Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер у властивій йому манері критики аналізує минулі саміти стосовно війни росії і України, потуги Трампа досягнути миру і набуте європейцями розуміння, що вони мають діяти самостійно. При цьому Таннер робить це з точки зору гри путіна, який фактично кожного американського президента зробив своїм колаборантом.

Що спільного між Обамою, Байденом і Трампом? Всі вони стали жертвами путіна, поступившись американською силою через свою некомпетентність і боягузтво. І так загинув післявоєнний порядок.

Це було не зовсім як у Мюнхені в 1938 році, але команда Трампа зробила все можливе, щоб проявити свою внутрішню Чемберленівську суть! Від Обами до Байдена і Трампа, американські лідери продемонстрували повну необізнаність щодо путіна і його жалюгідно слабкої імперії. Всі вони – функціональні колаборанти.

Рональд Рейган, мабуть, перевертається в могилі, а разом з ним і більшість старих американських правих, та й Черчилль теж. Я навіть радий, що мій батько не дожив до того, щоб побачити публічне приниження Америки, коли американські солдати в бойовій формі стали на коліна, щоб розстелити червоний килим для правителя-вбивці слаборозвиненої країни.

Ось так, американці, виглядає поразка, якщо дивитися на ситуацію очима московитів. Ось так ви в кінцевому підсумку втрачаєте все – і цілком заслуговуєте на це.

Українці довели, що вони заслуговують на вільне життя, захищене світовою спільнотою. Американцям краще сподіватися, що вони ніколи не будуть змушені витримувати подібне випробування на мужність і силу духу.

Цікавий факт: так звана "велика військова держава", яка не спроможна підкорити меншого сусіда, втрачає більшу частину своїх запасів військової техніки і змушена вдаватися до буквальних "м'ясних хвиль", щоб захопити територію з приблизно п'ятдесятьма трупами на квадратний кілометр, не є ані супердержавою, ані навіть великою державою. Щоб захопити решту Донбасу – територію, яку путін вимагає від України просто віддати, – Москві доведеться знову покласти стільки ж життів, скільки вона вже втратила до цього моменту. Тим часом рівень втрат України знижується. І українці щоночі вражають цілі по всій московській імперії, чого не можна було уявити три роки тому.

То чому ж вашингтонські ділки продовжують дарувати путіну легкі перемоги, а отже і їхньому ворогові Сі Цзіньпіну? Чому вони не можуть вбити собі в голову: "успіхи" Москви в Україні останніх років сміховинні й є живим доказом того, що сили Москви надзвичайно вразливі?

Як виглядає людина, яка псує оптику.

О, зачекайте, у них є найзручніше виправдання у всьому всесвіті: путін має багато ядерної зброї. Навіть якщо її використання проти Америки чи Європи – це самогубство, сам факт володіння достатньою кількістю слугує чудовою карткою "виходу з в’язниці" для вашингтонських яструбів, які прагнуть використати мову миру, щоб нав’язати Україні капітуляцію. Вони так багато вклали в міфологію про ядерну зброю з простої причини: завдяки соціальним конвенціям вона є козирною картою в дебатах. Серйозне наукове ставлення до неї є анафемою.

Мушу визнати, навіть знаючи про інтелектуальний рівень, який панує в сучасному вашингтонському механізмі, я не думав, що Трамп і його люди виявляться настільки отруйно жалюгідними. Це дійсно додає ваги чуткам, що путін має серйозний компромат на Трампа – і, ймовірно, на Клінтонів, Байденів та Обамів цього світу. Це багато що пояснює.

Це покоління безпорадних лідерів, включно з Джорджем Бушем і Біллом Клінтоном, залишиться в історії як архітектори занепаду Америки через просту недбалість. Кожна їхня адміністрація активно сприяла путіну на кожному кроці, водночас удаючи, що підтримує стовпи американської світової могутності, бомблячи слабші країни направо і наліво. Вони зрадили жертви сотень тисяч американських ветеранів і залишили американських платників податків з трильйонами доларів державного боргу. Та найбільший гріх, на мою думку, це пожертвувати Україною і післявоєнним порядком.

