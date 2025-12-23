Європейські видання Politico, t-online і Focus пишуть про роботу німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) на кремль. Зокрема, AfD звинувачують у систематичному зборі конфіденційної інформації на користь кремля через парламентські запити. Депутати AfD масово надсилають запити про маршрути постачання зброї до України, системи протидії дронам та критичну інфраструктуру, що викликає занепокоєння німецьких спецслужб. Політичні опоненти стверджують, що партія використовує парламентські повноваження для виконання завдань російської розвідки, хоча самі представники AfD заперечують. Окрему тривогу викликають проросійські зв'язки офісу AfD у Європарламенті, де деякі депутати та їхні помічники мають сумнівні контакти з москвою.

Опоненти партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) звинувачують її у спробах розкрити конфіденційну інформацію про маршрути постачання зброї та засоби захисту від безпілотників, пише європейське видання Politico.

Ультраправий німецький політик Рінго Мюльманн виявив особливий інтерес до оприлюднення даних, які, на думку його політичних опонентів, можуть бути дуже цікавими для російської розвідки.

Користуючись правами депутата AfD у парламенті східнонімецької землі Тюрінгія, де AfD є найсильнішою партією, Мюльманн неодноразово просив регіональний уряд розкрити деталі щодо таких тем, як місцева протидронова оборона та транспортування західної зброї до України.

"Яку інформацію має уряд землі про обсяги військових транзитних перевезень через Тюрінгію з 2022 року (з розбивкою за роками, видами транспорту [автомобільний, залізничний], кількістю транзитів та відомими зупинками)?" – написав Мюльманн у запиті у вересні.

Politico розповідає, як одного дня в червні Мюльманн, який заперечує, що виконує доручення росії, подав одразу вісім запитів, пов'язаних із дронами та можливостями протидії їм регіональній поліції, яка відповідає за виявлення та боротьбу з БпЛА, що вважаються шпигунською загрозою.

"Які технічні системи захисту від дронів відомі поліції Тюрінгії (наприклад, глушилки, сіткові пускові пристрої, електромагнітні імпульсні пристрої) та якою мірою їх перевіряли на придатність для використання у правоохоронній діяльності?" – запитав Мюльманн.

Такі запитання від депутатів AfD у парламентах земель та Бундестазі змусили німецьких центристів звинуватити ультраправих у використанні мандатів для спроб отримати конфіденційну інформацію, яку москва могла б використати у своїй війні проти України та для ведення так званої гібридної війни проти Європи.

"Не можна не помітити, що AfD, проводячи свої розслідування, виконує перелік завдань, доручених їй кремлем", – заявив міністр внутрішніх справ Тюрінгії, член лівоцентристської Соціал-демократичної партії (SPD) Георг Маєр в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt.

"Мене вразив неймовірний інтерес до критичної інфраструктури та органів безпеки тут, у Тюрінгії, особливо до питання, як вони борються з гібридними загрозами", – заявив Маєр згодом в інтерв'ю Politico. "Раптом геополітичні питання посідають важливе місце у їхніх запитах, хоча ми, депутати парламенту землі Тюрінгія, не відповідаємо за зовнішню політику чи політику оборони", – підкреслив посадовець.

Підступні натяки

Politico наголошує, що лідери AfD часто займають позицію, сприятливу для кремля: виступають за відновлення економічних зв'язків та імпорт газу, а також за припинення постачання зброї Україні. Політичні опоненти партії часто звинувачують її у тому, що вона діє не лише з переконань, а й за вказівкою москви. Наприклад, минулого місяця депутатка партії "Зелених" Ірен Міхаліч назвала AfD "троянським конем" путіна в Німеччині.

Представники AfD заперечують звинувачення, що вони використовують свою зростаючу парламентську владу як на національному рівні, так і у федеральних землях Німеччини, щоб передавати конфіденційну інформацію кремлю.

