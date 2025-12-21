У Румунії відкриють великий логістичний хаб для військової допомоги Україні
З січня 2026 року в Румунії розпочне роботу великий центр координації та транзиту військової допомоги для України.
Про це пище DefenseRomania з посиланням на заступника командувача місії NATO Security Assistance and Training for Ukraine генерала Маіка Келлера.
Новий хаб стане доповненням до польського центру в Жешуві, підвищить пропускну здатність допомоги на східному фланзі НАТО та зніме частину навантаження з польського комплексу.
Центр працюватиме під прямим командуванням Альянсу та буде інтегрований у систему узгодження оперативних потреб: від артилерії та систем ППО до засобів радіоелектронної боротьби, з урахуванням ресурсів донорів.