Саміти, такі як той, що відбувся на Алясці, і велика зустріч союзників у Вашингтоні після нього, є надзвичайно важливими подіями, оскільки змушують кожну сторону дотримуватися певної публічної версії того, що сталося і чому.

На жаль для Америки, демократичного світу та власного спадку Трампа в довгостроковій перспективі, безглуздий саміт в Анкориджі продемонстрував, що американська адміністрація повністю втратила контроль над ситуацією, подаючи сигнали хронічної слабкості, як це робила команда Байдена у 2021 році. Наслідки виявляться набагато катастрофічнішим для США, ніж для України в середньо- та довгостроковій перспективі: Трамп припустився величезної непотрібної помилки, яка зруйнувала останні залишки важелів впливу Вашингтона на союзників Америки. Усі усмішки та рукостискання у Вашингтоні на початку цього тижня були лише шоу: чим більш привітно іноземні лідери поводяться з Трампом публічно, тим більш вони впевнені, що він не має значення.

Кожному, хто звертав увагу на риторику путіна з 2021 року, було очевидно, що цей саміт став для нього величезною перемогою вже самим фактом його проведення. Весь підтекст був спрямований на те, щоб викрити блеф команди Трампа про можливість змусити путіна піти на мир на всіх рівнях і на погрози.

Повернемося до загроз, які супроводжували візит путіна: від самого початку путін використовував свій ядерний арсенал, щоб залякати і відвернути справедливе і необхідне пряме втручання Заходу. Його найбільшою стратегічною перемогою з 2021 року стало використання неправдоподібних погроз ядерною війною, щоб домогтися свого в Україні.

Звісно, коли війська путіна були вибиті з Харківщини та Херсона, незважаючи на те, що Москва офіційно анексувала останнє місто, вгадайте, що сталося? Нічого. Московська військова доктрина вимагає ядерної ескалації в такій ситуації – ймовірно, у формі демонстраційного "випробування" в атмосфері над ворожою територією, щоб змусити почати серйозні переговори під загрозою неконтрольованої ескалації. Він зрештою не пішов на це не через порожні погрози атакувати орківські війська в Україні, а тому, що Пекін ще не готовий розглядати ядерну зброю як домінуючу валюту в міжнародних справах. Угода Китаю була простою: не застосовуйте ядерну зброю, і ми залишимося нейтральними, але схильними до Москви.

Ядерний блеф Москви був ще більше викритий Курською кампанією 2024 року, коли українці захопили й утримували московську територію – ще один доктринальний привід для ядерної ескалації, а також операцією "Павутина" 2025 року, коли українські дрони знищили третину московського парку бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Проте попри все, що довели українці, ядерна загроза все ще залишалася слоном у кімнаті на Алясці: коли Трамп говорить про уникнення третьої світової війни, він насправді має на увазі використання ядерної зброї.

По суті, все, що пов'язано з ядерною зброєю, стало простим синонімом апокаліпсису в американському суспільному житті. Якщо ви хочете здобути перевагу в дискусії з американцями про зовнішню політику, звинувачуйте іншу сторону в ризику ядерної війни з будь-яких підстав. путін це знає і коли може обережно вставляє явні натяки на можливість ядерного конфлікту, створюючи потенційні приводи. Уся його поїздка на Аляску була частиною продуманої ядерної загрози.