Тіно Хрупалла, один із національних лідерів AfD, відкинув звинувачення, що його партія намагається розкрити маршрути постачання зброї на користь кремля.

"Громадяни мають обґрунтовані побоювання щодо того, що вони бачать і відчувають щовечора на автомагістралях", – сказав він у ток-шоу минулого місяця, відповідаючи на запитання про запити Мюльмана. Він переконував, що це обґрунтовані запитання від депутата парламенту, який опікується цією проблемою і серйозно ставиться до занепокоєнь та потреб громадян. Водночас він звинуватив опонентів у підступних натяках і звинуваченнях у речах, які ті ніколи не зможуть довести.

Мюльманн, який колись був поліцейським, в інтерв'ю Politico заперечив, що він виконує перелік завдань "для росії". Депутат також стверджував, що міністри уряду, хоча і зобов'язані відповідати на кожен парламентський запит, не повинні розкривати конфіденційну або секретну інформацію, яка може становити загрозу національній безпеці.

"Не я обмежую свої запитання, а міністр надає відповіді, – сказав він. – Якщо в якийсь момент така відповідь становить небезпеку або призводить до шпигунства, то шпигунство – це не моя вина, а вина міністра, бо він розкрив інформацію, яку не повинен був розкривати".

Потік парламентських запитів

Депутат-консерватор і голова спеціальної комісії в німецькому Бундестазі Марк Генріхманн, яка контролює діяльність розвідувальних служб країни, заявив, що хоча уряд не зобов'язаний розголошувати секретну або надзвичайно конфіденційну інформацію у відповідях на парламентські запити, російські розвідувальні служби все одно можуть зібрати цінні дані з величезного обсягу та різноманітності запитів AfD.

"Окрім дрібних і чутливих запитів, існує і величезна сіра зона, – пояснив Генріхманн. – І те, що я регулярно чую від різних міністерств: окремі запити самі по собі не є проблемою. Але коли ви дивитеся на ці окремі запити у сукупності, ви отримуєте картину, наприклад, маршрутів руху, поставок допомоги та військових вантажів до України або в напрямку України".

Генріхманн зазначив, що парламентські запитання AfD у Бундестазі щодо таких тем, як інформація органів влади про російські диверсії та гібридні дії в регіоні Балтійського моря, а також про отруєння покійного російського опозиціонера Алєксєя Навального, привернули його увагу та викликали занепокоєння.

Аналіз даних, проведений журналом Spiegel, свідчить, що з початку 2020 року фракції AfD у парламентах німецьких земель подали понад 7000 запитів, пов'язаних з безпекою, – це більше, ніж будь-яка інша партія, і близько третини усіх запитів, пов'язаних з безпекою.

У Тюрінгії, де державні розвідувальні органи визнали AfD екстремістською групою, партія подала майже 70% (1206 із 1738) усіх запитів, поданих протягом цього скликання. У Бундестазі парламентські запити партії становлять понад 60% усіх запитів (636 із 1052).

Експерти зазначають, що стратегічне використання парламентських запитів AfD не є чимось новим. З моменту вступу до Бундестагу в 2017 році партія використовувала їх для завалення міністерств запитами та збору інформації про своїх політичних опонентів.

"Із самого початку AfD використовувала парламентські запити для перешкоджання, паралічу та контролю політичних ворогів", – повідомила дослідниця з Університету Тріра Анна-Софі Хайнце.

Що стосується потоку запитів, пов'язаних із національною безпекою, питання про те, що рухає AfD, не має особливого значення, вважає дослідник Інституту тоталітаризму імені Ганни Арендт при Технічному університеті Дрездена Якуб Вондрейс, який вивчає політику AfD щодо росії.

"Не виключено, що вони діють від імені кремля. Також можливо, що вони діють від свого імені, адже, звісно, вони є прокремлівськими. Але кінцевий результат практично однаковий. Ці запитання становлять потенційну загрозу національній безпеці", – пояснив він.

