, яка розриває зв'язки зверху вниз на всьому театрі бойових дій, то розроблена мною концепція має висхідний характер. Мета полягає в тому, щоб створити автономні осередки, здатні використовувати всі можливості повного арсеналу країни на вимогу.

Елементи такого підходу можна було спостерігати минулого тижня на схід від Тернів, де за останній рік утворився виступ в результаті постійних спроб проросійських військ просунутися до Лиману. Завершення цієї гілки більш широкого наступу, спрямованого на Слов'янськ і Краматорськ на Донбасі, ймовірно, необхідне для того, щоб мати хоч якусь надію на те, що вони будуть під контролем москви.

Але просування росіян постійно гальмувалося, а останнім часом і зовсім зупинилося. Одна з найкращих бригад, що воює у цьому секторі, 21-ша механізована бригада, яка пройшла шведську підготовку, останнім часом поводиться досить тихо, що, сподіваємось, є ознакою того, що її доукомплектовують новим озброєнням, оскільки Швеція надсилає до 200 старих бронетранспортерів. Якщо пощастить, ще й кілька їхніх версій Leopard 2.

Фронт біля Тернів станом на 1 липня 2024 року. Темно-синім кольором позначені українські підтверджені успіхи, світло-блакитним – потенційний розвиток подій. Якщо фронт москви суттєво ослабне, Кремінна може стати вразливою. Можливо, вже у серпні або вересні.

Це не є значним поворотом у розвитку подій, але потенційно може свідчити про перехід України до нового способу дій на окремих напрямках. москва підтримує свої зусилля на кількох фронтах лише завдяки перекиданню резервів. Замість того, щоб мати набір великих угруповань військ, призначених для окремих театрів або фронтів, росія постійно перекидає свіжіші або краще оснащені підрозділи в місця, де просування забуксувало. Намагаючись зберегти ілюзію прогресу, орки, схоже, витрачають енергію і підривають власну згуртованість.

Контраст з українською практикою разючий. Не кожна операція, яку намагається провести Україна, є успішною або навіть доцільною. Наскільки ефективним виявився Кринський плацдарм як м'ясорубка для ворога, настільки ж, за чутками, українська морська піхота ненавидить цю місію. Якщо їм не вистачає човнів або вогневої підтримки, я не можу їх звинувачувати. Загалом, коли місто зруйноване, а Україна утримує одні й ті ж позиції вже кілька місяців, я починаю сумніватися в доцільності утримання цих позицій. Втім, це питання до того, хто має доступ до достовірних даних.

Стає зрозуміло, що наступальні операції можуть бути успішними лише тоді, коли вони підкріплені достатньою вогневою потужністю. Ви повинні бути здатні надійно і швидко придушити будь-яку бойову позицію противника, а потім знищити її. Несподіванка в широкому оперативному сенсі малоймовірна через те, що концентрацію військ дуже легко виявити. Це означає, що ворог повинен бути здивований в іншому вимірі. У боротьбі з Червоною армією 2.0 несподіванка залежить від використання фундаментальної "сліпої плями" в системі: недовіри до тих, хто стоїть нижче на сходах.

Передові бойові підрозділи росіян, полки і бригади, повинні бути атаковані, розгромлені та функціонально розпущені. Тоді сухопутні війська зможуть детально ізолювати та знищувати окремі елементи, поки ворог не відреагує, після чого вони відступають і готуються завдати удару в іншому місці.

На практиці це виглядає як безліч окремих, локальних, але дуже інтенсивних контратак проти підрозділів орків, які опинилися у вразливому становищі. Ворожі підрозділи повинні відчувати себе відірваними і покинутими; як тільки вони зрозуміють, що вони самі завжди є головними цілями України, а не певна бойова позиція чи місто, психологічні втрати повинні допомогти зменшити їхню волю до боротьби.

У майбутньому я напишу більше про те, як виглядатимуть контратаки на місцевому рівні в рамках цієї парадигми. Основний висновок полягає в тому, що з відновленим постачанням боєприпасів Україна не просто відсиджується і відкочується під ударами орків. Спочатку невеликі підрозділи, а згодом і цілі бригади поступово почнуть переходити до більш активних дій протягом літа. До осені путінська армія зіткнеться з ворогом, який набирає впевненості та вогневої потужності.

Це буде дуже добре, тому що остання надія путіна у цій ситуації – це втручання політики. Останнім часом вибори у Франції та США дають йому привід для святкування. Звичайно, це ілюзія, адже реальна політика ставить політиків у рамки, що б вони не белькотіли під час дебатів.

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