Основний наратив, що підтримує владу путінського режиму, полягає в тому, що "руський мир" не має кордонів: будь-де, де живе російськомовний, є місцем, де Москва має національний інтерес. Будь-яке місце, де російськомовні колись жили, – це невід’ємна частина "руського мира", яку слід повернути, коли настане час. Тому московські пропагандисти постійно твердять про права російськомовних в Україні. Цей маневр водночас робить Україну нібито "гнобителем" і дає Москві право висувати претензії деінде

Аляска і більша частина Каскадії, які решта світу знає як тихоокеанський американський північний захід, кілька століть тому були місцем розташування деяких московських баз, тому ми перебуваємо в полі зору путіна, хай і меншою мірою, ніж Фінляндія чи Литва. Гаваї колись були в полі зору Москви, тому Медведєв, безсумнівно, також заявив би на них претензії, якби міг. У долині Вілламетт в Орегоні сьогодні проживають десятки тисяч російських старовірів. путін також претендує на суверенітет над ними. Чи бачите ви вбудовану загрозу в претензії рашистів говорити від імені всіх російськомовних людей у всьому світі й мати право використовувати ядерну зброю для захисту "руського миру"?

Суть претензій Москви на українську територію полягає в тому, що Україна взагалі не справжня країна а лише купка збочених росіян, заражених західними (зокрема польськими та литовськими) ідеями. Україна не має власної суверенності, як, власне, і США, коли йдеться про російськомовних громадян, хай там як, але Конституція не має значення. Адже Москва її не підписувала.

Усвідомлюючи, що американські лідери ставляться до ядерної зброї як до вершників апокаліпсису, путін, знайшовши час під час візиту з високим рівнем безпеки, щоб відвідати православну церкву поблизу Анкориджа, навмисно підривав американський суверенітет, так само як він це робить в Україні. Його меседж: ми знаємо, що ви ніколи не застосуєте проти нас ядерну зброю через можливі наслідки, тому розмови про стримування через взаємне гарантоване знищення є жартом. У світі все вирішують угоди, тож вважайте, що вам пощастило, що ми наразі не вимагаємо Аляску. Поки що.

Іронія, звісно, полягає в тому, що Москва вдається до цієї риторики лише тому, що насправді не може виконати свої погрози. Режим путіна не проіснував би так довго, якби він дійсно був готовий піти на самогубство. путін все ще намагається отримати вигоду за невелику ціну.

Команда Трампа на Алясці показала, що їхня жага до влади у Вашингтоні настільки сильна, що вони готові зрадити будь-кого, якщо їм загрожуватиме ядерна війна. Для них усе зводиться до створення умов, щоб ніколи не довелося поступатися владою вдома. Це означає, що Європа, Тайвань і Південна Корея – лише розмінні монети. Єдиним справжнім союзником Америки є Ізраїль – з ідеологічних міркувань і тому, що жоден з ворогів Ізраїлю не має ядерної зброї. Поки що.

Трамп загнав себе у неможливу пастку: європейські лідери зібралися, щоб продемонструвати масову підтримку Зеленському, даючи зрозуміти, що вони більше не будуть посміхатися і підтакувати США. Навіщо? Якщо Трамп просуває тарифи і торгові війни, які явно спрямовані проти союзників по НАТО, водночас ставлячи під сумнів зобов'язання за статтею 5 про колективну оборону. Хто в таких умовах довірить свою безпеку США? Військовий потенціал Європи вже зростає такими темпами, про які американські компанії можуть тільки мріяти, бо американці й далі сидітимуть на зборах акціонерів, поки європейці добудують п'ять нових заводів.

Відтепер європейці посміхатимуться на публіці, щоб заспокоїти Трампа, а потім робитимуть те, що відповідає їхнім інтересам, за лаштунками, куди американські ЗМІ та політики не заглядають. Настав час Європі піднятися з Україною в центрі й відкинути московських загарбників. Тепер зрозуміло, що США покинуть Європу, якщо на них натиснути. Розгром сил путіна в Україні та відкидання московської промисловості настільки далеко, щоб вона ніколи не матла шансів наздогнати зростаюче європейське виробництво, – ось шлях уперед. За кілька років він помре, і криза спадкоємності, ймовірно, розірве імперію на шматки, навіть якщо Україна не спровокує її розпад військовим шляхом цього або наступного року.

