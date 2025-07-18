Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер зауважує, що останні події навколо війни в Україні знову демонструють непередбачуваність американської політики та її вплив на хід конфлікту. Попри хаотичні зиґзаґи адміністрації Трампа, терористичні атаки путіна на цивільне населення парадоксально призводять до протилежного ефекту — відновлення військової допомоги Україні та зростання міжнародної підтримки.

Остання ескалація путінської терористичної кампанії проти українського цивільного населення знову викликала протилежну реакцію, ніж та, на яку розраховував путін. Несподівано американська допомога Україні знову почала надходити і, навіть, планується її збільшення. Нарешті.

Звісно, все не так, як здається. Той, хто сподівається, що Трамп прозрів завдяки чутливості своєї дружини, просто марить. Він нарешті опинився там, де я й очікував його побачити в середині 2025 року, але лише після того, як на кожному кроці саботував власну переговорну позицію. Це і є основна якість американського лідерства зараз.

Щоб зрозуміти, чому Трамп тільки зараз прокинувся і зрозумів, що путін грає з ним, достатньо поглянути на проміжні вибори в листопаді 2026 року, які швидко наближаються завдяки нескінченній партійній війні в США. Збереження крихкої, тонкої, як бритва, республіканської коаліції необхідне Трампу, щоб не опинитися в ролі кульгавої качки у 2027 році. Тож, можливо, команда Трампа прагне влаштувати пастку для демократів, заманюючи їх виступити проти законопроєкту про допомогу Україні в Конгресі, який наповнений отруйними пігулками партійної ворожнечі. Або, можливо, Трамп нарешті зрозумів, наскільки сильно імідж крутого хлопця, який він так відчайдушно культивує, страждає від підлабузництва перед путіним.

Якими б не були причини, що спонукали Трампа до останнього публічного зиґзаґу в українській політиці, наразі потоки допомоги відновлено, а військова допомога на суму $10 млрд нібито очікує своєї черги для надання Україні через НАТО, щойно європейці перерахують гроші. Як і передбачалося, хоча його психічний стан після ледь не смерті рік тому, безумовно, вплинув на роботу, Трамп не зміг повністю зблизитися з путіним, як би Гегсет, Габбард та інші любителі орків у його команді не мріяли про "реверс Ніксона".

Звісно, після зиґзаґу в одному напрямку Трамп досить надійно повертає назад протягом декількох тижнів, тому я очікую, що в якийсь момент він звинуватить Зеленського в тому, що він є авторитарним палієм війни. Проте руки Трампа значною мірою зв'язані тим, що путін просто не може не реагувати на кожну спробу дипломатії, виливаючи своє розчарування нездатністю своїх військ перемагати на місцях і безладно вбиваючи українських мирних жителів.

Єдина військова мета сотень "Шахедів", що запускаються над Україною щокілька ночей, полягає в тому, щоб загрожувати такій кількості цивільних осіб, щоб Україна не змогла зосередитися на менш численних, але більш смертоносних ракетах "Іскандер" і "Кинджал". В іншому випадку, йдеться про те, щоб зробити Україну непридатною для життя. Це ще один епізод римованої історії: нацисти також вдалися до тактики чистого терору в битві за Британію в приреченій спробі перенапружити британських захисників, щоб вони не могли належним чином захистити заводи і аеродроми, і, сподіваючись, переконати їх відмовитися від роботи на військові потреби.

Це не спрацювало тоді, і не спрацює зараз, з тієї ж основної причини. Якими б небезпечними не були ці напади для цивільних, що опинилися без укриття, вони відволікають безцінну бойову міць від реального завдання розгрому збройних сил противника.

Головною метою путіна сьогодні є виставити війну настільки брудною, щоб зовнішні спостерігачі відвернулися від неї і вимагали її негайного завершення, незважаючи на наслідки для України. Він не може перемогти без дива, тому для того, щоб таким людям, як Трамп, було легше прикриватися риторикою на кшталт "я просто хочу зупинити вбивства", він вбиває мирних жителів. Частково це спосіб покарати українців за опір і змусити ностальгуючу за Радянським Союзом базу путіна відчути себе великою і сильною, але це також має на меті дати можливість так званим "миротворцям" підштовхнути Україну до прийняття поганої угоди, щоб покласти край.

Що путін завжди недооцінює, так це здатність тих, кому його влада загрожує, організовуватися і чинити опір. Коли одна сторона безглуздо руйнує, а інша утримується від того, щоб відповісти тим же, виникає співчуття до жертви. Це значно ускладнює для лідерів країн, які можуть одного дня зазнати нападу з боку Москви, намагання сховати проблему під килим. Навіть на Трампа впливає громадська думка.

