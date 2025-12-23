Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина взяла під варту українця, підозрюваного в підготовці залізничних диверсій для рф

23 грудня 2025, 20:02
Фото: з вільного доступу
Видання пише, що українці збиралися відправляти з Німеччини до України посилки з вибуховими або запальними пристроями.

У Німеччині взяли під варту екстрадованого зі Швейцарії українця, якого звинувачують у підготовці диверсій на залізниці на замовлення росії.

Про це повідомляє Welt.

Згідно з даними слідства, обвинувачений з двома спільниками нібито погодилися здійснити підпали та вибухи вантажних перевезень у Німеччині. Зазначається, що замовники диверсій, імовірно, пов'язані з росією.

Видання пише, що українці збиралися відправляти з Німеччини до України посилки з вибуховими або запальними пристроями. Під час транспортування ті мали б спалахувати.

У березні один з обвинувачених відправив у Кельні дві пробні посилки, які були обладнані GPS-трекерами. Розслідування показало, що замовником був чоловік, якого згодом доставили до Карлсруе.

Генеральний прокурор ухвалив рішення щодо його арешту в середині травня у швейцарському кантоні Тургау. Через сім місяців чоловіка було доставлено до Німеччини.

Двоє спільників, яких у травні також заарештували в Кельні та Констанці, кілька місяців тому постали перед слідчим суддею Федерального суду Німеччини. Наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, у середині листопада в Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на ключовому маршруті до кордону з Україною. Як з'ясувалося, колії були пошкоджені через вибух.

Німеччиназалізницядиверсії