У викривленій наративній моделі "зіткнення цивілізацій", якої дотримується більшість членів команди Трампа, світ розділений на культурні зони, які змушені боротися за домінування. Правий фланг цієї історії стверджує, що слабка і декaдeнтна Європа не заслуговує на свою спадщину, тому справжні "традиційні християнські" США і росія можуть розділити її між собою, а потім спільно взятися за встановлення контролю над китайським і ісламським світами.

Найважливішим висновком тут є те, що сформувалася ефективна вісь Москва-Вашингтон. Ці ділки можуть видавати себе за миролюбних американців, які люблять свою країну, але все, що стосується їхнього руху, зараз є ножем у горло Конституції та демократії. Їхня ідеологія є егоїстичною, а схема – пірамідальною, покликаною прискорити крах конституційного ладу, який існував десятиліттями, і замінити його чимось незрозумілим для більшості американців.

Вони бачать, як путін досягає своїх цілей, зневажаючи шановані західні інститути, і відчувають, що їхній час настав. Сила діє за своєю власною логікою. Щоб боротися з нею, потрібно її розуміти.

Геополітичний огляд. Серпень – місяць, коли починаються світові війни

Це був тиждень самітів і високої геополітики. Українці демонструють всі ознаки того, що вони на межі великомасштабного наступу або, принаймні, серії інтенсивних локальних атак. Було б кумедно, якби за місяць Трамп виглядав як дурень, коли московська армія зазнала нищівної поразки, а український корпус прорвався на 30-40 км.

У глобальному масштабі більшість спостерігає за останніми подихами мертвонародженої "мирної ініціативи" Трампа, яка завжди була лише спробою виграти Нобелівську премію миру шляхом продажу України. Решта стежить за Ізраїлем, замислюючись, чи не побачимо ми сотні тисяч палестинців, переселених на південь Сирії. Можна побитися об заклад, що друзи, які прагнуть автономії з очевидною підтримкою Ізраїлю, будуть у захваті від такого результату...

Атлантичний регіон. Європейські лідери, які підтримують Зеленського, дали Трампу необхідну відповідь: можеш бути змушений вдягати костюм і робити вигляд чемного, аби ти і твої надчутливі слабкодухі прихильники не почувалися зневаженими, але всі ми знаємо, на чиєму боці стоїмо. Сама постава європейців за столом поруч із Трампом цього тижня говорила багато, як і Трамп, що виглядав оточеним. Складається враження, що Зеленський повернувся додому з рішучістю віддати наказ про підготовку великого контрнаступу.

Європейці вже зробили крок, щоб замінити пряму фінансову допомогу США, тож тепер головне питання в тому, наскільки вони готові використати свої арсенали, щоб допомогти Україні здобути перемогу. Мир буде тривати лише, якщо орки зазнають військової поразки в окупованій Україні, що змусить їх вести реальні переговори, з путіним або без нього. Європейські виробничі лінії вже готові замінити американські поставки протягом декількох років, і хоча були деякі побоювання щодо того, що Америка грає в ігри з інтелектуальною власністю, європейці гарантовано працюють над розв’язанням і цієї проблеми.

Європа фактично бореться за свою свободу на двох фронтах. У якийсь момент США залишать європейців напризволяще – питання лише в часі. Раціональна реакція – прийняти це як даність і поспішити створити альтернативи. Не покладайте надії та довіри на федеральний уряд Америки принаймні найближче десятиліття.

По цей бік Атлантики відмова так званого "опору" робити що-небудь, крім проведення демонстрацій і підтримки подальшого маніпулювання виборчими округами, доки вся країна не стане червоною або синьою, є дуже показовою. У Франції варто лише пригрозити підвищити податки на бензин, і люди буквально паралізують країну на кілька тижнів. Американці, яким загрожує втрата конституційних прав, роблять пожертви своїм улюбленим безсилим політикам і на тому все.

