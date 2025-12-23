Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Данія відкинула вимогу Трампа щодо приєднання Гренландії – Bloomberg

23 грудня 2025, 20:44
Фото: з вільного доступу
МЗС Данії викликало посла США.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що його країна не підкориться вимозі президента США Дональда Трампа віддати Гренландію, і викликав американського посла для пояснення коментарів глави Білого дому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Люкке провів переговори з послом США в Данії Кеном Гауері в понеділок, 22 грудня, після того, як Трамп оголосив про призначення губернатора Луїзіани республіканця Джефа Лендрі спецпосланцем у Гренландії, вкотре заявивши про необхідність приєднання автономної території Данії до США.

"Ця зустріч мала на меті сказати “ні” і провести чітку червону лінію, але, звичайно, також просто попросити про пояснення. Напад на одну частину королівства є нападом на все королівство", — сказав Люкке.

Міністр підкреслив, що Гренландія захищена зобов'язаннями США перед НАТО, а уряд Данії закликає союзників приділяти більше уваги арктичному регіону. 

Данія і США вже пов'язані оборонною угодою 1951 року, яка дозволяє Вашингтону експлуатувати військові об'єкти на Гренландії. На території Гренландії, в північно-західній частині, розташована база Космічних сил США, яка здійснює моніторинг космічної діяльності та забезпечує попередження про ракетні атаки. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла про відкритість до ширшої присутності американських сил безпеки.

Однак Фредеріксен і прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відкинули вимогу Трампа щодо передачі острова США. Після нещодавніх заяв Трампа підтримку Данії та Гренландії продемонстрували також європейські лідери, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон.

Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія повинна стати частиною Сполучених Штатів, посилаючись на міркування безпеки та інтерес до мінеральних ресурсів арктичного острова. 

Дональд ТрампДаніяГренландія

Більше публікацій

