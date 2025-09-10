Польща офіційно підтвердила, що росія атакувала її дронами: подробиці

Через російські дрони Польща піднімала винищувачі та закривала аеропорти

Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома. Про це у соцмережі Х повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. "Зверніть увагу, що під час сьогоднішнього нападу російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об'єктами типу безпілотник. Триває операція, метою якої є ідентифікація та нейтралізація об'єктів. За наказом Командувача Оперативного штабу ЗС було застосовано озброєння, тривають дії служб, спрямовані на пошук збитих об'єктів. Підкреслюємо, що військова операція триває, і закликаємо залишатися вдома. У найбільшій небезпеці перебувають Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Оперативне командування ЗСП моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування",- йдеться у повідомленні. За словами Томчика, президент і прем'єр-міністр вже проінформовані. "Всі служби в дії. Просимо дотримуватися повідомлень Польської армії та поліції", – закликав він. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск згодом в соцмережі Х заявив , що польські військові відкрили вогонь по "об’єктах", які вночі 10 вересня порушили повітряний простір країни. Водночас він утримався від уточнень щодо походження цих "об’єктів". "Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону. Проти об'єктів армія застосувала зброю. Я в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Отримав доповідь безпосередньо від оперативного командувача", - написав Туск.

Нагдаємо, що у ніч на 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну російські ударні безпілотники залетіти у повітряний простір Польщі. У країні закрили повітряний простір щонайменше над трьома аеропортами, у тому числі над головним аеропортом країни.

Низка моніторингових каналів написала , що російські дрони влетіли до Польщі, але офіційних підтверджень цього не було. У Повітряних силах ЗСУ спочатку теж повідомили, що російські дрони перетнули українсько-польський кордон і продовжили рух на захід у напрямку міста Замосць, але пізніше відредагували своє повідомлення і прибрали згадку про дрони в Польщі, поінформувала "Українська правда".

В оперативному командуванні ЗС Польщі на тлі атаки рф по Україні повідомили в Х, що для безпеки польського повітряного простору активовано всі необхідні процедури. "У нашому повітряному просторі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності", – ішлося в повідомленні. В командуванні додали, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на безпеку повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони загрози. Військові завірили, що залишаються "повністю готовими до негайного реагування".

Крім того, сервіс Flightradar підтвердив присутність у повітрі літака далекого радіолокаційного виявлення Saab 340, який здійснює розвідувальні польоти для контролю за рухом безпілотників. На сайті сервісу із розшифровки авіаційних повідомлень Notamify повідомляють , що польські аеропорти Жешув-Ясенка і Люблін у ніч на 10 вересня закрили через "незаплановану військову активність" пов'язану із забезпеченням держбезпеки.

Згодом, у системі управління цивільної авіації США з'явилося повідомлення, що повітряний простір над щонайменше одним з двох великих аеропортів Варшави, аеропортом імені Шопена, також закритий.