Якщо команда Трампа й надалі рухатиметься цим шляхом, канадцям доведеться добре навчитися користуватися дронами, щоб відбити спробу "блискавичного наступу" на Оттаву силами 10-ї гірської дивізії. Донедавна я вважав таке неможливим. А тепер... І саме необхідність думати про подібні сценарії робить світ, який намагається збудувати команда Трампа, такою фатальною помилкою.

Для розваги, опис того, як американська дивізія з Форт-Драм може вторгнутися в Канаду. Приблизно година до кордону – кілька годин для бригади, відправленої для наступу на Монреаль з Вермонта.

На щастя, доктрина американської армії передбачає домінування, а тому в основному є нікчемною. Кілька сотень канадських добровольців, які уважно стежать за подіями в Україні, могли б завдати їм суворого уроку. Кілька тисяч, ймовірно, могли б захопити Вашингтон. Я належу до тих американських громадян, які назвали б це визволенням.

Індо-Середземноморський регіон. Протягом останнього тижня в зоні конфлікту між Євразією та Африкою не відбулося жодних особливо значущих подій. Індія та Пакистан не ведуть бойових дій, Іран і далі вдає мертвого, а єменці випустили одну ракету по Ізраїлю, нагадуючи світові про своє існування. Ізраїль у відповідь підірвав електростанцію, бо, я впевнений, це було дуже важливо для режиму хуситів.

Політика Ізраїлю щодо Гази зараз, мабуть, зазнає найсильнішого опору, переважно зсередини Ізраїлю. Дивовижно, як Ізраїль вважається демократичною країною, коли практично ігноруються опитування, за якими більшість ізраїльтян хочуть будь-якої угоди, що звільнить їхніх заручників. Тому протести Ізраїлю, можливо, переростають у щось більш значуще. Оскільки Ізраїль завжди знайде привід, щоб пізніше відмовитися від угоди, припинення бойових дій у Газі нічого не коштує – хіба що ви Нетаньягу, який потребує війни, аби уникнути кримінального переслідування. Ах, як це буває, коли режим надто віддаляється від свого народу...

Ситуація в Сирії залишається напруженою, але не гіршою, ніж тиждень тому. Туреччина, здається, налаштована відновити частину своїх володінь часів Османської імперії в Сирії, що, з точки зору Ердогана, цілком узгоджується з очевидним завершенням тривалої боротьби проти курдів. Туреччина постає досить сильною в регіоні завдяки самознищенню Москви в Україні, потребі Європи у військових поставках, що нейтралізує більшість критичних зауважень щодо прав людини, висунутих проти Туреччини, та тому, що доля Сирії знаходиться в її руках. Так само як і доля Лівану, а можливо, й Іраку. Ядерна зброя для турків найближчим часом? Чому б і ні?

Близький Схід завжди знаходиться за крок від нового рівня пекла. Якщо остання запропонована угода про перемир’я в Газі таки спрацює, Ізраїль може знову звернутися до Ірану. Нетаньягу, можливо, справді думає, що може бути "царем на все життя". Трамп може думати так само. Ніколи не недооцінюйте нарциса.

Тихоокеанський регіон. Війна в Україні опосередковано зруйнувала основи миру, який панував у більшій частині Тихоокеанського регіону протягом багатьох десятиліть. Розширення військової присутності Північної Кореї для підтримки Москви у війні та зміцнення військово-промислових зв'язків зроблять Корейський півострів набагато небезпечнішим у найближчі роки.

Бойовий досвід, навіть якщо персонал використовується неналежним чином, є безцінним. Північна Корея тепер має цінний актив, якого не має Південь, і хоча цього недостатньо, щоб компенсувати матеріальну та технологічну перевагу Сеула, не зрозуміло, наскільки ефективно уряд Південної Кореї відреагує на спробу прорвати демілітаризовану зону. Якщо Північ відправить бригаду на раптовий напад і захопить низку гірських сіл поблизу лінії розмежування, чи підтримає Трамп Сеул у його спробі відбити їх?