Тож, попри всю недолугість, яка визначала політику команди Трампа щодо України протягом останніх шести місяців, Трамп не зміг повністю зрадити Україну, хоча він робив усе можливе, щоб саботувати. Тепер, коли ЗМІ були люб'язні з ним за те, що він показав їм вигідне для рекламодавців видовище в Ірані, він, користуючись добрими почуттями, на деякий час пристосувався і до України.

Як довго триватиме цей поворот? Хто знає… Кого це хвилює! Всі, кому це важливо, вже оцінили потенційні кроки Трампа і готові реагувати в будь-якому випадку. Немає іншого життєздатного пояснення тому, як швидко країни світу нарешті реагують на Трампа так, як вони мали б реагувати ще у 2017 році. Не дивно, що Трамп переслідує ЄС так само інтенсивно, як і Китай. Рух MAGA написав власний некролог, який, ймовірно, зведеться до бомбардувань картелів у Мексиці після капітуляції перед Китаєм через пару років, коли збройні сили США потраплять у нищівну засідку, влаштовану Китаєм десь у західній частині Тихого океану.

Тим часом, в Україні війна затягується. І останні кілька тижнів однозначно довели, що вона вступила в нову фазу, де вирішальне значення матиме правильне застосування безпілотників. Вони відкривають нові можливості для обох сторін, і здатність швидко розгортати комплексні мережеві системи протидії дронам у великих масштабах є однією з тих сфер, яка неодмінно відрізнятиме держави, що занепадають, від держав, що зростають, по всьому світу.

Геополітичний огляд. Якщо вийти на глобальний рівень, то цього тижня українські новини гуділи через останній зиґзаґ Трампа, який так сталося, що він пішов на користь України саме тоді, коли передсезонна підготовка до виборів у розпалі. На жаль, незважаючи на гучні обіцянки нових санкцій і масивних потоків військової допомоги, я не повірю будь-яким розмовам, що Україна отримає "Томагавки" або навіть ракети JASSMS, що запускаються з літаків F-16.

Існуючі типи боєприпасів? Звісно. Сподіваємось, що буде більше систем Patriot і особливо ракет, як, здається, і було обіцяно. Але нічого такого, що здатне вразити Москву або що може знадобитися США для боротьби з Китаєм. Проте існують інші ракети середньої дальності, які можуть використовувати F-16. AGM-154C JSOW стала б чудовим доповненням до планерних бомб Hammer, що працюють на ракетному паливі. Їхні боєголовки вдвічі більші. Ракети повітря-повітря AIM-120D AMRAAM були б чудовою протидією літакам Су, що несуть планерні бомби.

Наразі Трамп хоче, щоб його вважали жорстким щодо путіна, оскільки міжнародна преса говорить про останню серію великих терористичних атак, здійснених орками.

Перемога України завжди була би в стратегічних інтересах США, і Трампа, зокрема. Лише прикра наполегливість кліки корисних християнських фашистських ідіотів, які хочуть принести в Америку путінський світ, втягнула його в приречений мирний поштовх і дурнувату засідку в Овальному кабінеті на Зеленського. Але Трамп грає на всі боки. Вся ця шарада з Гегсетом, який знову зупинив допомогу Україні лише для того, щоб Трамп демонстративно заявив, що він нічого про це не знав, тому приклад.

Очевидно, що США могли б зробити дуже багато, щоб допомогти Україні, навіть гарантувати перемогу до кінця року. Але ось у чому проблема: якщо Трамп справді серйозно налаштований відкрити шлюзи допомоги, то, швидше за все, це станеться тому, що його розвідка з'ясувала, що Україна дійсно збирається піти у великий наступ і, ймовірно, досягти успіху. У такому разі він намагатиметься зробити кроки, які дозволять йому приписати собі заслугу в цій перемозі, здобутій важкою працею України. Це ванільна тактика для американських соціальних альпіністів. Його електорат не буде перейматися – подивіться, як вони прогнулися, коли він напав на Іран, точно як і передбачалося?

Говорячи про кар'єристів з певним порядком денним, нещодавно в українських новинах з'явився страшний радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він все ще розкручує безжальну здачу Байденом Києва путіну у 2022 році і подальше використання побоювань ескалації як виправдання для відмови у наданні життєво необхідної допомоги, нібито команда Байдена якимось чином рятувала Україну.

Америка є Америка, і вона написала свій власний гіркий фінал. У глобальному масштабі тижня спостерігалися, мабуть, найважливіші тенденції у Третій світовій війні/другій громадянській війні на Землі, яка повільно розгортається.

