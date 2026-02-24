Латвія проведе позачергове засідання парламенту на підтримку України

На знак підтримки України будівлю латвійського парламенту підсвічуватимуть у кольори українського прапора.

У вівторок латвійський парламент проведе позачергове засідання, щоб висловити солідарність з Україною, вшанувати пам’ять загиблих у війні та підтвердити підтримку українського народу.

Як повідомили в парламенті, на засіданні виступлять президент Латвії, спікерка парламенту та спікер українського парламенту. Також на захід запросили іноземних дипломатів, представників громадських організацій та бізнесу, які допомагають Україні.

На знак підтримки України будівлю латвійського парламенту підсвічуватимуть у кольори українського прапора у вечірній час з 23 до 25 лютого. Раніше парламент Латвії ухвалив заяву на підтримку України, засудивши російську агресію та віддавши шану українському народу і військовим, які протистоять повномасштабному вторгненню.