Тепер це вже не очевидно, і саме це робить ситуацію вкрай дестабілізуючою. Періоди відносного порядку у світовій системі тримаються на наративі, який якнайкраще відображає реальність і робить опір статусу-кво марним, хоча іноді і похвальним. Якщо Північна Корея ввирішить, що її бойовий досвід добре накладається на політичу нестабільність у Південній Кореї, то можливий ризик бойових дій.

Коли світова система руйнується, причиною цього може бути як зневіра людей у її майбутнє, так і реальні матеріальні чинники. Хоча всі завжди знали, що США як світова держава є лицемірною, віра в те, що вона краща за будь-яку альтернативу, дозволяла лідерам вдавати, що історія закінчилася. Після того, як цей приємний сон розвіявся, поведінка неминуче зміниться.

Як я часто зазначаю, відмова Вашингтона рішуче підтримати Україну має наслідки для всіх інших глобальних гарячих точок. Тайвань, звісно, стоїть перед перспективою фактичної блокади, незалежно від того, чи зазнає американська армія поразки. Близькість Тайваню до Китаю створює для Пекіна великі можливості заполонити небо і моря навколо Тайваню дешевими дронами. Неважливо, скільки американських військ буде розгорнуто, Китай завжди зможе залучити більше сил завдяки простому географічному положенню.

Захисники Тайваню повинні планувати не відбиття вторгнення в одноразовій оргії руйнувань, а доставку зброї та ресурсів в умовах блокади. Це є необхідною умовою для будь-якої форми наземної підтримки і залежить від здатності періодично і тимчасово відкидати сили ворога в певній області.

Зараз Тихий океан спокійний, незважаючи на те, що добрі люди з Елмендорф-Річардсон змушені очищати всі місця, яких торкався путін. Цю нечисть ніколи не слід було допускати до приземлення, і шкода, що ніхто не мав дрона, який міг би влетіти в літак головного орка під час зльоту. Ті F-22, які мали перешкоджати спробам легких літаків втрутитися, не змогли б нічого вдіяти проти оптоволоконного FPV-дрона.

Заключні коментарі. Хоча крах систем є неминучим, його масштаби та наслідки залежать від рівня підготовки

Світ, який команда Трампа прагне побудувати на руїнах повоєнного порядку, – це світ, де кожен, хто хоче отримати державні послуги, повинен звертатися до потрібного політика, де всі права є предметом торгу і де деякі люди отримують більше, ніж інші. Удома чи за кордоном: якщо впливовий лідер чогось хоче, він має право на це претендувати. Малий терпить, бо мусить, великий робить, що хоче. Чому ж інакше саме ця риторика використовується, щоб змусити Україну капітулювати?

Антиутопічне майбутнє, яке це спричиняє, варто знищити, перш ніж воно вкорениться. Як інвазивний бур'ян, племінний клієнтизм роз'їдає і знищує громадянське суспільство в класичному розумінні. Протиотрута проста: універсальні принципи, за якими легко оцінювати всіх інших гравців.

Одним з них є готовність поважати встановлені кордони. Щонайменше це перетворює більшість воєн на сутички на периферії. Спроби знищити країну, тому що ви не хочете визнавати природне право її народу на свободу? Всі повстають проти цього, як можуть, інакше в довгостроковій перспективі постраждають усі.

Скуйте своїх лідерів, люди, інакше сили Землі будуть змушені встати, щоб виконати цю роботу. Сподіваюся, одного дня ми притягнемо путіна до Гааги, але якщо ні – підійде будь-який спосіб його усунення. І всіх, хто спробує піти за ним. Або вони, або ми. Самооборона –не злочин і не гріх, а етичний обов'язок живої істоти.