Москва стікає кров'ю в Україні, тоді як Європа переозброюється швидше, ніж у Вашингтоні могли собі уявити – звідси перехід до команди Трампа, яка вимагає, щоб Європа купувала більше американських товарів для України. Хоча українці виробляють 40% від того, що їм потрібно, українська промисловість, як повідомляється, все ще завантажена лише на 60%. За рахунок європейських коштів можна компенсувати будь-який майбутній американський внесок, що зменшиться. Навіть перехоплювачі Patriot будуть вироблятися в Європі до кінця 2026 року. Американці розширюють існуючі заводи в ключових регіонах. Європейці будують нові. Я до біса впевнений, що знаю, яка стратегія виграє в довгостроковій перспективі.

Пекін сидить склавши руки і спостерігає за тим, як США роблять помилки, намагаючись змусити Австралію і Японію взяти на себе зобов'язання боротися за Тайвань, коли Вашингтон навіть не збирається заходити так далеко. Ах, як американські лідери люблять свої живі щити. Тим часом, австралійці, можливо, зрозуміли, що AUKUS був великою помилкою, вирішивши знову поговорити з французами про купівлю їхніх звичайних підводних човнів. Канберра вже так багато зав'язала на F-35, що американські атомні підводні човни, які можуть бути застарілими до того часу, коли вони будуть введені в експлуатацію, здаються очевидним мостом, що перекинувся занадто далеко. Але уряди можуть бути дуже впертими, коли їм спадає на думку погана ідея.

Ізраїль повільно рухається до того, щоб фактично визнати, що його політика в Газі є відвертою етнічною чисткою. Арабські режими виступають з рутинними засудженнями, але не роблять абсолютно нічого фізичного, щоб виправдати всі ці роки ізраїльської пропаганди про фанатичних арабів, які прийшли зіштовхнути їх у море. Ядерна програма Ірану була відкинута назад від кількох місяців до кількох років, залежно від оцінок, тому, незважаючи на кілька несподіваних ударів по керівництву, Тегеран виграв цей раунд досить рівно. Завжди кумедно спостерігати, як фільтруються повідомлення про реальні збитки після того, як засоби масової інформації проголошують все, що Ізраїль зробив, великим тріумфом на віки вічні.

Виявляється, що іранці насправді влучили в ціль на американській базі в Катарі – купол зв'язку, який було видно на супутникових знімках перед тим, як його підірвали. І це незважаючи на те, що на кожну з чотирнадцяти запущених ракет було виділено по два перехоплювачі Patriot. Хороший показник для України, де цілі децентралізовані. Але американські війська розкидані через Перську затоку від Ірану, і важливі об'єкти не можуть бути всебічно захищені навіть від невеликої атаки. Але Америка перемогла! Вперед, Америка! Зітхни. Просто... зітхни.

О, і Сирія, здається, повільно розвалюється. Думаю, на щасливий кінець там було занадто багато сподівань. Хоча Ізраїль залучений, тож те, що може відбуватися зараз – це процес фактичної передачі землі Тель-Авіву в обмін на те, що новому уряду в Дамаску буде дозволено продовжувати існувати.

Індія та Пакистан готуються до наступної кризи, а китайська зброя і військові засоби, вочевидь, користуються попитом на решті Близького Сходу та Північної Африки тепер, коли московське має стільки проблем в Україні. Добрі результати у порівнянні з французьким озброєнням також сприяли рекламі пекінських товарів. В Африці ведеться багато тіньових війн, але вони є допоміжними до бойових дій в інших регіонах, навіть якщо в них часто беруть участь московські найманці. Тим не менш, неприємні речі відбуваються там, де більшість засобів масової інформації ледве помічають. Попереду ще більше потрясінь.

Заключні коментарі. Залишається лише сподіватися, що я не є оптимістом у жодному сенсі, попри мою впевненість у перемозі України в цій боротьбі. Правду кажучи, я за замовчуванням припускаю, що планета перебуває на порозі Третьої світової війни, потенційно настільки безжальної, наповненої дешевими безпілотниками, націленими на житло та цивільну інфраструктуру, що жахливі звірства, вчинені орками в Херсоні та інших місцях, здаватимуться майже казковими. Як не дивно, шлях до запобігання такому розвитку подій той самий, що й до оптимістичного сценарію. Все зводиться до того, як довго триватимуть бойові дії, перш ніж буде досягнута точка врегулювання і почнеться глобальне відновлення.

Я сподіваюся на 2030-ті роки. Я боюся 2050-х років. Незабаром розповім про архітектуру військ Землі, яка мала б зробити все можливе для вибору першого варіанту.

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