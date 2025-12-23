Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща підняла авіацію через масовану атаку рф на Україну

23 грудня 2025, 10:07
Фото: Українська правда
Це загрожувало безпеці повітряного простору сусідньої країни.

У зв’язку з масштабною атакою росії на українські об’єкти Польща підняла винищувачі та приведла у готовність системи ППО і радіолокаційного спостереження.

Про це близько 8:00 за Києвом повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в X (Twitter).

"У зв'язку з атакою російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах на території України, у польському повітряному просторі розпочалися операції польських та союзницьких ВПС. Були підняті винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання приведені у стан готовності", – йдеться у заяві.

Підняття авіації у Польщі та, останнім часом, у Румунії стало звичайною практикою після випадків, коли повітряні цілі, що атакують Україну, заходять у повітряний простір сусідніх країн.

Нагадаємо, що зранку 23 грудня рф масовано атакує енергетику України: в областях введені аварійні відключення світла.

 