Серйозні ризики від AfD в Європарламенті

Виступи, контакти, поїздки, що повністю відповідають побажанням кремля: німецькі видання t-online і Focus розкрили надзвичайно проросійські зв'язки офісу AfD у Брюсселі. Депутати вимагають відповідних дій.

Після розслідування тісних зв'язків із росією депутата Європарламенту від AfD Ганса Нойгоффа та його брюссельського офісу голова Комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала до суворіших перевірок безпеки персоналу в "парламентах, політичних групах та чутливих сферах". Про це політикиня з Партії вільних демократів (FDP) повідомила t-online.

"Кожен, хто має доступ до конфіденційної інформації або бере участь у процесах прийняття рішень, що стосуються безпеки, має без сумніву стояти на засадах нашого вільного і демократичного основного ладу. Тут не може бути сірих зон", – заявила Штрак-Циммерманн. Нойгофф від AfD є членом того ж комітету, що і Штрак-Циммерманн.

Як зазначає видання, особи, прийняті на роботу як співробітники Європейського парламенту, досі не проходили перевірку на безпеку.

Видання t-online і Focus розповіли, як Нойгофф і його помічник Сєргєй Ерлер роками впливали на платформу AfD і підтримували сумнівні контакти в росії. Ерлер раніше здобув репутацію людини, яка становить загрозу безпеці в Грузії та Україні під час виконання завдань для Міністерства закордонних справ Німеччини. Щодо місії в Грузії МЗС заявило, що відповідальні органи "негайно" відреагували у 2022 році і припинили виконання завдання Ерлером, "після того, як стало ясно, що пан Е. не пройде перевірку на безпеку". Навіть всередині AfD колеги вважають дует Нойгофф-Ерлер занадто близьким до росії і ризиком для безпеки.

Штрак-Циммерманн бачить обмеження для втручання: Нойгофф вільно обраний і має захищений конституцією мандат. Заходи проти окремих осіб або рухів повинні бути "юридично обґрунтованими, прозорими та базуватися на надійних доказах". Однак, якщо з'являється все більше доказів того, що якийсь суб'єкт "систематично ставить іноземні інтереси вище за інтереси національної безпеки", то "необхідно розглянути юридично обґрунтовані заходи, починаючи від більш інтенсивного парламентського контролю та процедур виключення і закінчуючи наглядом з боку Федерального відомства з охорони конституції".

Дослідження t-online та Focus ще раз продемонструвало, наскільки AfD вразлива до авторитарних наративів. На тлі війни в Україні та цілеспрямованих спроб Москви чинити вплив це становить "серйозний ризик для політики безпеки", пояснює Штрак-Циммерманн.

Євродепутат від Зелених Даніель Фройнд також закликав до пильності. "Праві екстремісти, такі як Нойгофф і Ерлер, воліють працювати на росію, а не відстоювати інтереси німецького населення", – заявив він в інтерв'ю t-online. Такі випадки необхідно виявляти і розслідувати на ранній стадії.

"Люди, які танцюють під дудку путіна, не мають місця в Європарламенті. Вони становлять загрозу безпеці, яку ми не можемо собі дозволити", – продовжив Фройнд. Тому, на його думку, це просто "неймовірно", що ЄНП не бачить проблеми в тому, щоб брати таких людей у місії до України.

Заплановану поїздку комітету з питань оборони ЄС нещодавно перенесли, оскільки Україна могла відмовити у в'їзді політику з партії "Альтернатива для Німеччини" Нойгоффу з міркувань безпеки, як повідомляє видання Die Welt. Посольство України заявило, що "звичайно, знає" про проросійські заяви Нойгоффа.

Це призвело до суперечки в Європарламенті: за даними журналу Der Spiegel, ліберали та соціал-демократи критикували консервативну групу ЄНП за те, що вона наполягала на відрядженні до України або Нойгофа, або іншого члена його групи. Навіть коли це питання вирішили переглянути, ЄНП несподівано виступила проти цього на рівні персоналу.